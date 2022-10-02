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ВСУ постепенно продвигаются в сторону Херсона. Поражены техника и скопление живой силы врага в городе, - советник мэра

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Советник городского головы Херсона Роман Головня рассказал, что Вооруженные силы Украины активизировали действия по освобождению Херсонской области.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспресо", передает Цензор.НЕТ.

"Со вчерашнего вечера поступает уже подтвержденная информация об активизации наших войск в сторону Херсона и области. Непосредственно это отражается и на самом городе Херсоне. Есть уже подтвержденная информация о поражении техники и живой силы противника в городе. Также поступает информация о том, что один из заместителей коллаборанта Сальдо был ликвидирован", – рассказал Головня.

Советник городского головы отметил, что противник привел в полную боевую готовность отдельные воинские части в оккупированном Крыму.

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"С самого утра поступает достаточно положительная информация о работе наших Вооруженных сил. Сейчас ждем подтверждения от Генерального штаба. Также подтверждена информация от Генерального штаба, что враг активизировался в оккупированном Крыму. Это подтверждает, что Вооруженные силы Украины пошли вперед в Херсонской области" , – добавил он.
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Топ комментарии
+32
А можно сделать так, чтобы о военных новостях рассказывали только уполномоченные лица, а не советники, депутаты, мэры , их замы-помы и особый привет от военных Гайдаю с его безудержным словесным поносом. Заранее спасибо
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02.10.2022 13:46
+29
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02.10.2022 13:44
+26
Воїни Збройних сил України показали відео із державним прапором із села Золота Балка Нововоронцовського району Херсонської області.
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02.10.2022 13:45
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02.10.2022 13:44 Ответить
Воїни Збройних сил України показали відео із державним прапором із села Золота Балка Нововоронцовського району Херсонської області.
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02.10.2022 13:45 Ответить
А можно сделать так, чтобы о военных новостях рассказывали только уполномоченные лица, а не советники, депутаты, мэры , их замы-помы и особый привет от военных Гайдаю с его безудержным словесным поносом. Заранее спасибо
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02.10.2022 13:46 Ответить
проблема в тому, що "повноважені" не хочуть розповідати... Воно то може, і правильно... але ж і нам хочеться оперативно все знати...
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02.10.2022 13:49 Ответить
Навіщо?
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02.10.2022 14:26 Ответить
ну, хоча би для того, щоб бути переконаним: влада нас не дурить.
Бо ми всі зараз маємо вдосталь фактів, які підтверджують: Zевлада найопує. Защораз.
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02.10.2022 16:58 Ответить
А краще взагалі не розповідати, поки територію не відвоювали, а то ці експерди...
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02.10.2022 14:17 Ответить
вірогідно це спеціально дезінформація для заплутування кацапів - місяць тому також всі писали про Херсон, а вдарили на Харківщині
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02.10.2022 16:05 Ответить
Не можна. Дезінформація як засіб ведення війни. Не факт, що це правда. Все правильно роблять.
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02.10.2022 17:00 Ответить
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02.10.2022 13:46 Ответить
це старе фото
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02.10.2022 13:49 Ответить
Можливо. Суті не міняє...
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02.10.2022 13:50 Ответить
Конкретно фото не старе, але місце вже давно не окуповане. Принаймні два села, до яких ідуть дороги від памятника, звільнені ще навесні. Довгий час на діпстейті те перехресті було сірим, на зараз перейшло в статус зеленого
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02.10.2022 16:15 Ответить
Через відсітність вільних місць у Кобзона всі свіжоусопші кацапи і чмобіки відправляються на концерт Задорнова "Ну, тупые", після того тест-драйв від Борі Моісеїва ))
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02.10.2022 13:47 Ответить
В соседнем котле проводит концерт хор имени Александрова. Так что в Аду мест на всех орков хватит
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02.10.2022 14:03 Ответить
давайте без хайпу
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02.10.2022 13:48 Ответить
Можно рассказывать за Херсон, а ударить по полной на Мелитополь и Бердянск. Группировку рашен-рейха на правом берегу все равно кончим.
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02.10.2022 13:54 Ответить
Предлагаю затролить путлера с его референдумами, в каждом освобожденном селе проводить референдум за принадлежность УКРАИНСКОМУ ГОСУДАРСТВУ и отмене референдума оз 27.09.
Забомбить результатами мокшанский МИД. Будет по дате актуальнее их псевдореферендума.
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02.10.2022 13:58 Ответить
Нахера? Если мы будем проводить референдум за отмену рашистского референдума значит мы автоматически признаем рашистский референдум состоявшимся. Лучше делать вид что никакого референдума небыло. Пускай рашисты со своим цирком едут на****
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02.10.2022 14:06 Ответить
В общем да, вы правы. Остается тогда принадлежность УКРАИНЕ и стремление европейскому пути развития.
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02.10.2022 14:33 Ответить
Это лишнее и юридически вредно.
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02.10.2022 14:17 Ответить
Это же просто троллинг, в этом и вся идея, включай дурака....
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02.10.2022 15:04 Ответить
В бою кацапчик вражьей пулей
был неприятно поражен...
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02.10.2022 14:04 Ответить
Моде хтось знає, куди і як зник мер Херсона Колихаєв.
Людини нема вже три місяця після його затримання росіянами. Нещодавно була інформація, що його скоріше закатували і вбили.
У мене питання, як так можна не помічати зникнення людини, тим паче він обраний від ЄС Порошенка
Фьодоров, Мелітополь, на четверті сутки обміняли, нагородили, до макрона відправили, і це та людина, яка підписала свою капітуляцію і давши курві заняття своє місце..
Якого біса- совєтнік. Де мер, ***.
Отак наша влада відноситься до кожного українця. І не думаю, що її й болить за десятки тисяч вбитих.
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02.10.2022 14:49 Ответить
поменьше бы надо бы трындеть...
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02.10.2022 14:58 Ответить
Почему военные новости сообщают какие-то сомнительные гражданские лица или какие-то чиновники далекие от военных дел? А где специальные пресс центры? Где пропала Гуменюк?
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02.10.2022 15:04 Ответить
Формула перемоги України над ************** в поточній війні (автор - П.Порошенко):
Немає кращого способу врятувати світ, ніж допомогти Україні просто зараз. На безпековій конференції у Вісбі запропонував західним союзникам «Формулу перемоги», яка складається із 5 ключових елементів:
Більше зброї Україні! Важке озброєння стандартів НАТО, бронетехніка, танки, реактивні винищувачі, ракетні системи та системи ППО. Повне та системне переозброєння Збройних сил України на озброєння стандартів НАТО.
Більше санкцій проти росії та її союзників - Білорусі, Ірану, Сирії.
Настав час Глобальної антипутінської коаліції! Визнати росію державою-спонсором тероризму. Вигнання росії з ООН. Міжнародний трибунал за те, що вони зробили Україні та світовому порядку. Офіційне оформлення зустрічей у Рамштайні в коаліцію, філософія якої базуватиметься на «Баварській формулі» Групи Семи - підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
Більше фінансово-економічної підтримки України! Нам потрібно відновити нашу економіку, промисловість, підтримати людей. Через війну українському бюджету щомісяця не вистачає 5 мільярдів доларів. Ми називаємо це «План Маршала 2.0 для України».
Членство України в ЄС та НАТО! Вітаю подання Україною заявки на вступ до НАТО. Це правильне та стратегічне рішення, яке я так довго відстоював. І воно має бути якомога швидше розглянуто.

Немає часу вагатися - час діяти!
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02.10.2022 16:56 Ответить
головня или головка от примуса?
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02.10.2022 17:20 Ответить
 
 