ВСУ постепенно продвигаются в сторону Херсона. Поражены техника и скопление живой силы врага в городе, - советник мэра
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Советник городского головы Херсона Роман Головня рассказал, что Вооруженные силы Украины активизировали действия по освобождению Херсонской области.
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспресо", передает Цензор.НЕТ.
"Со вчерашнего вечера поступает уже подтвержденная информация об активизации наших войск в сторону Херсона и области. Непосредственно это отражается и на самом городе Херсоне. Есть уже подтвержденная информация о поражении техники и живой силы противника в городе. Также поступает информация о том, что один из заместителей коллаборанта Сальдо был ликвидирован", – рассказал Головня.
Советник городского головы отметил, что противник привел в полную боевую готовность отдельные воинские части в оккупированном Крыму.
"С самого утра поступает достаточно положительная информация о работе наших Вооруженных сил. Сейчас ждем подтверждения от Генерального штаба. Также подтверждена информация от Генерального штаба, что враг активизировался в оккупированном Крыму. Это подтверждает, что Вооруженные силы Украины пошли вперед в Херсонской области" , – добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Бо ми всі зараз маємо вдосталь фактів, які підтверджують: Zевлада найопує. Защораз.
Забомбить результатами мокшанский МИД. Будет по дате актуальнее их псевдореферендума.
был неприятно поражен...
Людини нема вже три місяця після його затримання росіянами. Нещодавно була інформація, що його скоріше закатували і вбили.
У мене питання, як так можна не помічати зникнення людини, тим паче він обраний від ЄС Порошенка
Фьодоров, Мелітополь, на четверті сутки обміняли, нагородили, до макрона відправили, і це та людина, яка підписала свою капітуляцію і давши курві заняття своє місце..
Якого біса- совєтнік. Де мер, ***.
Отак наша влада відноситься до кожного українця. І не думаю, що її й болить за десятки тисяч вбитих.
Немає кращого способу врятувати світ, ніж допомогти Україні просто зараз. На безпековій конференції у Вісбі запропонував західним союзникам «Формулу перемоги», яка складається із 5 ключових елементів:
✅ Більше зброї Україні! Важке озброєння стандартів НАТО, бронетехніка, танки, реактивні винищувачі, ракетні системи та системи ППО. Повне та системне переозброєння Збройних сил України на озброєння стандартів НАТО.
✅ Більше санкцій проти росії та її союзників - Білорусі, Ірану, Сирії.
✅ Настав час Глобальної антипутінської коаліції! Визнати росію державою-спонсором тероризму. Вигнання росії з ООН. Міжнародний трибунал за те, що вони зробили Україні та світовому порядку. Офіційне оформлення зустрічей у Рамштайні в коаліцію, філософія якої базуватиметься на «Баварській формулі» Групи Семи - підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
✅ Більше фінансово-економічної підтримки України! Нам потрібно відновити нашу економіку, промисловість, підтримати людей. Через війну українському бюджету щомісяця не вистачає 5 мільярдів доларів. Ми називаємо це «План Маршала 2.0 для України».
✅ Членство України в ЄС та НАТО! Вітаю подання Україною заявки на вступ до НАТО. Це правильне та стратегічне рішення, яке я так довго відстоював. І воно має бути якомога швидше розглянуто.
Немає часу вагатися - час діяти!