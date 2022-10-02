Путин подал на рассмотрение Госдумы законопроекты о "принятии в состав РФ" четырех частично оккупированных областей Украины
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Президент РФ Владимир Путин 2 октября 2022 года внес в Госдуму законопроекты о "принятии в состав РФ" временно оккупированных территорий Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на кремлевское пропагандистское издание ТАСС.
"Законопроектами" предусмотрено создание до 1 июня 2023 г. на указанных территориях "органов федеральной исполнительной власти", местные вооруженные формирования должны стать частью вооруженных сил России.
В "законопроектах" также говорится, что оккупированные регионы сохранят свои нынешние названия, а проживающие там граждане Украины и лица без гражданства могут получить гражданство РФ при условии подачи заявки и "принесения присяги гражданина России".
В течение 10 дней от "принятия в состав России" Путин назначит "временных руководителей" незаконных образований.
Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.
28 сентября марионетки Кремля на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Луганской областей объявили результаты своих псевдореферендумов за присоединение к РФ. Как и предвиделось, результаты говорят в пользу вхождения областей в РФ.
На фоне заявлений РФ о признании результатов псевдореферендумов и присоединении частично оккупированных областей президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО.
Перед подписанием "договоров о присоединении" 30 сентября Путин выступил с обращением. Он сказал, что РФ на аннексированных территориях Украины "навсегда".
Еще во время выступления Путина начала появляться критика со стороны западных стран и заявления о том, что незаконная аннексия не будет признана и ничего не изменит.
После заседания СНБО подписана заявка Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
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- А какой город есть столица вашей запорожской области и где он находится ?
У нас - Запорожье, а у вас ???
Тільки вбивати !
Путін - останній президент Російської Федерації Зафіксований в історії як розпалювач кількох війн та воєнних конфліктів, метою яких було відновлення Російської імперії Потерпів остаточний розгром, розпочавши війну проти України Результатом війни став остаточний крах Росії, як цілісного державного утворення і країна розпалась Отримав від співвітчизників кличку «Просиратель земли русской»
Начались бои за Кременную!
ВСУ наносят массовые артиллерийские удары по позициям русни в городе.
Пошла вода в дом 👹
Максим Мирович
@MirovichMedia
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7 ч
Открою вам секрет - путин не боится шариков, фонариков, плакатов «мы здесь власть и «ямьi иван говнов».
Путин боится, что однажды у него в спальне ногами выбьют дверь люди в мультикаме и рука с желтым скотчем на рукаве крепко схватит его за шиворот.