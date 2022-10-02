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Новости За рубежом
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Лидеры государств ЕС обсудят безопасность критической инфраструктуры после повреждения "Северных потоков", - Мишель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

мішель

В следующую пятницу в Праге пройдет неформальный саммит Европейского Союза. На нем будут обсуждаться безопасность критической инфраструктуры в связи с повреждениями российских газопроводов в Балтийском море.

Об этом сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ.

"Диверсия на газопроводах "Северный поток" представляет угрозу для ЕС. Мы полны решимости защитить нашу критически важную инфраструктуру. Лидеры обсудят это на предстоящем саммите в Праге", – написал Мишель.

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в ответ на ядерные угрозы кремля, Великобритания и еще 11 стран участников НАТО начинают самые масштабные в истории учения с участием 45 военных кораблей и 30 самолетов.....
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02.10.2022 13:54 Ответить
та не переживайте--саркозі чмеркель і ще парочка консерв вам допоможуть
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02.10.2022 14:14 Ответить
Безопасность - это не пытаться за счет чужих людей, за счет жизни чужих людей благоустроить свою жизнь. Как это делали вы, выдавая военной хунте по 300 млрд евро в год, просто наплевав на десятки миллионов человеческих жизней, якобы согласившись, что Украина, Беларусь и Молдавия будут буферными государствами под зоной влияния путина ради его личной безопасности, ведь он так нас попросил.

Вы наплевали на других, теперь летит ответка. И это еще самое-самое начало. Вам все припомнят, начиная с гнилых усмешек весной 2008-го года про вступление в НАТО Украины и Грузии.

Удачи защитить тонкую трубу на смешной глубине. Лучше о защите танкеров подумайте, хотя эти кацапы ни на что не способны. Если так ляжет карта и мы полностью завоюем всю Россию, получив контроль над газовыми месторождениями, дельфины из биолабораторий будут день и ночь топить американские танкеры с СПГ, а вы можете хоть каждый день решительную озабоченность высказывать. Очень внимательно советую задуматься о своем поведение и, объединившись по идеологии демократии и единства, начать глобальную планетарную зачистку от диктатур, автократий, геронтократий и многого другого на нашей Земле. Всех диктаторов и узурпаторов перебить самым жестким способом, а не сидеть и подкармливать их деньгами и технологиями в обмен на природные ресурсы и взятки, притом такие мелкие суммы во взятках, просто противно быть продажным политиком за такие гроши.
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02.10.2022 14:28 Ответить
 
 