За полигоном в Германии, где тренируются украинские военные, следили дроны, вероятно, российские
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Над полигоном бундесвера, где проходят учения украинские солдаты, заметили беспилотники.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом пишет Business Insider.
По данным издания, неизвестные пытались шпионить за базой в Вильдфлеккене с помощью дронов в ночь с 30 сентября на 1 октября. Федеральное министерство обороны Германии уже подтвердило, что такой инцидент действительно был.
Об этом сообщили в полицию, которая начала расследование.
Источники Business Insider рассказали, что всего около полигона было около десятка беспилотников. Слежку, вероятно, организовала российская сторона, но официально об этом не говорят.
Прямо сейчас на полигоне бундесвера в Вильдфлеккене украинские солдаты учатся пользоваться бронированными машинами Dingo.
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П.С. эта ****** почему-то не не вышла замуж за козломордого и выехала бы за урал. Так нет только в Европу эта кацапская чума сунется и там срет налево и направо
https://www.youtube.com/watch?v=DQmv_7zir1M
Кацабня тепер її в рознос пускає )) Дівка попала під каток
Чесно?
#Ковшаровка, Харьковская обл., наши в посёлке
https://twitter.com/i/status/1576536356867952640
німці, ви б мали затримати шпигунів за ВАШИМИ військовими об'єктами, якщо у вас таки-ще існує така-сяка, типу армія
Це як під час другої світової - розстрілювали комуністів та диверсантів, а загинули чомусь лише євреї.
Вони могли 20 років спокійно та безпечно спостерігати за навчаннями солдат НАТО, навіть брати у цьому безпосередню участь.
Але, щось їм це було не цікаво.
А коли українці почали там навчатися, це зразу стало рашистам дуже-дуже цікаво!
Чи, може вони гадають, що українській військових навчають по якіхось "секретних технологіях"?