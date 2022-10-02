Украина станет членом НАТО после победы над РФ, - глава делегации ВР в ПА НАТО Чернев
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Украина станет членом НАТО после победы над Российской Федерацией.
Такое мнение высказал глава делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев (фракция "Слуга народа"), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Надеюсь, что НАТО и нас сможет принять очень быстро, потому что де-факто мы сейчас очень быстро идём в соответствии со стандартами НАТО в военной части и надеюсь, что после окончания войны де-факто превратиться в де-юре и мы станем членом НАТО без каких-либо ПДЧ (Плана действий относительно членства НАТО. - Ред.) и очень быстро", - сказал Чернев в эфире единого телемарафона в воскресенье.
По словам народного депутата, речь не идет о поддержке войны Североалантическим альянсом, речь идёт о том, "что будет после войны, после нашей победы, чтобы мы получили гарантии безопасности в виде зонта НАТО".
"Мы же понимаем,что Россия не успокоится и через три-пять-десять лет, когда она аккумулирует ещё раз свои ресурсы, она снова попробует захватить или часть территории, или всю Украину",- подчеркнул Чернев.
Он также отметил, что после 24 февраля (полномасштабной агрессии РФ) многие члены Альянса изменили в пользу Украины свое отношение к вопросу о ее членстве в НАТО.
"И сейчас, если это не такая пламенная поддержка, то точно они готовы рассматривать, в каком формате и как Украина будет... становиться членом НАТО... Могут быть какие-то сюрпризы с Венгрией, как всегда, но я думаю, что это не станет большой проблемой", - сказал Чернев.
Пожалуйста, подождите...
Війну з Китаєм, адже нам нато було потрібне для стримування РФ, тепер то воно навіщо? Щоб наші ЗСУ були безправні раби?
Ви забули як Польша не змогла передати нам літаки через те нато?...
Єдине що нам потрібно: вигнати зрадників з Держави, підняти економіку та зайнятись розбудовай суспільства. В іношму сценарію нато більше зашкодить своєю брудною бюрократію... Всюди де нато - державні підприємства не можуть розвиватись. Факт який скритий цим же "нато".
Греція - Турція.
Війна можлива між членами альянсу... WTF?
зацените видос!
https://twitter.com/i/status/1576336563667337216
Вони виберуть лібералів, позбудуться санкцій, наростять армію і знову прийдуть.
І Залужний каже, що зараз ми відіб'ємось, але це не остання війна.
Виконуйте політичну частину, прямо зараз! шаромижники…
Саме так, наші збройні сили вже підтвердили свою відповідність вимогам НАТО,
АЛЕ, найважливіше в нашому випадку - відповідність політичним вимогам, причому не просто прийняття низки законів, а їх реальне неухильне виконання.
Навіть Байден відкритим текстом казав (майже дослівно), що стан війни не перешкода для вступу
України в НАТО, на відміну від корупції.
Так що скоріше за все вступ, може і без ПДЧ, відбудеться років через 2, при іншому президенті, звісно, якщо нарід знову катастрофічно не затупить.
Принаймі ''на мій хлопський розум"
тому вірити йому - себе не поважати
за справедливостьи исполнять какие-то международные разводы и на*баловыдоговоренности не так много. но оружие конечно делать тоже надо уметь.
"Після перемоги України хай НАТО вступає до УКРАЇНИ."
Тупуватий підліток або аналогічний виборець зебілів?
Конституцію хоч раз, хоч через рядок читало, чешський "сідєлєц"?
1. Перестанем красты.
2. Перестанем брать и давать взятки.
3. Перестанем есть сало.