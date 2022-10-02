Лидеры государств ЕС обсудят безопасность критической инфраструктуры после повреждения "Северных потоков", - Мишель

В следующую пятницу в Праге пройдет неформальный саммит Европейского Союза. На нем будут обсуждаться безопасность критической инфраструктуры в связи с повреждениями российских газопроводов в Балтийском море.

Об этом сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ.

"Диверсия на газопроводах "Северный поток" представляет угрозу для ЕС. Мы полны решимости защитить нашу критически важную инфраструктуру. Лидеры обсудят это на предстоящем саммите в Праге", – написал Мишель.

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