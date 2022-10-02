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Папа Римский Франциск призывает Путина прекратить войну, а Зеленского – быть открытым к серьезным предложениям мира

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ватикан,папа

Папа Римский Франциск выражает глубокую обеспокоенность ядерной угрозой и военной эскалацией войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News.

Франциск призвал к немедленному прекращению огня, а также уважать территориальную целостность каждой страны и права меньшинств.

"Мое обращение адресовано, прежде всего, Президенту Российской Федерации с просьбой прекратить эту спираль насилия и смерти, в том числе и ради собственного народа. С другой стороны, глубоко огорченный огромными страданиями украинского народа в результате агрессии, которую он испытал, я не менее уверенно обращаюсь к Президенту Украины быть открытым к серьезным предложениям мира. Я призываю всех действующих лиц международной жизни и политических лидеров наций сделать все возможное, чтобы покончить с войной, не позволяя втянуть себя в опасную эскалацию, а также способствовать и поддерживать инициативы диалога", - подчеркнул Папа Римский.

Также читайте: Мысли "кое-кого" о применении ядерного оружия - безумие, - Папа Римский Франциск
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Топ комментарии
+60
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02.10.2022 13:31
+52
Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·

1 мин

Папской проститутке неймется. Снова обратилась к Зеленскому с призывом немедленно прекратить изгнание оккупантов из Украины.
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02.10.2022 13:29
+46
Зае...ли ці сектанти.
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02.10.2022 13:28
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ПНХ.
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02.10.2022 15:48 Ответить
Папа поводить себе, як нікчемна істота, бо не думаю, що він тупий чи погано проінформований! Духовна людина розуміла би - наскільки його слова глибоко образливі для народу України, що так страждає від рашистського агресора! Господь все бачить, лукавий папа!!
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02.10.2022 15:58 Ответить
Какой ты папа? **** ты.
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02.10.2022 16:01 Ответить
Папу на мило.
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02.10.2022 16:05 Ответить
пошёл он ***** старый лис,и нашим и вашим!
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02.10.2022 16:18 Ответить
католики Украины.. вам как это *****?
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02.10.2022 16:23 Ответить
слухай православний-вижени з себе попа мацковскага
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02.10.2022 16:36 Ответить
А що він не так сказав? Католицьке ***** з когорти "чорних" епископів-єзуїтів. Схоже, що останнім Папою Римським 21 століття, який займав цю посаду за покликом серця і був праведником, був Іоан Павло ІІ. Франциск - латиноамериканський під*****вник.
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02.10.2022 17:25 Ответить
що не так сказав це другорядне бо не в Україні,бо мовчить про кіріла як і ти ,ремонтуйте собі голову
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02.10.2022 17:44 Ответить
А шо такоє, усе італійцям на троні сидіти ?? Політкоректність ...
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02.10.2022 17:46 Ответить
Іоан Павло ІІ - був поляком
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02.10.2022 17:54 Ответить
Так, то я трохи "загнув" ... Але це древня історія, з італійцями на папському престолі.
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02.10.2022 17:58 Ответить
самі годуєте фсб а папа винен-дурні,ходіть побільше до мацковскіх попів на ваші мертві мізки не зашкодить
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02.10.2022 16:35 Ответить
А про аміак він нічого не говорив?
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02.10.2022 17:02 Ответить
Папа, иди вслед за руцким кораблем.
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02.10.2022 17:03 Ответить
дибіл римский. Це які ж такі пропозиції до миру від мордора можуть бути , щоб Україна припинила війну???
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02.10.2022 17:25 Ответить
Параша.... Огоньку не найется? ...Діамантова рука.
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02.10.2022 17:32 Ответить
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