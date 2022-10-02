Гросси заверил, что МАГАТЭ прилагает все усилия для освобождения похищенного директора ЗАЭС Мурашова, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Международное агентство по атомной энергии прилагает все усилия для освобождения похищенного оккупантами генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова.
Об этом сообщил в твиттере министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
По словам Кулебы, он провел разговор с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и "информировал, что Украина готова содействовать ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС".
Кулеба "подчеркнул, что Россия должна вывести войска и военную технику со станции".
В свою очередь Гросси заверил, что "МАГАТЭ прилагает все усилия для освобождения похищенного Россией директора ЗАЭС".
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+4 Максім ХОЙ 07fb0949
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+3 Senas Katinas 9494c432
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+2 Валентина Саюн c856325a
показать весь комментарий02.10.2022 15:37
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ООН, наприклад, також "зусиляється". На всю катушку.
Ге ж...
Аж очі на лоба від зусиль повилазили та сфінктер почав гази "травити"...
але мабудь се під силу ЗСУ а також ЗСУ під силу завдати поразки кацапам і розчавити смердючу гідру