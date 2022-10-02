РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11153 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
978 7
война (46746) Зеленский (16534) аннексия (145) Макрон (945)

Зеленский и Макрон провели телефонные переговоры: Париж осуждает аннексию территорий Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

макрон,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили очередную аннексию украинских территорий со стороны России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFMTV.

Париж заявил о решительной готовности помочь в освобождении земель Украины. Макрон "подтвердил решимость Франции помочь Украине восстановить полный суверенитет и территориальную целостность и работать с ее европейскими партнерами, учитывая новые санкции".

Макрон и Зеленский обсудили также ситуацию на Запорожской АЭС, которая остается "очень тревожной". Президент Франции осудил арест российскими войсками директора станции. Президенты отметили необходимость провести в короткие сроки ротацию украинского персонала, обеспечивающего работу ЗАЭС.

Смотрите также: Трофеи поступают безумными темпами: Украинские защитники "тянут" сразу два российских танка. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У меня зазвонил телефон
- Кто говорит?
- Макарон
показать весь комментарий
02.10.2022 17:26 Ответить
Я б пиз- ела бы ещё, но болит влагали-що!?
показать весь комментарий
02.10.2022 17:27 Ответить
як згадаю, як розгублений боневтік надзвонював Макрону 24-го лютого - поговори з путлером, спитай, як же так!
показать весь комментарий
02.10.2022 17:49 Ответить
а про НАТО чого не поговорив?
показать весь комментарий
02.10.2022 17:50 Ответить
Пуйлу! Пуйлу не забудь позвонить! Он ждет, надеется...
показать весь комментарий
02.10.2022 18:10 Ответить
Не розумію... Про що вони говорили? Яка може бути спільна тема у геронтофіла з паяцом?
показать весь комментарий
02.10.2022 18:34 Ответить
Попытку аннексии
показать весь комментарий
02.10.2022 19:56 Ответить
 
 