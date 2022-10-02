Рашисты селятся в больницах и жилых домах, поскольку административные здания Херсонщины считают для себя опасными, - Хлань
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Российские захватчики на временно оккупированной Херсонской области селятся в жилых домах и больницах.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
"Оккупанты сейчас начали расселяться в больницах, в домах людей, потому что расселяться в административных зданиях считают для себя уже опасным. Вчера в Бериславе было уничтожено здание полиции, где размещались оккупанты. Рашистов, как говорится, там много под завалами осталось", - рассказал он.
Хлань добавил, что, кроме расселения захватчиков преимущественно в частном секторе, на оккупированных территориях также наблюдаются ограбления местных оккупантами, которые "в последнее время действительно уносят много".
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@vyshebaba
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16 год
Просто фрагмент деокупації. Жінка з Балаклії розповіла мені, що тільки коли почула українську мову наших військових, наважилась висунутись з вікна. І запитала перше, що спало на думку:
- Хлопці, тепер можемо заспівати гімн?
руzzкие - народ-пдрАс.. доказано, Молдовой, Чечнёй, Грузией, Сирией, Украиной.....
Дератиза́ція (від лат. de - від, та лат. rattus - пацюк) - комплекс санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних та протиепідемічних заходів, які включають роботи з винищування та захисту від синантропних гризунів.