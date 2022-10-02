На сегодняшний день уже проведено 24 обмена, 808 человек возвращены из российского плена, - Маляр

По состоянию на 2 октября Украина провела с Россией 24 обмена. Из российского плена вернули 808 человек.

Об этом в своем Telegram-канале рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

Она также напомнила, что еще в начале широкомасштабного вторжения России постановлением Кабмина был создан Координационный штаб по обращению с военнопленными.

"Очень важно, чтобы люди, которые сегодня разыскивают своих родственников и друзей, во-первых, имели четкую информацию и знали, куда обращаться, и во-вторых, чтобы общество знало, что происходит с освобожденными пленниками", - отметила она.

Маляр также подчеркнула, что Украина выполняет все нормы Женевских конвенций по вопросам обращения с военнопленными.

Координационный штаб по обращению с военнопленными на базе ГУР МО Украины работает по адресу: г. Киев, улица Спасская, 37.

Консультационная линия: +38 (095) 412 74 24, понедельник-пятница 10:00-16:00.

Запись на прием: +38 (044) 425 12 09, понедельник-пятница 09:00-17:00.

Там осуществляется прием родственников военнопленных и пропавших без вести, где люди могут получить юридическую или психологическую помощь и просто информацию.

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