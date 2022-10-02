РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11075 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
993 10
война (46746) МАГАТЭ (260) Кулеба Дмитрий (2634) Запорожская АЭС (542) Рафаэль Гросси (104)

Гросси заверил, что МАГАТЭ прилагает все усилия для освобождения похищенного директора ЗАЭС Мурашова, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес,мурашов

Международное агентство по атомной энергии прилагает все усилия для освобождения похищенного оккупантами генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова.

Об этом сообщил в твиттере министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

По словам Кулебы, он провел разговор с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и "информировал, что Украина готова содействовать ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС".

Кулеба "подчеркнул, что Россия должна вывести войска и военную технику со станции".

В свою очередь Гросси заверил, что "МАГАТЭ прилагает все усилия для освобождения похищенного Россией директора ЗАЭС".

Читайте также: Госатом призывает мир вмешаться в ситуацию с похищением гендиректора Запорожской АЭС Мурашова
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
ВСУ движутся в направлении Рубежного, Лисичанска, Кременной и Северодонецка
показать весь комментарий
02.10.2022 15:32
+3
Лучшим усилием МАГАТЭ было бы исключение России из МАГАТЭ
показать весь комментарий
02.10.2022 15:35
+2
Макс, потрібна карта з Золотою Балкою, Херсон. Не можу зайти. Дякую. Бережіть себе
показать весь комментарий
02.10.2022 15:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
знаємо ми ті "зусилля".
ООН, наприклад, також "зусиляється". На всю катушку.
показать весь комментарий
02.10.2022 15:31 Ответить
Ну, пусть МАГАТЭ профинансирует ЧВК "BlackWater" с несколькими сотнями спецназовцев и десятком "Blackhawk", за полчаса они там всё освободят.. )
показать весь комментарий
02.10.2022 16:39 Ответить
ВСУ движутся в направлении Рубежного, Лисичанска, Кременной и Северодонецка
показать весь комментарий
02.10.2022 15:32 Ответить
Макс, потрібна карта з Золотою Балкою, Херсон. Не можу зайти. Дякую. Бережіть себе
показать весь комментарий
02.10.2022 15:37 Ответить
нема ще оновленої карти,кацапи пишуть що там "шото у ніх проісходить,очень трівожно там у ніх" ..но карти ще нема...ждем
показать весь комментарий
02.10.2022 15:39 Ответить
МАГАТЕ докладає всіх зусиль

Ге ж...
Аж очі на лоба від зусиль повилазили та сфінктер почав гази "травити"...
показать весь комментарий
02.10.2022 15:35 Ответить
Лучшим усилием МАГАТЭ было бы исключение России из МАГАТЭ
показать весь комментарий
02.10.2022 15:35 Ответить
а ООН - щоб вигнали касапів, як з Ліги націй
показать весь комментарий
02.10.2022 15:50 Ответить
Это было бы замечательно (исключение из МАГАТЭ) + санкции на росатом
показать весь комментарий
02.10.2022 20:08 Ответить
ну-ну
але мабудь се під силу ЗСУ а також ЗСУ під силу завдати поразки кацапам і розчавити смердючу гідру
показать весь комментарий
02.10.2022 15:39 Ответить
 
 