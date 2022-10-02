Австрийская железная дорога отменила бесплатный проезд для украинцев, но во время первого въезда в страну билет можно получить без оплаты

С 1 октября начали действовать новые правила проезда для украинцев по Федеральной австрийской железной дороге (BB), которые предусматривают только одноразовый бесплатный билет при въезде в страну из Чехии, Словакии и Венгрии. Также отменен бесплатный проезд в общественном транспорте Вены.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на транспортное объединение Восточного региона Австрии, передает Цензор.НЕТ.

"Общий бесплатный проезд для украинских беженцев в общественном транспорте в Вене, Нижней Австрии и Бургенланде заканчивается 30 сентября 2022 года. Экстренный (срочный) билет на проезд в поездах ÖBB будет выдаваться и в дальнейшем. При этом действует следующее правило: экстренный билет выдается перемещенным лицам (беженцам), прибывающим поездами из Чехии (въезд через Брецлав), Словакии (въезд через Марчегг, Китзее) и Венгрии (въезд через Хедьешхалом)", - говорится в сообщении.

Выдача экстренных билетов (Not-Ticket) будет осуществляться поездными бригадами прямо в поездах. С 1 октября 2022 года выдача экстренных билетов в билетных кассах ÖBB прекращается.

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"Билет действителен в течение 24 часов с даты выдачи для дальнейшего проезда на поездах ÖBB в пределах Австрии или для поездки в Германию (через Пассау, Зальцбург), Швейцарию (Buchs SG) или Италию (Brennero/Brenner, Tarvisio Boscoverde), и действителен для проезда в вагонах второго класса", - отмечается в сообщении.

В то же время во избежание затруднительных ситуаций, связанных с новыми изменениями, выдача предыдущего типа экстренного билета в билетных кассах и билетных автоматах главного вокзала Вены (Vienna Hauptbahnhof) будет действовать до 9 октября.

В "Венских линиях" также подтвердили, что с 1 октября общественный транспорт в Вене стал платным для перемещенных лиц из Украины.

Напомним, в Австрии находятся около 88 тыс. временно перемещенных лиц из Украины, вынужденных бежать из страны, спасаясь от войны. Преимущественно это женщины и дети.

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