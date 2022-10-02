Гросси заверил, что МАГАТЭ прилагает все усилия для освобождения похищенного директора ЗАЭС Мурашова, - Кулеба

Международное агентство по атомной энергии прилагает все усилия для освобождения похищенного оккупантами генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова.

Об этом сообщил в твиттере министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

По словам Кулебы, он провел разговор с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и "информировал, что Украина готова содействовать ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС".

Кулеба "подчеркнул, что Россия должна вывести войска и военную технику со станции".

В свою очередь Гросси заверил, что "МАГАТЭ прилагает все усилия для освобождения похищенного Россией директора ЗАЭС".

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