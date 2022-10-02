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Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт дважды пряталась в укрытие из-за воздушной тревоги в Одессе

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ламбрехт

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт во время своего визита в Одессу дважды пряталась в укрытие из-за объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.

Ламбрехт прибыла в Украину в субботу, 1 октября. Первая воздушная тревога в Одессе прозвучала в 15:30. Тогда министр проводила встречу с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым. Они оба были вынуждены спрятаться в укрытии и провели там около 45 минут.

Вторая воздушная тревога раздалась в Одессе в 01:00 в воскресенье. Она застала Ламбрехт в постели, но министр спустилась в бункер гостиницы, где остановилась. Через 20 минут был отбой.

Министр рассказала, что не ожидала услышать сигнал тревоги во время сна. Она сдала свой телефон перед поездкой из соображений безопасности, чтобы ее местонахождение не могли установить. Ламбрехт отметила, что если бы не это, то, вероятно, еще бы не спала и читала что-нибудь в смартфоне.

Читайте также: Глава Минобороны Германии Ламбрехт внезапно прибыла в Одессу: "Принесла хорошие новости и дополнительные инструменты для укрепления ВСУ"
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Топ комментарии
+10
Тьотя після цього буде давати зброю швідше. Щоб ця муйня-русня далі не пішла.
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02.10.2022 12:51
+8
щоб не ховатись в украиттях Берліну не хай не тупят і побільше помогають Україні!
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02.10.2022 12:45
+6
Це для неї екзотика.
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02.10.2022 12:43
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Це для неї екзотика.
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02.10.2022 12:43 Ответить
А мы не прячемся. Негде. Бомбоубежище очень далеко. Надеемся на ПВО.
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02.10.2022 14:36 Ответить
щоб не ховатись в украиттях Берліну не хай не тупят і побільше помогають Україні!
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02.10.2022 12:45 Ответить
взяла б з собою жирну чмеркель -і не ховалася .. за чмеркельшею ще пятеро сховаються
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02.10.2022 12:47 Ответить
нафиг это гавно здесь нужно...
пусть в германии воняет.
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02.10.2022 14:07 Ответить
А ти нафіг тут воняєш, воняй в підоРаші.
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02.10.2022 14:49 Ответить
спочатку послав, а потім, думаю, що ти неправильно зрозумів:

я поважаю Ламбрехт, яка сьогодні завітала в Україну.
Та висловився я про гівно-чмеркельшу, яка привела війну на Україну.
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02.10.2022 15:35 Ответить
Тьотя після цього буде давати зброю швідше. Щоб ця муйня-русня далі не пішла.
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02.10.2022 12:51 Ответить
Вот так их надо погонять по подвалам, тогда они быстрее начнут понимать зачем у них есть леопарды.
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02.10.2022 13:29 Ответить
Всім європейцям корисно було б посидіти в наших укриттях.
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02.10.2022 13:33 Ответить
В майбутньому це дасть підстави вважати себе учасником війни з пітьмою.
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02.10.2022 13:35 Ответить
саме таке хотів написати . "Бойовий" Міноборони.
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02.10.2022 13:54 Ответить
Ты смотри какая игривая!? И смелая чуть-чуть.
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02.10.2022 13:45 Ответить
Шмольца надо-было прихватить с собой.И пару мопедов ему на голову.
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02.10.2022 14:07 Ответить
А у нас каждую ночь тревогу включают. Уже привыкла не просыпаюсь. Будят только близкие взрывы "градов". Что делаю? Переворачиваюсь на другой бок и сплю дальше.
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02.10.2022 14:50 Ответить
 
 