Освобождение Лимана свидетельствует, что украинцы делают успехи и способны дать отпор российским силам - Столтенберг
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Любое использование ядерного оружия будет иметь тяжелые последствия для России.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью NBC, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Он назвал "ядерную риторику" Владимира Путина опасной и безответственной.
Генсек Североатлантического альянса также выразил мнение, что "лучший способ ответить на объявленную Россией аннексию" украинских территорий – продолжать поддерживать Украину. Освобождение Вооруженными силами Украины города Лиман в Донецкой области, по словам Столтенберга, свидетельствует о том, что украинцы "делают успехи и способны дать отпор российским силам".
Напомним, аналитики Института изучения войны еще 13 сентября сообщали, что после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области у российских оккупантов нет сил для укрепления новой линии фронта. Уже тогда шли активные бои за Лиман.
В конце месяца стало известно, что ВСУ оцепили населенный пункт. Днем 1 октября в Восточной группировке ВСУ сообщили, что украинские войска вошли в город.
Впоследствии Россия подтвердила бегство оккупационных войск из Лимана.
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Визволення Зміїного не є? Чи там звільнення Слобожанщіни не є?
Це ж требя яке столтенбєрг сцикливе гальмо! так, мабудь припинить очковати, коли ЗСУ буде в москві фільтраційні заходи проводити
Брали Лиман росіянє жорстко,я слідкував.Багато тоді було загиблих українців.Охороняють награбоване потужно.Херсон так і не повернули.І навіть і не планують,якщо читати заяви влади.Ніхто не пише,яка це трагедія- під тиском окупантів погоджуватись на їхній паспорт,або бути вимушеним йти на референдум.Там тиск на всі родини,на умови життя:роботу,житло.Там ті,хто чекав до останнього наших визволителів.Але їх не прислали.
Якщо була значна перевага сил,то хоча б поменше бравурщини.Харківщину святкують в СМІ три тижні.Але ж перед цим звідти відступили."На більш вигідні позиції"
Коли святкуєте,***,то плачте за тими,хто плаче зараз в полоні,в окупації,і за тими кого вже немає.
а тут цей Гайдай набрехав про 5000, то хай тепер і відчитується, де подівся потенційний обмінний фонд.
Взяли Лиман радійте. Чи вам навпаки Сум-но?
Питання в тому щоб інфа була повна і правдива.
Багато про що повна тиша, а на єдиному аналі передвиборча кампанія чи то ЗЕ, чи то д'Єрьмака (вже й не розбереш).
До оточення хтось втік, когось замочили, когось полонили.
Вислови 4-х літнього малюка((((
Потрібна дострокова заміна.
Таким же обтруханным краснодырым он и остался.