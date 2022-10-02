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На сегодняшний день уже проведено 24 обмена, 808 человек возвращены из российского плена, - Маляр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обмін

По состоянию на 2 октября Украина провела с Россией 24 обмена. Из российского плена вернули 808 человек.

Об этом в своем Telegram-канале рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

Она также напомнила, что еще в начале широкомасштабного вторжения России постановлением Кабмина был создан Координационный штаб по обращению с военнопленными.

"Очень важно, чтобы люди, которые сегодня разыскивают своих родственников и друзей, во-первых, имели четкую информацию и знали, куда обращаться, и во-вторых, чтобы общество знало, что происходит с освобожденными пленниками", - отметила она.

Маляр также подчеркнула, что Украина выполняет все нормы Женевских конвенций по вопросам обращения с военнопленными.

Координационный штаб по обращению с военнопленными на базе ГУР МО Украины работает по адресу: г. Киев, улица Спасская, 37.

Консультационная линия: +38 (095) 412 74 24, понедельник-пятница 10:00-16:00.

Запись на прием: +38 (044) 425 12 09, понедельник-пятница 09:00-17:00.

Там осуществляется прием родственников военнопленных и пропавших без вести, где люди могут получить юридическую или психологическую помощь и просто информацию.

Читайте также: Россия пренебрегает Женевскими конвенциями: украинские пленные проходят мясорубку допросов и пыток
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Де тисячі полонених з лиманського " котла"...?!!!
Наш обмінний фонд поповнюють?!
Нам " зубы заговаривают"!!!
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02.10.2022 14:16 Ответить
Так кажуть про якісь договорняки стосовно того "котла"
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02.10.2022 14:34 Ответить
Ніякої люті не вистачає на нашу владу!
Наших в полоні тисячі, ще з 2014 року!
Треба рятувати! І захисників Маріуполя - знищують в страшних муках!...
Мають бути тисячі полонених ворогів, якщо їх немає серед знищених!...
Куди поділося " вариво" з котла?!!!...
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02.10.2022 14:53 Ответить
Членкиня рЕзникова точно всё знает
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02.10.2022 14:44 Ответить
щось у мене математика не сходиться. недавно було 400. з тих пір обміняли 215+6+3 і вийшло 808?
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02.10.2022 16:30 Ответить
За крайние трое суток вытащили более 200 человек. Такую цифру озвучили на турецком ТВ.
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02.10.2022 19:22 Ответить
тоді сходиться. дивно, що нам ніхто не розказав про цих 200.
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02.10.2022 20:15 Ответить
Думаю, еще сообщат. Ребят и гражданских вывозят несколькими группами и не всех сразу на территорию свободной Украины. Пусть работают переговорщики и посредники. Главное - результат, а не кто первым "мяу" скажет. Нужно по-максимуму и оперативно. Многие в тяжелом состоянии.
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02.10.2022 21:09 Ответить
Как можно было тупую курицу из ТВ- шоу "Один за всех" назначить зам министра обороны? Это дно!
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02.10.2022 19:32 Ответить
 
 