Конституционный суд РФ "одобрил" незаконную аннексию областей Украины, уже назначил "выборы в парламенты"

Конституционный суд РФ "одобрил" пакет "документов" о незаконной аннексии так называемых "Л/ДНР", Херсонской и Запорожской областей Украины, даже назначил "выборы" в "парламенты" на 2023 год.

Об этом сообщает российский пропагандистский ТАСС со ссылкой на КС РФ, передает Цензор.НЕТ.

Согласно постановлению Конституционного суда РФ, "Л/ДНР" "вошли" в состав России в статусе "республик" с русским языком как государственным.

Запорожская и Херсонская области считаются "принятыми" в РФ как "отдельные субъекты со своими нынешними названиями".

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Гауляйтеры Херсонской и Запорожской областей будут именоваться губернаторами.

"Выборы" "парламентов" четырех оккупированных украинских областей должны пройти в сентябре 2023 года.