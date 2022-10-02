Папа Римский Франциск призывает Путина прекратить войну, а Зеленского – быть открытым к серьезным предложениям мира

Папа Римский Франциск выражает глубокую обеспокоенность ядерной угрозой и военной эскалацией войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News.

Франциск призвал к немедленному прекращению огня, а также уважать территориальную целостность каждой страны и права меньшинств.

"Мое обращение адресовано, прежде всего, Президенту Российской Федерации с просьбой прекратить эту спираль насилия и смерти, в том числе и ради собственного народа. С другой стороны, глубоко огорченный огромными страданиями украинского народа в результате агрессии, которую он испытал, я не менее уверенно обращаюсь к Президенту Украины быть открытым к серьезным предложениям мира. Я призываю всех действующих лиц международной жизни и политических лидеров наций сделать все возможное, чтобы покончить с войной, не позволяя втянуть себя в опасную эскалацию, а также способствовать и поддерживать инициативы диалога", - подчеркнул Папа Римский.

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