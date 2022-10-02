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Конституционный суд РФ "одобрил" незаконную аннексию областей Украины, уже назначил "выборы в парламенты"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Конституционный суд РФ "одобрил" пакет "документов" о незаконной аннексии так называемых "Л/ДНР", Херсонской и Запорожской областей Украины, даже назначил "выборы" в "парламенты" на 2023 год.
Об этом сообщает российский пропагандистский ТАСС со ссылкой на КС РФ, передает Цензор.НЕТ.
Согласно постановлению Конституционного суда РФ, "Л/ДНР" "вошли" в состав России в статусе "республик" с русским языком как государственным.
Запорожская и Херсонская области считаются "принятыми" в РФ как "отдельные субъекты со своими нынешними названиями".
Гауляйтеры Херсонской и Запорожской областей будут именоваться губернаторами.
"Выборы" "парламентов" четырех оккупированных украинских областей должны пройти в сентябре 2023 года.
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- Кто там?
- Открывайте, Владимир Владимирович! Нас послали за «политическим *******»!
- Вы хотели сказать - «за политическим убежищем»?
- Да нет! Именно за Вами, Владимир Владимирович!!
ЗСУ приїхало на концерт - а газманов не приїхав... шось не так у нього на роботі було мабуть
хоч би попередив...
Хлопці розстроїлися - капец просто!
як обіцяли, зустрічали від душі, правда ж!
а про закони чули?
як х@йло карлік сказав то такий і закон,
рф це не держава це якесь збіговисько злодіїв на якійсь території
БЕСпутин антихрист люциферович и вся раᛋᛋея и ее недонаселение генетических УРОДОВ-АНДРОФАГОВ. АМИНЬ.
Стефанчук-Зеленський геть охляли від ТУРБОРЕЖИМНого гальмування боротьби з агентурою ***** у ВРУ !!!
Захисники України життя кладуть за звільнення України від рашистів *****, а Стефанчук-Зеленський у ВРУ опозрадників відмазують від КАРИ за співпрацю з ******!!
Мабуть, оманщинські домовленості зобов'язують?? Можливо, уже пів року, це продовження зливу операції з вагнерівцями!!!
Мерзота в усій красі. Художник бачить все наскрізь