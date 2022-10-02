За сутки 1 октября морские пехотинцы уничтожили 1 танк, БМП-2, 2 пушки "Гиацин т-С" и 10 рашистов, - ВМС. ВИДЕО
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Артиллерийские воинские части и подразделения командования морской пехоты Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины за минувшие сутки подбили БМП-2, уничтожили танк, две пушки "Гиацинт-С" и 10 российских захватчиков.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом ВМС ВСУ сообщает в телеграме.
"1 октября, военные части и подразделения командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины, входящие в состав группировок продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. За прошедшие сутки морские пехотинцы уничтожили 10 человек живой силы и подбили БМП-2", - говорится в сообщении.
Кроме того, артиллерийские воинские части и подразделения командования морской пехоты ВМС ВСУ наносили огненное поражение по захватчикам, в результате чего украинскими защитниками уничтожены танк и 2 самоходные пушки "Гиацинт-С".
Окончательные потери врага уточняются.
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Станом на ранок неділі, ЗСУ знищили 2 377 російських танків й близько 400 затрофеїли. Разом це 2 777 одиниці, щонайменш. Й це без врахування Лиманської операції. Й це тільки те, що офіційно задокументовано.
Згідно даних The Military Balance, на початок 2022 року, в складі ЗС РФ було 13 617 танків, з яких 10 200 було на консервації. Що таке консервація військової техніки по-російські, ми усі знаємо. На ходу росіяни мали 2 927 у складі сухопутних військ, 330 - у берегових військах ВМФ, 160 - у ВДВ. Тобто, на ходу у росіян було 3 417 одиниць, з яких зараз залишилося 640 одиниць готових до бою. Знявши з консервації старі запаси, з врахуванням того факту, що багато чого вкрадено, зіпсовано, ЗС РФ можуть поставити в стрій не більше 1 тис одиниць.
Отже, маючи 1,5-1,7 тис танків третього покоління, вести війну проти армії, що має протитанкову зброю шостого покоління, годі й мріяти.
Для розуміння. Без значної танкової переваги (1 до 3-5) вести наступальну війну просто не реально. А без впевненої рівноваги в танках, неможливо здійснювати ефективну оборону.
Отака фігня, малята.