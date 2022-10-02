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Украина станет членом НАТО после победы над РФ, - глава делегации ВР в ПА НАТО Чернев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нато

Украина станет членом НАТО после победы над Российской Федерацией.

Такое мнение высказал глава делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев (фракция "Слуга народа"), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Надеюсь, что НАТО и нас сможет принять очень быстро, потому что де-факто мы сейчас очень быстро идём в соответствии со стандартами НАТО в военной части и надеюсь, что после окончания войны де-факто превратиться в де-юре и мы станем членом НАТО без каких-либо ПДЧ (Плана действий относительно членства НАТО. - Ред.) и очень быстро", - сказал Чернев в эфире единого телемарафона в воскресенье.

По словам народного депутата, речь не идет о поддержке войны Североалантическим альянсом, речь идёт о том, "что будет после войны, после нашей победы, чтобы мы получили гарантии безопасности в виде зонта НАТО".

"Мы же понимаем,что Россия не успокоится и через три-пять-десять лет, когда она аккумулирует ещё раз свои ресурсы, она снова попробует захватить или часть территории, или всю Украину",- подчеркнул Чернев.

Он также отметил, что после 24 февраля (полномасштабной агрессии РФ) многие члены Альянса изменили в пользу Украины свое отношение к вопросу о ее членстве в НАТО.

Смотрите также: Нам больше не нужен ПДЧ, нам нужно начало переговоров по членству Украины в НАТО, - Порошенко

"И сейчас, если это не такая пламенная поддержка, то точно они готовы рассматривать, в каком формате и как Украина будет... становиться членом НАТО... Могут быть какие-то сюрпризы с Венгрией, как всегда, но я думаю, что это не станет большой проблемой", - сказал Чернев.
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Топ комментарии
+38
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02.10.2022 14:22
+17
Только НАТО, и никаких ермаковских "гарантий безопасности"
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02.10.2022 14:24
+10
Депутат від "слуг" Чернев має знати, що нав'язувати свої хотєлки 30 країнам не вийде, потрібно попрощатися з Бенею, татаровим, єлдаком і іншими "патрsотами", які тут розвели корупцію. Будемо вступати при іншій владі, іншому Президенті, залишилося півтора року.
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02.10.2022 14:32
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02.10.2022 14:22 Ответить
Але це тільки його сподівання і все.
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02.10.2022 14:58 Ответить
Мад'яри з фрицями заблокують
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02.10.2022 15:08 Ответить
А що підтримувати?
Війну з Китаєм, адже нам нато було потрібне для стримування РФ, тепер то воно навіщо? Щоб наші ЗСУ були безправні раби?

Ви забули як Польша не змогла передати нам літаки через те нато?...
Єдине що нам потрібно: вигнати зрадників з Держави, підняти економіку та зайнятись розбудовай суспільства. В іношму сценарію нато більше зашкодить своєю брудною бюрократію... Всюди де нато - державні підприємства не можуть розвиватись. Факт який скритий цим же "нато".
Греція - Турція.
Війна можлива між членами альянсу... WTF?
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02.10.2022 16:13 Ответить
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02.10.2022 14:22 Ответить
🤣
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02.10.2022 14:24 Ответить
а якщо буде якийсь Істамбул-3 ...бо пуйло великий юрист і може війну затягнути в правове поле
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02.10.2022 14:25 Ответить
Таки попався 👍🏼🤣🤣🤣
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02.10.2022 14:55 Ответить
Только НАТО, и никаких ермаковских "гарантий безопасности"
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02.10.2022 14:24 Ответить
Ну раз слуга народу, якого ніхто не знає, сказав, то може трапитись те, що й з іншими їхніми обіцянками.
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02.10.2022 14:27 Ответить
помните эту сучку?
зацените видос!
https://twitter.com/i/status/1576336563667337216
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02.10.2022 14:28 Ответить
гарна істерика, навіть шкода що я не знайомий з передісторією)))
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02.10.2022 14:33 Ответить
Ох і мєрзка мразь... Дошку по їбалу так і просить.
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02.10.2022 15:03 Ответить
Нагадай будь ласка шо воно таке?
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02.10.2022 15:36 Ответить
это рашистская ура-патриотка, но она, в основном известна в соцсетях своими дурацкими видео, которые периодически появляются..... но я за ней не слежу, потому, что я не психиатр......
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02.10.2022 15:45 Ответить
Як Україна переможе, а вона переможе, то тодыі насрати на думку слуги і на НАТО.
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02.10.2022 14:28 Ответить
Ти думаєш це буде остання спроба кацапів?
Вони виберуть лібералів, позбудуться санкцій, наростять армію і знову прийдуть.
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02.10.2022 15:01 Ответить
Я, впевнений, що це буде повна перемога, а не договір від арахамії і єрмака з абрамовичем.
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02.10.2022 15:05 Ответить
З кацапами під боком впевненим можна бути тільки в НАТО.
І Залужний каже, що зараз ми відіб'ємось, але це не остання війна.
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02.10.2022 15:09 Ответить
поки в Раді "зеленим", серед яких повно гівна від дрібних злодюжок типу Юрченко, до зрадників типу Ковальова(земля йому бетоном) підспівують ОПЗЖешніки, на вступ до НАТО не варто сподіватись
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02.10.2022 14:30 Ответить
і ще плюс кроти типу Демченка і Єрмака
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02.10.2022 16:26 Ответить
Депутат від "слуг" Чернев має знати, що нав'язувати свої хотєлки 30 країнам не вийде, потрібно попрощатися з Бенею, татаровим, єлдаком і іншими "патрsотами", які тут розвели корупцію. Будемо вступати при іншій владі, іншому Президенті, залишилося півтора року.
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02.10.2022 14:32 Ответить
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02.10.2022 14:38 Ответить
Цей "творчий дует" - Зє і єрмак - в будь якому випадку стане обєктом слідства. Чи то посмертно, что то ще живими. "Какая разніца".
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02.10.2022 15:06 Ответить
ВІШАТИ цю мразоту ТЕРМІНОВО просто НЕОБХІДНО! А зеуйописка - за Чаушеску!!! БЕЗ суду й слідства!
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02.10.2022 15:37 Ответить
оце допекли народ
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02.10.2022 19:47 Ответить
«і ми станемо членом НАТО без будь-яких ПДЧ»

Виконуйте політичну частину, прямо зараз! шаромижники…
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02.10.2022 14:33 Ответить
Snart

Саме так, наші збройні сили вже підтвердили свою відповідність вимогам НАТО,
АЛЕ, найважливіше в нашому випадку - відповідність політичним вимогам, причому не просто прийняття низки законів, а їх реальне неухильне виконання.
Навіть Байден відкритим текстом казав (майже дослівно), що стан війни не перешкода для вступу
України в НАТО, на відміну від корупції.

Так що скоріше за все вступ, може і без ПДЧ, відбудеться років через 2, при іншому президенті, звісно, якщо нарід знову катастрофічно не затупить.
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02.10.2022 17:08 Ответить
свежо предание но вериться с трудом
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02.10.2022 14:34 Ответить
Дуже цікаво Україна ще не перемогла а вже святкують перемогу. А ви ще не думаєте що взимку путін Київ захопить проводить мобілізацію тому говорити про майбутню перемогу ще рано бо невідомо Київ витримає навалу взимку чи ні .
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02.10.2022 14:39 Ответить
Ну то НАТО світить нам не скоро, бо перемогти кацапів не зайшовши на їхню територію неможливо!!!І щей нам обстрілювати їхню тереторію заборонили! А якісь там "мирні договорняки"-це відкладена на декілька років нова війна..
Принаймі ''на мій хлопський розум"
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02.10.2022 14:56 Ответить
Це нам сказав Єгор Чернєв ( слуга наріду ) ,
тому вірити йому - себе не поважати
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02.10.2022 14:57 Ответить
Арестович так і прогнозував три роки тому))
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02.10.2022 14:59 Ответить
З такими керманичами,як зараз, не бачити нам НАТО,як свої вуха.
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02.10.2022 15:12 Ответить
После сокрушительного разгрома кацапофашистских захватчиков и полной победы в ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ "УКРАИНА vs ОРДА" Украина автоматически станет самым сильным и влиятельным членом НАТО.
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02.10.2022 15:17 Ответить
там может будет разве что "парасолька" Украины. сейчас в мире дураков воевать за справедливость и исполнять какие-то международные разводы и на*баловы договоренности не так много. но оружие конечно делать тоже надо уметь.
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02.10.2022 15:26 Ответить
Після перемоги України хай НАТО вступає до УКРАЇНИ. Допомога потрібна зараз, а не після перемоги.
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02.10.2022 15:29 Ответить
Сергей Балануца

"Після перемоги України хай НАТО вступає до УКРАЇНИ."
Тупуватий підліток або аналогічний виборець зебілів?
Конституцію хоч раз, хоч через рядок читало, чешський "сідєлєц"?
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02.10.2022 17:14 Ответить
Висер зеленого лайна
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02.10.2022 15:36 Ответить
Хороша ложка , к обеду.
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02.10.2022 15:57 Ответить
Для вступления в НАТО надо принести голову Путина
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02.10.2022 16:29 Ответить
А краще у новий союз з англосаксами, Польщею і прибалтами.
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02.10.2022 20:08 Ответить
Если победим РФ, то воссоздадим Яо, которое вы все у нас уперли, и вступать в НАТО не станем--- а Нахера нам тогда это??? Нам сегодня надо. Принимайте! И если победим с помощью НАТО, в ножки поклонимся вам, а Яо все равно создадим и выйдем из НАТО тоже--- а Нахера тогда тем более нам НАТО? Доходчиво излагаю--- а--- НАТО???
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02.10.2022 20:38 Ответить
Та будем мы в нате, будем, если выполним три условия:
1. Перестанем красты.
2. Перестанем брать и давать взятки.
3. Перестанем есть сало.
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03.10.2022 04:18 Ответить
 
 