Австрийская железная дорога отменила бесплатный проезд для украинцев, но во время первого въезда в страну билет можно получить без оплаты
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С 1 октября начали действовать новые правила проезда для украинцев по Федеральной австрийской железной дороге (BB), которые предусматривают только одноразовый бесплатный билет при въезде в страну из Чехии, Словакии и Венгрии. Также отменен бесплатный проезд в общественном транспорте Вены.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на транспортное объединение Восточного региона Австрии, передает Цензор.НЕТ.
"Общий бесплатный проезд для украинских беженцев в общественном транспорте в Вене, Нижней Австрии и Бургенланде заканчивается 30 сентября 2022 года. Экстренный (срочный) билет на проезд в поездах ÖBB будет выдаваться и в дальнейшем. При этом действует следующее правило: экстренный билет выдается перемещенным лицам (беженцам), прибывающим поездами из Чехии (въезд через Брецлав), Словакии (въезд через Марчегг, Китзее) и Венгрии (въезд через Хедьешхалом)", - говорится в сообщении.
Выдача экстренных билетов (Not-Ticket) будет осуществляться поездными бригадами прямо в поездах. С 1 октября 2022 года выдача экстренных билетов в билетных кассах ÖBB прекращается.
"Билет действителен в течение 24 часов с даты выдачи для дальнейшего проезда на поездах ÖBB в пределах Австрии или для поездки в Германию (через Пассау, Зальцбург), Швейцарию (Buchs SG) или Италию (Brennero/Brenner, Tarvisio Boscoverde), и действителен для проезда в вагонах второго класса", - отмечается в сообщении.
В то же время во избежание затруднительных ситуаций, связанных с новыми изменениями, выдача предыдущего типа экстренного билета в билетных кассах и билетных автоматах главного вокзала Вены (Vienna Hauptbahnhof) будет действовать до 9 октября.
В "Венских линиях" также подтвердили, что с 1 октября общественный транспорт в Вене стал платным для перемещенных лиц из Украины.
Напомним, в Австрии находятся около 88 тыс. временно перемещенных лиц из Украины, вынужденных бежать из страны, спасаясь от войны. Преимущественно это женщины и дети.
Пожалуйста, подождите...
Звичайно, якщо не дбати за свою державу, цуратись мови і гімну, то звісно прийдеться поневірятись світом.
Австрійці не мають платити по 600 евро нам. Таке враження, що у порівнянні з сирійцями ми для них, виходить, люди третього сорту. Тільки різниця у тому, що сирійці не дуже поспішають йти на роботу у порівнянні з українцями, які з першого дня намагаються щось знайти. Австрії вигідно платити допомогу біженцям або наймати дешеву рабсилу? Або у Австрії залишилисиь якісь історичні травми стосовно України?
Читала про родину, яку прихистили німці - адвокат і лікар. Вони кілька місяців їх годували, аж потім почали натякати, що треба вже на роботу влаштовуватись, менше води витрачати і світла, бо їм приходять великі рахунки. І що ви думаєте, наші невдоволені повернулись додому, бо без знання мови особливо хорошої і легкої роботи там немає. Ну і звісно обругали німців за негостинність.
Якщо наша держава нічим не хоче чи не може допомогти своїм громадянам, навіть гуманітарку краде вагонами, фурами...чому інші країни повинні допомагати й утримувати??
1. Так як керівництво нашої держави - вори (тут я на Вашому боці), то ніхто не повинен нам допомагати і тому...
2. ... потрібно сидіти, нічого не робити і не намагатися вивезти родину у безпечне місце
Але це не про мене. Так, моя родина у безпечному місці, але я знаходжусь в Україні та працюю у енегргетичній сфері, та виконую свою роботу сумлінно.
Те, що держава не хоче чи не може допомагати населенню не дає нам право нехтувати життям своїх близьких людей.
Але інші країни не зобов'язані утримувати Ваших рідних...
Може й було б відношення іншим, якби не наші ворюги при владі..крім того, є окрема група наших співвітчизників, які себе ведуть у Європі як кончене бидло, розважаються на повну..спостерігаючи за такими, складається хибне враження, що всі українці такі..а раз так, то гроші на прожиття є, й допомогати не потрібно нікому...
Сестра з дочкою у Польші, роботу знайшла тільки після курсів польскої, розповідає про бидлоту, з пивом, шашликами й веселощами
Пи.Си. я була проти їх виїзду, бо на той час Києву вже загрожували тільки повітряні тривоги
Ksenia VB
Регион:Заграничный округ
Бо одні, як ви, на вибори не ходили, інші наголосували у владу відверте лайно, зрештою підготували трусні аргументи для нападу. Нехай вертаються і відбудовують. Нічого у сусідів приживатись.
Где есть у них возможность без скандала выполнить волю чмони - они это сделают без всяких сомнений. Надо отрабатывать полученные бабки, а слить воду они не могут, компромат уже у чмони имеется в виде факта передачи денег. Такова реальность, чтобы такого не было, надо было наших коррупционеров уничтожить еще в 90-ых самым обычным бандитизмом, заработать побольше денег, пока Чмоня не набрал силу, а затем самим подкупать эту продажную аристократическую европейскую шваль. Тогда все было бы хорошо.
Бесплатная страховка, бесплатная мобильная связь и интернет, бесплатное проживание /две комнаты, кухня, ванна в частном доме с отдельным входом/, бесплатные коммунальные услуги, проезд в общественном траспорте /трамвай, автобус, ж/д пригород/ 69 евро в месяц на взрослого. Садики, школы бесплатные, бесплатные обеды ученикам, бесплатные учебники и канцелярия. БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА. Плюс 430 евро взрослому и 350 евро ребенку. Гуманитарска на еду и одежду. Фрайбург, Германия!!!
В центри,де живуть наші біженці,в основному жінки з дітьми з Маріуполя,Херсону почали заселять кацапських "бігунів від мобілізації"-бородатих чеченців і різну кацапську шваль.Ось де справжня проблема,а не скасування безкоштовного проїзду.
В Финляндии беглецов от мобилизации в России поселили вместе с украинскими беженцами: разгорелся скандал