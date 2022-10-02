Рашисты селятся в больницах и жилых домах, поскольку административные здания Херсонщины считают для себя опасными, - Хлань

Российские захватчики на временно оккупированной Херсонской области селятся в жилых домах и больницах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Оккупанты сейчас начали расселяться в больницах, в домах людей, потому что расселяться в административных зданиях считают для себя уже опасным. Вчера в Бериславе было уничтожено здание полиции, где размещались оккупанты. Рашистов, как говорится, там много под завалами осталось", - рассказал он.

Хлань добавил, что, кроме расселения захватчиков преимущественно в частном секторе, на оккупированных территориях также наблюдаются ограбления местных оккупантами, которые "в последнее время действительно уносят много".

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