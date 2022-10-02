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Освобождение Лимана свидетельствует, что украинцы делают успехи и способны дать отпор российским силам - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лиман

Любое использование ядерного оружия будет иметь тяжелые последствия для России.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью NBC, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Он назвал "ядерную риторику" Владимира Путина опасной и безответственной.

Генсек Североатлантического альянса также выразил мнение, что "лучший способ ответить на объявленную Россией аннексию" украинских территорий – продолжать поддерживать Украину. Освобождение Вооруженными силами Украины города Лиман в Донецкой области, по словам Столтенберга, свидетельствует о том, что украинцы "делают успехи и способны дать отпор российским силам".

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Напомним, аналитики Института изучения войны еще 13 сентября сообщали, что после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области у российских оккупантов нет сил для укрепления новой линии фронта. Уже тогда шли активные бои за Лиман.

В конце месяца стало известно, что ВСУ оцепили населенный пункт. Днем 1 октября в Восточной группировке ВСУ сообщили, что украинские войска вошли в город.

Впоследствии Россия подтвердила бегство оккупационных войск из Лимана.

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Топ комментарии
+7
головне - постачання озброєння
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02.10.2022 18:03
+7
Чомусь у мене таке враження, що він здивований... Невже ще не зрозумів ХТО Є УКРАЇНЦІ?
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02.10.2022 18:11
+6
На Джонсона
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02.10.2022 18:45
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головне - постачання озброєння
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02.10.2022 18:03 Ответить
визволення Київщини не є успіхом і проявом здатності дати відсіч россійським силам?
Визволення Зміїного не є? Чи там звільнення Слобожанщіни не є?
Це ж требя яке столтенбєрг сцикливе гальмо! так, мабудь припинить очковати, коли ЗСУ буде в москві фільтраційні заходи проводити
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02.10.2022 19:31 Ответить
дайте отпуск викингу...заморывся похоже.
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02.10.2022 18:07 Ответить
Хтось може мені пояснити, де ж ділися тих 5 тис. оточених тушок? Щось про це вже повна тиша
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02.10.2022 18:08 Ответить
удрали кто смог-окружение было не полным
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02.10.2022 18:09 Ответить
Але, якщо понад 4 тис. не дорахуються, то це.... жахлива новина.
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02.10.2022 18:15 Ответить
Може, підраховують???
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02.10.2022 18:13 Ответить
нам сують кастріровані новини.Можливо,всім дали можливість відступити.Тоді росія їх поповнить,і снову підуть на наші позиції.Мабуть,"котьол" хтось привідкрив.Реальну картину не знайти ні по тв,ні в телеграмі,ні в Цензорі.
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02.10.2022 18:15 Ответить
Швидше за все там писок д'єрмака стирчить.
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02.10.2022 18:20 Ответить
Паніка-вона як вірус. Частина тих, хто втекли навряд чи зможуть ефективно воювати. А їхні розмови поміж новоприбулими мобіками оптимізму останнім навряд чи додадуть.
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02.10.2022 18:21 Ответить
Ви впевнені що моє недовольство то паніка?Мені надоїло ті кліше що підсовують в СМІ:путін помирає,війська деморалізовані, і нас вже чуть не беруть в НАТО.
Брали Лиман росіянє жорстко,я слідкував.Багато тоді було загиблих українців.Охороняють награбоване потужно.Херсон так і не повернули.І навіть і не планують,якщо читати заяви влади.Ніхто не пише,яка це трагедія- під тиском окупантів погоджуватись на їхній паспорт,або бути вимушеним йти на референдум.Там тиск на всі родини,на умови життя:роботу,житло.Там ті,хто чекав до останнього наших визволителів.Але їх не прислали.
Якщо була значна перевага сил,то хоча б поменше бравурщини.Харківщину святкують в СМІ три тижні.Але ж перед цим звідти відступили."На більш вигідні позиції"
Коли святкуєте,***,то плачте за тими,хто плаче зараз в полоні,в окупації,і за тими кого вже немає.
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02.10.2022 18:52 Ответить
я з вами. і нам потрібні полонені, бо тисячі наших ще в лапах у рашистів.
а тут цей Гайдай набрехав про 5000, то хай тепер і відчитується, де подівся потенційний обмінний фонд.
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02.10.2022 20:52 Ответить
Немає чим зайнятись крім розгону кацапських наративів про договорняки?
Взяли Лиман радійте. Чи вам навпаки Сум-но?
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02.10.2022 19:03 Ответить
друг - ти в мене викликаєш дивні підозри !!!!!!!!! з якою метою ти на цьому ресурсі???
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02.10.2022 21:58 Ответить
питання риторічне?
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02.10.2022 22:43 Ответить
ні , питання по суті , Ви ж напевно також можете отримувати інфу приватних каналів , тут вже питання чи Ви готові це бачити , є те що ніколи не потрапить в ЗМІ
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02.10.2022 22:52 Ответить
Коли побачу репортаж з більше як 300 або 500 дохлих кацапів,мене це не буде шокувать
Питання в тому щоб інфа була повна і правдива.
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03.10.2022 09:08 Ответить
Повна тиша не тільки про це. Пам'ятаєте про приватизацію з 1-го вересня? Місяць пройшов і... ТИША! А про перелом за 2-3 тижні ще у травні-червні пам'ятаєте? Я вже не кажу про травневі шашлики, перекидання коштів з армії на дороги у січні цього року, відновлення акцизу на паливо і спрямування цих грошей на... тіж дороги, про не скасування указу стосовно створення перемовної групи (на чолі з Арахамією) для перемовин з московитами....

Багато про що повна тиша, а на єдиному аналі передвиборча кампанія чи то ЗЕ, чи то д'Єрьмака (вже й не розбереш).
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02.10.2022 18:18 Ответить
Як це в вас так *добре* виходить. в кожній новині знайти тільки*зраду* й нічого більше! Порадіти. що звільнили ще одне місто від окупантів- слабо?? До речі. є відео. як рашисти тікають посадками. Так. це не масштаб. А скільки там тих посадок...
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02.10.2022 18:43 Ответить
І де ж у моєму дописі зрада? Людина написала про "повну тишу" навколо долі оточених в Лимані рашистів. Але ж були новини про те, що вони або здалися, або мертві. Хоча деякій кількості вдалося дременути кудись. Я не працюю в ГенШтабі чі розвідці, тому не можу прокоментувати стан справ в Лимані, але про "повну тишу" я сказав. І навів приклади, з яких зрозуміло, що така тактика використовується цією владою не вперше. Чи згадувати дії влади - то "зрада"?
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02.10.2022 19:00 Ответить
ты видно один из первых вышел...!
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02.10.2022 19:29 Ответить
Там є уже анонс від Штабу, якщо ще до визволення Лиману втікали орки на цивільному транспорту по різних напрямках, то буде зрозуміло, що ,хто і куди. Та і не було їх 5000. Скільки того Лиману
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02.10.2022 18:49 Ответить
5 тис їх там всього було.
До оточення хтось втік, когось замочили, когось полонили.
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02.10.2022 18:56 Ответить
Дали вийти. Оточення було неповне, шляхи відходу прострілювалися нашою артилерією. Відбулося як тоді, коли з під Київа драпали кацапи, то заборонили в них стріляти.
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02.10.2022 20:35 Ответить
Чомусь у мене таке враження, що він здивований... Невже ще не зрозумів ХТО Є УКРАЇНЦІ?
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02.10.2022 18:11 Ответить
Больше оружия надо и больше успехов будет на поле боя - это априори логично!
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02.10.2022 18:12 Ответить
А Миколаїв з Запоріжжям за все відповідають. Нагнали шороху та страху, орки сюди перемістились, оголивши ті регіони і навалюють тут. Бо Херсон зараз у них в пріоритеті. А ще ж лівий берег ніхто не чіпав особо.
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02.10.2022 18:14 Ответить
Знову зі Скадовська виїхали два комплекса. Знову вночі чекати не вість куди, кому прилетить *******.
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02.10.2022 21:49 Ответить
пане Столтенберг-просто вірте в ЗСУ!!!
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02.10.2022 18:15 Ответить
Також за нього хвилююся.
Вислови 4-х літнього малюка((((
Потрібна дострокова заміна.
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02.10.2022 18:27 Ответить
На Джонсона
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02.10.2022 18:45 Ответить
це сексізьм, Даля чи Христя також норм)
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02.10.2022 18:49 Ответить
Який Столтенберг вумний... аж стррррашно 🤔🧐😁😅😂🤣😝😝😝😝😜🤪
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02.10.2022 18:19 Ответить
Ви нам дайте необхідне нам озброєння-то побачите падіння кремля,та крах кацапської імперії
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02.10.2022 18:22 Ответить
Як там казав Папанов: "У тебя же ничего нет, ти - голодранец" (с). Так і в цього йенса - ні#єра немає
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02.10.2022 19:42 Ответить
Енс. А ты как думал. Всегда армия росцийской недоимперии, а потом недосэсэсэр держалась на уме, сноровке и изобретательности украинских ребят. Как только их не стало, мы видем всю "мосчь" раши-недоармии...
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02.10.2022 18:33 Ответить
Во время комсомольской юности норвежский коммунистик Йенс из Норвежской рабочей партии на связи с КГБ состоял как "агент Стеклов".
Таким же обтруханным краснодырым он и остался.
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02.10.2022 19:27 Ответить
Це він тільки зараз прозрів, зоркій сокол, ***... Не подобається мені цей "голуб миру" - малохольний він якийсь...
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02.10.2022 19:38 Ответить
ЗСУ, сьогодні звільнили Торське. Шлях на Кремену відкритий. По трасі на пікапчику їхати хвилин. Полями та вздовж лісосмуг - годин п'ять.
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02.10.2022 19:41 Ответить
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02.10.2022 19:55 Ответить
 
 