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Папа Римский призывает Зеленского быть открытым к "серьезным мирным предложениям", будто они когда-либо звучали, - Кислица

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

франциск,путін

Папа Римский Франциск призвал президента Владимира Зеленского быть открытым к "серьезным мирным предложениям". В то же время, соответствующего обращения к президенту государства-агрессора Владимиру Путину не было.

На это обратил внимание в твиттере представитель Украины в ООН Сергей Кислица, передает Цензор.НЕТ.

Он ретвитнул публикацию понтифика: "Глубоко расстроен огромными страданиями украинского населения в результате испытываемой агрессии, направляю такой же полный доверия призыв к президенту Украины быть открытым к серьезным мирным предложениям".

В своем ретвите Кислица выразил сомнения относительно рычагов влияния на Путина: "Есть ли какие-то призывы к Путину стать серьезным ради Бога?! Серьезным в том, чтобы немедленно прекратить убийства, прекратить посылать пушечное мясо, уйти!!! Настоящие призывы, а не балансировщики или закодированные между строк подсказки. Речь идет не о политике, а о фундаментальных принципах христианской веры".

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Папа Римский призывает Зеленского быть открытым к серьезным мирным предложениям, будто они когда-либо звучали, - Кислица 01

Он подчеркнул, что поддержка Папы Римского радует, но беспокоит призыв к Зеленскому быть открытым к "серьезным" предложениям, "будто они когда-либо звучали", равно как обращение "к дьяволу" о прекращении убийств собственных граждан.

Папа Римский призывает Зеленского быть открытым к серьезным мирным предложениям, будто они когда-либо звучали, - Кислица 02

Напомним, впервые 2 октября Папа Римский обратился к президенту Украины перед чтением молитвы "Ангелус" на площади святого Петра в Риме. Он призвал Владимира Зеленского "быть открытым к серьезным предложениям мира". В то же время, Франциск также попросил президента РФ Владимира Путина "прекратить эту спираль насилия и смерти, в том числе и ради собственного народа".

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Топ комментарии
+55
Какие, вашу мать, переговоры?!

Всю эту нечисть - вешать на столбах!

Пусть все подельники кремлевской своры

Домой вернутся в цинковых гробах!

Мучители, убийцы, мародеры,

Насильники, бандиты, подлецы -

Всей низости людской, людского сора

Собравшиеся вместе образцы!

Кого прощать? Какие коридоры?

Как праведных найти среди чертей?

Кто непричастен к грабежам? К террору?

Не прятался за женщин и детей?

Все холуи ***** и Хама-вора

Пусть захлебнутся собственной войной,

Пускай получат тот лишь мир - и скоро! -

Который заслужили: мир иной.
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02.10.2022 18:58
+50
кремль вже походу почав ватикан спонсорувати!
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02.10.2022 18:56
+47
Думаю, справа в банку Ватикана, де осідають нафто-газові грошики іліт рф
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02.10.2022 19:00
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Слухати треба здоровий глузд! Бог з нами не говорить! Більше того - якщо бог існує, то він дууже жорстокий, або безсилий, або програв сатані Україну в карти чи ще там щось! Чому він ніколи не вступився за людей України, а лише з орків росії? За те, що вони йому храми набудували? Ну-ну...

Скільки людей і дітей загинуло, скільки горя... сліз, розпачу, а бог собі поливає золотом гундяя і папку... якщо є бог такий, жорстокий і холодний - я відмовляюся від богів взагалі! ЛЮДИ - НАЙВИЩА ЦІННІСТЬ У ВСЕСВІТІ!
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03.10.2022 00:12 Ответить
Таня,забегите к атеистам,и что -бы вас не видно было!
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03.10.2022 05:44 Ответить
ватикану теж хочеться жити "красіво" та "бАгАто", так що кремлівські бабки зовсім не зайві. Як же ж можна від них відмовитися!
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02.10.2022 23:17 Ответить
можу помилятися але...

цей рузкє-римський папа догавкається так що коли приїде з візитом в Україну його вийде зустрічати стільки скільки вийде зустрічати меркель - розпущена фракція опезеже.
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02.10.2022 23:46 Ответить
Расскажи это двум последним коллоннам в Запорожье и под Купянском,миролюбец.
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03.10.2022 00:04 Ответить
папа рімскі йде на *** гладіатора....
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03.10.2022 00:13 Ответить
Нацисты сбежавшие в Аргентину зачали чмоньку ватиканскую.
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03.10.2022 01:22 Ответить
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03.10.2022 01:24 Ответить
По ходу римський папік вступив в зговір з дияволом, а не з Богом...
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03.10.2022 05:02 Ответить
Цензор! Не оскорбляй имя Понтифика! Дурачки, под жидовскую дудку, три страницы лайна налили! Так, для сведенья, большинство стран которые помогают Украине католические! И очень почитают свою веру и Настоятелей ее!
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03.10.2022 06:05 Ответить
Нам допомагають не через віру та її настоятелів, а через страх і розуміння, що орда після України прийде і до них. Ніхто так не ображає та дискредитує ім"я понтифіка, як сам понтифік.Почитай історію: більшість пап були вбивцями,злодіями,збоченцями, які використовували віру для власного збагачення та посилення влади. І теперішній папа своїми закликами до українців припинити супротив та здатися на милість ворога замість того, щоб закликати світ зупинити новоявленого антихриста, розкрив своє гниле та продажне нутро. Тому йди за кораблем разом із своїм папою-миротворцем.
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03.10.2022 07:08 Ответить
Так почему мы зависим полностью от этих " нехороших человеков"? Поляки католики, и еще очень много тех кто Украине помогает реально. а не проповедями то же католики! Почему католический мир, не смотря на все свои противоречия, чуть выше поднялся в развитии личности, чем православие? Что мы сами сделали что бы зупинити антихриста? А писать свои посты на заказ или по поручению своих начальников не великая доблесть!
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29.10.2022 14:26 Ответить
Просто...кремлівська мафія благала папу "уболтать" Україну капітулювати...пим паче ,що оманськийкнуркаламой обіцяв здати "без шуму і пилі"...а кляті українці вмирають і НЕЗДАЮТЬСЯ...та шоблобєні старається.....
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03.10.2022 08:54 Ответить
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