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Рашисты селятся в больницах и жилых домах, поскольку административные здания Херсонщины считают для себя опасными, - Хлань

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Российские захватчики на временно оккупированной Херсонской области селятся в жилых домах и больницах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Оккупанты сейчас начали расселяться в больницах, в домах людей, потому что расселяться в административных зданиях считают для себя уже опасным. Вчера в Бериславе было уничтожено здание полиции, где размещались оккупанты. Рашистов, как говорится, там много под завалами осталось", - рассказал он.

Хлань добавил, что, кроме расселения захватчиков преимущественно в частном секторе, на оккупированных территориях также наблюдаются ограбления местных оккупантами, которые "в последнее время действительно уносят много".

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Топ комментарии
+10
Саме безпечне місто для ублюдків це пакет
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02.10.2022 14:09
+9
Национальная гвардия Украины уничтожила российский БМП-3 IFV ударом ATGM в районе Павловки, #Донецкая область.

https://twitter.com/i/status/1576480412020264960
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02.10.2022 14:11
+7
А що там Амнесті Інтернешнл? Мовчать? А що ж так?
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02.10.2022 14:13
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Саме безпечне місто для ублюдків це пакет
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02.10.2022 14:09 Ответить
Еще безопаснее несколько пакетов. Может после нашей победы узнает рашистская семья каков у парня был конец.
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02.10.2022 14:16 Ответить
Национальная гвардия Украины уничтожила российский БМП-3 IFV ударом ATGM в районе Павловки, #Донецкая область.

https://twitter.com/i/status/1576480412020264960
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02.10.2022 14:11 Ответить
красивое...!
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02.10.2022 14:18 Ответить
душевно так башенку снесло.
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02.10.2022 14:23 Ответить
Кацапское дерьмо как всегда прикрывается живым щитом. Без этого воевать не могут.
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02.10.2022 14:11 Ответить
ну а як? приїхали з якогось мухосранска - унітаз вперше побачили.. чи як буряти з сосни на землю злізли-тварюки прокляті
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02.10.2022 14:11 Ответить
к харошому бьістро прівьікаєш... (бурят. наблюдєніє)
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02.10.2022 15:03 Ответить
А що там Амнесті Інтернешнл? Мовчать? А що ж так?
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02.10.2022 14:13 Ответить
хай рашисти селяться в сальдо на квартирах, щоб їх було помітно партизанам.....
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02.10.2022 14:16 Ответить
Задача ЗСУ на правобережной Херсонщине - методичное и последовательное уничтожение логистики оккупантов. Безусловно, им придется "объедать" местное население - тут уж что уж... Ну и непрерывное наблюдение и охота с воздуха за особями, которые находятся за пределами населенки - это оказывает мощное психологическое и демотивационное воздействие на находящийся на передке личный состав.
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02.10.2022 14:19 Ответить
Ну навіщо їм селитися у лікарнях? Краще нехай селяться відразу на кладовищах!
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02.10.2022 14:29 Ответить
Павло Вишебаба
@vyshebaba
·
16 год
Просто фрагмент деокупації. Жінка з Балаклії розповіла мені, що тільки коли почула українську мову наших військових, наважилась висунутись з вікна. І запитала перше, що спало на думку:

- Хлопці, тепер можемо заспівати гімн?
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02.10.2022 14:29 Ответить
фсЬо как завещало кровавое хйло - прятаться за женщинами и детьми, а теперь и за больными, со стариками
руzzкие - народ-пдрАс.. доказано, Молдовой, Чечнёй, Грузией, Сирией, Украиной.....
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02.10.2022 14:31 Ответить
Ну ставить на постой орков в жилых домах тоже есть свои минусы. Хрен их там проконтролируешь чтобы не нажрались и не перерезали друг друга. Или вообще могут разбежаться. Не приставишь же к каждому по вертухаю
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02.10.2022 14:31 Ответить
В будинках селяться зазвичай офіцери (хочуть комфорту). Будинки зазвичай знаходятьсянеподалік мість колективної ночівлі основного стада.
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02.10.2022 14:47 Ответить
Дезінсе́кція (фр. dés- видалення, знищення + лат. insectum - комаха) - комплекс профілактичних і винищувальних заходів, спрямованих на винищення або зменшення кількості комах (тарганів, клопів, бліх, мух, вошей)
Дератиза́ція (від лат. de - від, та лат. rattus - пацюк) - комплекс санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних та протиепідемічних заходів, які включають роботи з винищування та захисту від синантропних гризунів.
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02.10.2022 14:59 Ответить
Надеюсь, что они селятся в психиатрических больницах. Родные стены помогают...
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02.10.2022 15:43 Ответить
в Херсоні в центрі був тубдиспансер. якраз для москалів
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02.10.2022 17:42 Ответить
 
 