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Новости За рубежом
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За полигоном в Германии, где тренируются украинские военные, следили дроны, вероятно, российские

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

дрон

Над полигоном бундесвера, где проходят учения украинские солдаты, заметили беспилотники.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом пишет Business Insider.

По данным издания, неизвестные пытались шпионить за базой в Вильдфлеккене с помощью дронов в ночь с 30 сентября на 1 октября. Федеральное министерство обороны Германии уже подтвердило, что такой инцидент действительно был.

Об этом сообщили в полицию, которая начала расследование.

Источники Business Insider рассказали, что всего около полигона было около десятка беспилотников. Слежку, вероятно, организовала российская сторона, но официально об этом не говорят.

Прямо сейчас на полигоне бундесвера в Вильдфлеккене украинские солдаты учатся пользоваться бронированными машинами Dingo.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФБР и украинская военная разведка разоблачили сеть российских шпионов в США, - СМИ
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Топ комментарии
+62
Як так ? На території країни НАТО ворожі сили стежать за військовим об'єктом ???
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02.10.2022 14:36
+55
то ті кацапи, які вже мають німецьке громадянство, але ненавидять німців і НАТО і ******* на відстані расєю. Вони невиправні і ніколи кацап не стане нормальним, цей сморід за ним буде тягнутися все його життя. Доказано часом.
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02.10.2022 14:51
+47
а вы больше беглецов-кацапов привечайте...
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02.10.2022 14:37
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Як так ? На території країни НАТО ворожі сили стежать за військовим об'єктом ???
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02.10.2022 14:36 Ответить
то ті кацапи, які вже мають німецьке громадянство, але ненавидять німців і НАТО і ******* на відстані расєю. Вони невиправні і ніколи кацап не стане нормальним, цей сморід за ним буде тягнутися все його життя. Доказано часом.
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02.10.2022 14:51 Ответить
100% эти паразиты пользуются всеми благами Германии, при этом ненавидят ее, немецкий народ и топят за путина в четыре комфорки. Знаю не по наслышке - кум живет в Германии с 1998г.
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02.10.2022 14:57 Ответить
Знакомая моей сестры вышла замуж за немца и выехала в Германию (сама русскоязычная из Киева) после начала войны сказала , что не надо было Украине уходить от расеи и Украина сама виновата.
П.С. эта ****** почему-то не не вышла замуж за козломордого и выехала бы за урал. Так нет только в Европу эта кацапская чума сунется и там срет налево и направо
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02.10.2022 16:59 Ответить
Міс Криму 2022 заспівала в Криму пісню Червона Калина... Це лютий треш
https://www.youtube.com/watch?v=DQmv_7zir1M

Кацабня тепер її в рознос пускає )) Дівка попала під каток
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02.10.2022 15:02 Ответить
так воно і є!!! скільки тут таких, це неймовірно! мають рашистського аусвайса з куркою-мутантом і немецький. майже усі, більшисть, за раᛋᛋєю...
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02.10.2022 15:19 Ответить
І що, німці знов схавають?
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02.10.2022 14:37 Ответить
а вы больше беглецов-кацапов привечайте...
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02.10.2022 14:37 Ответить
А сколько шпионов-консерв было арестовано в Германии? Ноль, наверное. Они и продолжают вредить там, где это не будет сильно заметно. В частности, этот прием беженцев из России, который мешает очень верному и грамотному плану массовой революции на России вместе с мусульманами и военными, которые мотивированы грабежом и насилием над русаками в Москве. Всех надо жесточайшим образом закрыть в конуре, пускай варятся в собственном соку и, в том числе, идут отдавать свои жизни за их Родину, убивай мусоров и погибая самому. Это обязанность русаков как граждан, это написано даже в их Конституции, которую они там уважают.
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02.10.2022 14:40 Ответить
То нех#й давати притулки рашистам, які втікають від мобилізації...
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02.10.2022 14:37 Ответить
Це дуже допоможе рузьге "армії", отій масі алкоголічного тупого бидла?
Чесно?
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02.10.2022 14:37 Ответить
бомбовское видео - зацените!
#Ковшаровка, Харьковская обл., наши в посёлке
https://twitter.com/i/status/1576536356867952640
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02.10.2022 14:38 Ответить
справді супер!
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02.10.2022 15:34 Ответить
де-де а в німеччині кацапні вистачає
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02.10.2022 14:40 Ответить
Тобто у натівській Німеччині, яка вважалася чи не першою армією в Європі, кацаподрони за військовими базами вільно собі слідкують? Кіно і німці
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02.10.2022 14:43 Ответить
Кем это "вважалась чи не першою в Европі"?? Бундесвер уже лет 30 как практически небоеспособен. Даже после 2014 года, когда власти ФРГ обратили на это внимание, все равно практически ничего не делали. По результатам ревизии боевой техники Бундесвера-40 процентов было небоеспособно.
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02.10.2022 16:32 Ответить
А фуле наблюдать за обучением? Ваши Ваньки в черных пакетах по три на каждого как нельзя лучше продемонстрируют результаты обучения наших воинов в Германии. Наблюдайте тремя дронами за чемоданом с дерьмом, который путлер постоянно с собой таскает, а то шпиены весь генофонд нации украдут.
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02.10.2022 14:43 Ответить
у зарубежных кацапов рога растут вместе с крыльями...
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02.10.2022 14:48 Ответить
так от про яку розслабленоеуропейську "рєзіновую попу" розмріялося імпотентне хйло з подихаючої імперії...
німці, ви б мали затримати шпигунів за ВАШИМИ військовими об'єктами, якщо у вас таки-ще існує така-сяка, типу армія
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02.10.2022 14:51 Ответить
Кацапи в Німеччині , почуваються краще чим на росіі , бо там їх не мобілізують до арміі
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02.10.2022 14:52 Ответить
щоб їм повилазило
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02.10.2022 14:52 Ответить
Немцы не могут защитить даже свое воздушное пространство и свои военные базы и полигоны
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02.10.2022 14:53 Ответить
Страна НАТО, стыдобище, импотенты...
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02.10.2022 14:56 Ответить
Само собою відразу ж виникає питання: -Ну і чого їх не позбивали?
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02.10.2022 14:57 Ответить
#АТОПУТИННАПАДЁТ
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02.10.2022 15:01 Ответить
что за русафобия? почему сразу раssийские ? может это был Талибан или ИГИЛ ?
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02.10.2022 14:58 Ответить
Оно им надо?
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02.10.2022 15:04 Ответить
І хто ж стоїть за Талібаном і Ігілом?
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02.10.2022 15:35 Ответить
ЙТМ! - І це країна НАТО...Навпускали до себе швалі...
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02.10.2022 15:02 Ответить
Ну так тренуйтеся заодно збивати й глушити дрони ! Це теж буде потрібно !
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02.10.2022 15:02 Ответить
Можна навіть ДРГ знешкодити під час навчань, але буде знову візг про холокост.
Це як під час другої світової - розстрілювали комуністів та диверсантів, а загинули чомусь лише євреї.
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02.10.2022 15:25 Ответить
А у НАТы нет бесполетной зоны вблизи военных баз?ну лохи.....
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02.10.2022 15:07 Ответить
Полігон без охорони?
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02.10.2022 15:14 Ответить
Проблема не в НАТО а в Дойчланд - як назалежна країна та нація вони припинили існування у 1945-му. Зараз це теріторія з високім рівнем життя але користуються цим маслини, нігери та кацапоєвреї.
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02.10.2022 15:20 Ответить
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02.10.2022 15:20 Ответить
Ось, повний рашистський дибілізм:
Вони могли 20 років спокійно та безпечно спостерігати за навчаннями солдат НАТО, навіть брати у цьому безпосередню участь.
Але, щось їм це було не цікаво.
А коли українці почали там навчатися, це зразу стало рашистам дуже-дуже цікаво!
Чи, може вони гадають, що українській військових навчають по якіхось "секретних технологіях"?
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02.10.2022 15:39 Ответить
Позор немецкому ПВО!
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02.10.2022 15:40 Ответить
оце б у США таке трапилось . там бистро б знайшли ..а це ідіоти я в шоці
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02.10.2022 15:42 Ответить
глянув у гугл-мап - до полігону від кордону Білорусії тисячу кілометрів. Отже дрони - місцеві. Зіваки знімали ради цікавості чи приїжджі москалі виконують завдання гру?
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02.10.2022 15:52 Ответить
Капец. У німців зовсім кукуха поїхала...
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02.10.2022 17:27 Ответить
То с ГДР налетают! Ей колбасники--- не спать. Сосиски потырят ваши качественные!
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02.10.2022 20:50 Ответить
А ЧОГО НЕ ЗБИЛИ !!!!??? ДОГОВОРНЯК !!!???
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02.10.2022 22:11 Ответить
 
 