Путин подал на рассмотрение Госдумы законопроекты о "принятии в состав РФ" четырех частично оккупированных областей Украины

Президент РФ Владимир Путин 2 октября 2022 года внес в Госдуму законопроекты о "принятии в состав РФ" временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на кремлевское пропагандистское издание ТАСС.

"Законопроектами" предусмотрено создание до 1 июня 2023 г. на указанных территориях "органов федеральной исполнительной власти", местные вооруженные формирования должны стать частью вооруженных сил России.

В "законопроектах" также говорится, что оккупированные регионы сохранят свои нынешние названия, а проживающие там граждане Украины и лица без гражданства могут получить гражданство РФ при условии подачи заявки и "принесения присяги гражданина России".

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В течение 10 дней от "принятия в состав России" Путин назначит "временных руководителей" незаконных образований.

Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.

28 сентября марионетки Кремля на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Луганской областей объявили результаты своих псевдореферендумов за присоединение к РФ. Как и предвиделось, результаты говорят в пользу вхождения областей в РФ.

На фоне заявлений РФ о признании результатов псевдореферендумов и присоединении частично оккупированных областей президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО.

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Перед подписанием "договоров о присоединении" 30 сентября Путин выступил с обращением. Он сказал, что РФ на аннексированных территориях Украины "навсегда".

Еще во время выступления Путина начала появляться критика со стороны западных стран и заявления о том, что незаконная аннексия не будет признана и ничего не изменит.

После заседания СНБО подписана заявка Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке.