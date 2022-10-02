В Кремле понимают, что применение ядерного оружия станет для них точкой невозврата, – глава МИД Латвии Ринкевич
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Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич считает, что нельзя исключать вариант применения Россией ядерного оружия, однако Кремль понимает, что это станет для него "точкой невозврата", потому это в первую очередь шантаж, а не "опорный вариант" дальнейших операций РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы не исключаем возможности того, что Россия использует тактическое ядерное оружие. (Есть еще один вариант: использование химического оружия). Однако люди в кремле понимают: такой прецедент станет для них самих в чем-то точкой невозврата. Поэтому не считаю, что этот вариант рассматривается сейчас Кремлем как опорный вариант дальнейших операций", - сказал министр.
По словам Ринкевича, эта тема регулярно обсуждается на российском телевидении, поэтому существуют опасения, что Москва может психологически готовить свое население к такому событию.
На Западе обсуждается вопрос ответа на возможность реализации Россией ядерных угроз.
"Но на этом этапе я не могу говорить о каких-то деталях, потому что этот вопрос пока обсуждается на таком уровне, который еще не является публичным", - подчеркнул глава МИД Латвии.
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Уже пошел в военкомат? Или повестку хотя бы ему прислали?
скільки можна боятись? най весь світ бачить, яке воно кінчене, і запам'ятає на віка
То есть, официально заявить раше - что если раша применит ТЯО по неядерной Украине, то США также применят ТЯО по раше. И под этой гарантией могли бы подписаться другие ядерные страны, прежде всего Великобритания и Франция, а также, возможно, и Индия. И даже Китай - раз в Китае уже не Си командует армией.
Потому что Пу всем уже надоел.Если захочет Пу дальше воевать без ТЯО - своим миллионом пушечного мяса- пусть попробует. Тогда США нам еще "оборудования" подкинут в ускоренном и умноженном режиме.
Но скорее, после такого заявления -США - Пу быстро уберут свои же.
Это остановит Пу. Сейчас Пу уверен, что Запад утрется, когда раша применит ТЯО - см. первое сообщение из телеграмм-канала Генерал СВР от 30.09.2022. После военного поражения (фактического или потенциального - без ТЯО шансов мало) - смену власти в раше как минимум и отыгрыш всех принятых законов о принятии новых территорий взад.
А если (в том числе количеством трупов россиян) доведут до революции в раше - то и смену всего чекистского режима и даже возможный распад раши (плюс маячит полная денуклеаризация раши - если и Китай и Индия впишутся).
Никто в мире не хочет погибать в ядерной войне в 21 веке. А мир сейчас на пороге из-за одного смертельно больного царя-шизофреника.
Я не вижу новостей о неподдержке НАТО заявки Украины. Наоборот. В любом случае - главные там - США.
Процедура долгая. Все страны должны согласиться. Шведы и финны до сих пор ждут окончания оформления. В нашем случае процедура "поиска консенсуса" может длится и год, и больше. Не важно.
К концу окончания согласований со странами НАТО - Украина может и Крым отвоевать - и у нас не будет территориальных споров с соседями. Кстати, об этом и Подоляк написал. Я думаю - он что-то знает.
https://www.rbc.ua/ukr/news/viyna-mozhe-zakinchitisya-ranishe-prohodzhennya-1664551099.html
Если США решатся на то, что я написал - дать СЕЙЧАС гарантии Украине антиядерной безопасности - то все может выгореть.
У Украины раньше был юридически ни к чему не обязывающий (как оказалось) Будапештский меморандум. То другое.
А сейчас США за нас уже вписались. Но если они сейчас дадут заднюю из-за ядерного шантажа Пу - то все их предыдущие усилия по помощи Украине - фактически насмарку.
Второго поражения (после Афганистана) США не переживут. Избиратели не простят.
Поэтому, думаю, что США - не должны уступить Пу. США очень любят быть победителями. Им нужна победа над рашей. И она вполне достижима. Причем -(о чудо!) чужими руками и чужими (украинскими) жизнями. За зеленую бумагу.
P.S Плохо то, что возле уха Байдена есть русский агент Салливан.