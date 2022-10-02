В течение 2 октября ВСУ отразили вражеские штурмы вблизи 7 населенных пунктов. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили 8 иранских дронов, - Генштаб
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Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по российскому вторжению по состоянию на 18.00 2 октября.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Продолжаются двести двадцать первые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании временно захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Остается угроза нанесения противником авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.
За текущие сутки российские оккупанты нанесли четыре ракетных и три авиационных удара, совершили более пятнадцати обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.
От вражеских ударов пострадали более пятнадцати населенных пунктов. Среди них – Редкодуб, Кривой Рог, Запорожье, Зализничное и Николаев.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:
на Северском направлении – в районах населенных пунктов Хреновка и Бучки Черниговской области и Середина-Буда, Муравейня, Фотовиж Сумской области;
на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Волчанск и Гатище;
на Краматорском направлении – Белогоровка и Верхнекаменское;
на Бахмутском направлении – Раздолевка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Одрадовка, Зайцево, Майорск, Нью-Йорк и Юрьевка;
на Авдеевском направлении – в районах населенных пунктов Авдеевка, Нетайлово, Первомайское, Водяное, Опытное, Красногоровка, Курахово, Марьинка и Новомихайловка.
На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Совершил обстрелы в районах населенных пунктов Новополь, Новоселка, Времовка, Великая Новоселка, Нескучное, Новоукраинка, Зализничное и Гуляйполе.
На Южнобужском направлении огневое поражение потерпели районы более 40 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Для ведения разведки и наведения артиллерии враг совершил более семидесяти вылетов БПЛА.
Благодаря успехам сил обороны, на отдельных направлениях отмечено снижение уровня морально-психологического состояния вражеского личного состава, что приводит к многочисленным случаям сдачи военнослужащих в плен и оставлению своих позиций. Перед освобождением населённого пункта Лиман отдельные подразделения противника пытались отойти вглубь временно оккупированных территорий. Так, 30 сентября, в районе населенного пункта Счастья была обнаружена колонна из гражданских автомобилей и микроавтобусов, в которой насчитывалось более 200 военнослужащих из состава 2 армейского корпуса российских оккупационных войск.
Отрицательно влияют на военнослужащих вооруженных сил российской федерации задержки и снижение уровня обещанных выплат за участие в так называемой "специальной военной операции" на территории Украины.
По уточненной информации, подтверждено поражение личного состава и военной техники противника за первое октября, а именно – уничтожение склада с боеприпасами оккупантов в районе Таврического Херсонской области и уничтожение семи танков и до десяти единиц автомобильной техники в районе Черниговки Запорожской области. Информация о потерях личного состава уточняется.
За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Первомайское, Спорное и Выимка.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла четыре удара. Подтверждено поражение двух мест скопления вооружения и военной техники, а также два зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили восемь иранских ударных беспилотных летательных аппаратов "Shahed".
Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили пять командных пунктов, четырнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также более пятнадцати других важных объектов оккупантов ".
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Станом на ранок неділі, ЗСУ знищили 2 377 російських танків й близько 400 затрофеїли. Разом це 2 777 одиниці, щонайменш. Й це без врахування Лиманської операції. Й це тільки те, що офіційно задокументовано.
Згідно даних The Military Balance, на початок 2022 року, в складі ЗС РФ було 13 617 танків, з яких 10 200 було на консервації. Що таке консервація військової техніки по-російські, ми усі знаємо. На ходу росіяни мали 2 927 у складі сухопутних військ, 330 - у берегових військах ВМФ, 160 - у ВДВ. Тобто, на ходу у росіян було 3 417 одиниць, з яких зараз залишилося 640 одиниць готових до бою. Знявши з консервації старі запаси, з врахуванням того факту, що багато чого вкрадено, зіпсовано, ЗС РФ можуть поставити в стрій не більше 1 тис одиниць.
Отже, маючи 1,5-1,7 тис танків третього покоління, вести війну проти армії, що має протитанкову зброю шостого покоління, годі й мріяти.
Для розуміння. Без значної танкової переваги (1 до 3-5) вести наступальну війну просто не реально. А без впевненої рівноваги в танках, неможливо здійснювати ефективну оборону.
Отака фігня, малята.