За сутки 1 октября морские пехотинцы уничтожили 1 танк, БМП-2, 2 пушки "Гиацин т-С" и 10 рашистов, - ВМС. ВИДЕО

Артиллерийские воинские части и подразделения командования морской пехоты Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины за минувшие сутки подбили БМП-2, уничтожили танк, две пушки "Гиацинт-С" и 10 российских захватчиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ВМС ВСУ сообщает в телеграме.

"1 октября, военные части и подразделения командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины, входящие в состав группировок продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. За прошедшие сутки морские пехотинцы уничтожили 10 человек живой силы и подбили БМП-2", - говорится в сообщении.

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Кроме того, артиллерийские воинские части и подразделения командования морской пехоты ВМС ВСУ наносили огненное поражение по захватчикам, в результате чего украинскими защитниками уничтожены танк и 2 самоходные пушки "Гиацинт-С".

Окончательные потери врага уточняются.