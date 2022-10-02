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Путин подал на рассмотрение Госдумы законопроекты о "принятии в состав РФ" четырех частично оккупированных областей Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путин,путін

Президент РФ Владимир Путин 2 октября 2022 года внес в Госдуму законопроекты о "принятии в состав РФ" временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на кремлевское пропагандистское издание ТАСС.

"Законопроектами" предусмотрено создание до 1 июня 2023 г. на указанных территориях "органов федеральной исполнительной власти", местные вооруженные формирования должны стать частью вооруженных сил России.

В "законопроектах" также говорится, что оккупированные регионы сохранят свои нынешние названия, а проживающие там граждане Украины и лица без гражданства могут получить гражданство РФ при условии подачи заявки и "принесения присяги гражданина России".

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В течение 10 дней от "принятия в состав России" Путин назначит "временных руководителей" незаконных образований.

Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.

28 сентября марионетки Кремля на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Луганской областей объявили результаты своих псевдореферендумов за присоединение к РФ. Как и предвиделось, результаты говорят в пользу вхождения областей в РФ.

На фоне заявлений РФ о признании результатов псевдореферендумов и присоединении частично оккупированных областей президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО.

Читайте: На Харьковщине собрали показания спасшихся от расстрела российской ДРГ эвакуационной колонны, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Перед подписанием "договоров о присоединении" 30 сентября Путин выступил с обращением. Он сказал, что РФ на аннексированных территориях Украины "навсегда".

Еще во время выступления Путина начала появляться критика со стороны западных стран и заявления о том, что незаконная аннексия не будет признана и ничего не изменит.

После заседания СНБО подписана заявка Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
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Топ комментарии
+40
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02.10.2022 17:38
+40
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02.10.2022 17:39
+29
ПОКУЙ

Начались бои за Кременную!

ВСУ наносят массовые артиллерийские удары по позициям русни в городе.

Пошла вода в дом 👹
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02.10.2022 17:48
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Правила форума Совет форумчан
многообещающий монолог.....
https://twitter.com/i/status/1576574850621001728
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02.10.2022 17:37 Ответить
Этим раша-дебилам, по поводу присоединения, хочется задать один вопрос:
- А какой город есть столица вашей запорожской области и где он находится ?

У нас - Запорожье, а у вас ???
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02.10.2022 17:38 Ответить
такой вопрос вызовет закипаня мозка у ватников!!
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02.10.2022 17:49 Ответить
Они могут парировать Донецком и Луганском.
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02.10.2022 18:40 Ответить
Це як, Запоріжська область з центрм в Луганську?
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02.10.2022 19:09 Ответить
Не пытайтесь казаться глупее, чем Вы есть. Донецкая область у нас без контроля Донецка, также как Запорожская у них без контроля Запорожья.
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02.10.2022 19:41 Ответить
Что значит у нас ? У них? И Донецк и Запорожье это все Украина! Так было и будет! А эти свиньи пусть в мухосрански свои едут! Пока наши дикие свиньи в лесах их не сожрали.. надеюсь ролики все видели, как орков дохлых свиньи едят.
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02.10.2022 19:51 Ответить
Свиньям всё-равно. Не я такие ролики не смотрю. Ни наши про орков, ни орочьи про наших погибших воинов.
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02.10.2022 20:08 Ответить
Бризь звідси, орк.
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02.10.2022 22:39 Ответить
Так коняка ж казала, що то Запорожна. Ну разом з Лаоською
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02.10.2022 17:57 Ответить
Там логика как и мозги напрочь отсутствуют. Все равно что бомж разбил окно и залез в подвал многоетажного дома и заявил что теперь етот дом его
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02.10.2022 18:09 Ответить
Переименуют какое то захваченное село в Запорожье делов то
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02.10.2022 18:23 Ответить
шановний,які дискусії,з ким ?
Тільки вбивати !
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02.10.2022 20:53 Ответить
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02.10.2022 17:38 Ответить
😆
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02.10.2022 17:39 Ответить
Чим старшим стає путін, тим більше схожий на чикатилу
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02.10.2022 17:54 Ответить
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02.10.2022 18:06 Ответить
Старый чемоданный Сруль решил перед смертью еще раз испытать эйфорию как после окупации крыма. Но кроме нескольких дешовых клоунов которых он собрал вокруг и которые подумали что попали за стол к Сцарю, себя никто уже не радуется даже из его ближнего окружения не говоря уже о простых холопах которые начали что то подозревать и бросая все свое имущество, штурмуют границы чтобы сбежать из дурдома.
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02.10.2022 18:14 Ответить
та судя по рожам, сидящим в зале, весело было только этим пятерым..... )
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02.10.2022 18:27 Ответить
Аферист кремлядский с алкашами и подонками.
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02.10.2022 18:49 Ответить
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02.10.2022 17:39 Ответить
Рууусссскккуууюю!!!! У-ууу фашистинацистибєндєравци, дакакви пасмєлі!
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02.10.2022 17:42 Ответить
Не, ну значит в совковой армии можно было хохлам руzкие морды бить, а теперь прямо страшный сон. Проспитесь от запоя ***********, хохлы на порядок лучше вас, были есть и будут.
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02.10.2022 18:45 Ответить
Видно що москаль не служив і не знає історії, в нього мабуть і матрос Кошка з Сарапула.
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02.10.2022 19:11 Ответить
Велика Британська Енциклопедія постійно поповнюється новими статтями про видатних особистостей світу Скоро з»явиться нова :

Путін - останній президент Російської Федерації Зафіксований в історії як розпалювач кількох війн та воєнних конфліктів, метою яких було відновлення Російської імперії Потерпів остаточний розгром, розпочавши війну проти України Результатом війни став остаточний крах Росії, як цілісного державного утворення і країна розпалась Отримав від співвітчизників кличку «Просиратель земли русской»
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02.10.2022 19:29 Ответить
А ты проснулся ноги руки и в Монголию.
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02.10.2022 19:53 Ответить
и губы титановые тымчасовым кэривныкам хай ***** нэ забудэ...
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02.10.2022 17:40 Ответить
Кацапськіє свиньї-ви можєтє толька падтєрєть сваі абосраниє жопи етім законапраектам...
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02.10.2022 17:42 Ответить
ці приєднання виключно для внутрішнього користування бюрократії. Бо за кацапськими законами за кордоном в спецопераціях можуть воювати тільки контрактники. А тепер у них буде контртерорестична операція на "своїй" території і вони вже законно можуть використовувати срочників та чмобіків, котрим не потрібно ні зарплатню платити, ні добові і ні могильні. У ***** вже грошей на війну не хвата
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02.10.2022 18:12 Ответить
головне що подав а ти пєтушара в ЗСУ запитав?
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02.10.2022 17:42 Ответить
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02.10.2022 17:43 Ответить
Вот скотина
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02.10.2022 17:44 Ответить
как челобитную боярам подаешь?? холопское куйло...........
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02.10.2022 17:46 Ответить
Старий збочинець!
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02.10.2022 17:47 Ответить
ПОКУЙ

Начались бои за Кременную!

ВСУ наносят массовые артиллерийские удары по позициям русни в городе.

Пошла вода в дом 👹
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02.10.2022 17:48 Ответить
у пуйла своє кіно.....дайте йому сєльодки
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02.10.2022 17:49 Ответить
Коли вже Україна розгляне питання щодо приєднання місяця в склад України?
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02.10.2022 17:49 Ответить
Уже зайнято "пончиком".
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02.10.2022 18:48 Ответить
😁 пуцин забив цв'ях у голови думців. Цей цв' ях змусить до розумових потуг тих з них, у кого залишилась хоч одна звивина. Подивимось, скільки таких є. 😊 Хоча можна було ще подати в госдуру проект, який зобов'яже надкушений пирвжок вважати з' їдженим навіть якщо він чужий, а того, хто його надкусив - ситим, хоча він не їв тиждень. 😊
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02.10.2022 17:51 Ответить
А якщо гуртом поміркувать... ці ідійоти просто ще не роздуплились, що оголосивши 4 українські області у невід'ємному складі з УСІЄЮ рашою, фактично приєднались у складі всіх своїх областей-губєрній до України... ми ж АКТ ПЕРЕДАЧІ московії наших земель не підписували та від себе ніц не відчужували... То московія до України приєдналась, втративши при цьому власну правосуб'єктність...нє? Мо наш КСУ щось з цього приводу утне...
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02.10.2022 17:51 Ответить


Максим Мирович

@MirovichMedia

·

7 ч

Открою вам секрет - путин не боится шариков, фонариков, плакатов «мы здесь власть и «ямьi иван говнов».

Путин боится, что однажды у него в спальне ногами выбьют дверь люди в мультикаме и рука с желтым скотчем на рукаве крепко схватит его за шиворот.
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02.10.2022 17:51 Ответить
здохнуть от черенка от лопаты воно боиццо..
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02.10.2022 17:54 Ответить
гітлер как і х..уйло намагавця гауляйтеров ставити... дежавю... карлик здохне как і його купир гітлер
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02.10.2022 17:52 Ответить
Пора провести в Сибіру референдум про воззєднання з Китаєм )) ООН підтримає!
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02.10.2022 17:56 Ответить
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02.10.2022 17:56 Ответить
Оце треш,істенно що емель рускіх бу га га
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02.10.2022 18:01 Ответить
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02.10.2022 17:59 Ответить
Курва кремлівська, ти ще падаль 150 сантиметрова повернеш Кубань, Таганрог, частину Білгородської, Воронежської, Курської областей, де цілі села розмовляють українською мовою.
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02.10.2022 18:01 Ответить
Аляску забыл, выморочный
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02.10.2022 18:15 Ответить
насрать!
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02.10.2022 18:17 Ответить
Старый дурак ,по совковой традиции блейфует, ведет себя как мазурик и войско такое же себе набрал.
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02.10.2022 18:17 Ответить
Путін з Госдурою може приєднувать що-завгодно до території Росії От тільки демаркацію кордону буде ЗСУ проводить!
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02.10.2022 19:33 Ответить
Нехай ***** візьме цей тіпа "Законопроєкт,зверне його в трубочку,та засуне собі в сраку.
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02.10.2022 18:22 Ответить
Там Лиман сбежал, дед вообще в курсе?
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02.10.2022 18:35 Ответить
Зеленский давай не отставай, разверни карту и прими какие-то исконно украинские земли.
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02.10.2022 18:54 Ответить
Тоді на паритетних умовах, раз пішла така гулянка, треба зайняти якесь прикордонне кацапське село, швидко провести "референдум" і прийняти білгородчину назад в обійми неньки. А на РНБО оголосити курс на відродження Київської Русі.
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02.10.2022 19:03 Ответить
***** первое в истории аннексировало неконтролируемые территории. ХерЗаЛуганДон и ЗаХерЛуганДон?
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02.10.2022 19:46 Ответить
😂
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02.10.2022 19:55 Ответить
Зовсім з розуму вижив. Подавати треба в Генштаб ЗСУ, старий дурень!
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02.10.2022 20:54 Ответить
 
 