За полигоном в Германии, где тренируются украинские военные, следили дроны, вероятно, российские

Над полигоном бундесвера, где проходят учения украинские солдаты, заметили беспилотники.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом пишет Business Insider.

По данным издания, неизвестные пытались шпионить за базой в Вильдфлеккене с помощью дронов в ночь с 30 сентября на 1 октября. Федеральное министерство обороны Германии уже подтвердило, что такой инцидент действительно был.

Об этом сообщили в полицию, которая начала расследование.

Источники Business Insider рассказали, что всего около полигона было около десятка беспилотников. Слежку, вероятно, организовала российская сторона, но официально об этом не говорят.

Прямо сейчас на полигоне бундесвера в Вильдфлеккене украинские солдаты учатся пользоваться бронированными машинами Dingo.

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