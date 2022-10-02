ВСУ постепенно продвигаются в сторону Херсона. Поражены техника и скопление живой силы врага в городе, - советник мэра

Советник городского головы Херсона Роман Головня рассказал, что Вооруженные силы Украины активизировали действия по освобождению Херсонской области.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспресо", передает Цензор.НЕТ.

"Со вчерашнего вечера поступает уже подтвержденная информация об активизации наших войск в сторону Херсона и области. Непосредственно это отражается и на самом городе Херсоне. Есть уже подтвержденная информация о поражении техники и живой силы противника в городе. Также поступает информация о том, что один из заместителей коллаборанта Сальдо был ликвидирован", – рассказал Головня.

Советник городского головы отметил, что противник привел в полную боевую готовность отдельные воинские части в оккупированном Крыму.

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"С самого утра поступает достаточно положительная информация о работе наших Вооруженных сил. Сейчас ждем подтверждения от Генерального штаба. Также подтверждена информация от Генерального штаба, что враг активизировался в оккупированном Крыму. Это подтверждает, что Вооруженные силы Украины пошли вперед в Херсонской области" , – добавил он.