Папа Римский призывает Зеленского быть открытым к "серьезным мирным предложениям", будто они когда-либо звучали, - Кислица
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Папа Римский Франциск призвал президента Владимира Зеленского быть открытым к "серьезным мирным предложениям". В то же время, соответствующего обращения к президенту государства-агрессора Владимиру Путину не было.
На это обратил внимание в твиттере представитель Украины в ООН Сергей Кислица, передает Цензор.НЕТ.
Он ретвитнул публикацию понтифика: "Глубоко расстроен огромными страданиями украинского населения в результате испытываемой агрессии, направляю такой же полный доверия призыв к президенту Украины быть открытым к серьезным мирным предложениям".
В своем ретвите Кислица выразил сомнения относительно рычагов влияния на Путина: "Есть ли какие-то призывы к Путину стать серьезным ради Бога?! Серьезным в том, чтобы немедленно прекратить убийства, прекратить посылать пушечное мясо, уйти!!! Настоящие призывы, а не балансировщики или закодированные между строк подсказки. Речь идет не о политике, а о фундаментальных принципах христианской веры".
Он подчеркнул, что поддержка Папы Римского радует, но беспокоит призыв к Зеленскому быть открытым к "серьезным" предложениям, "будто они когда-либо звучали", равно как обращение "к дьяволу" о прекращении убийств собственных граждан.
Напомним, впервые 2 октября Папа Римский обратился к президенту Украины перед чтением молитвы "Ангелус" на площади святого Петра в Риме. Он призвал Владимира Зеленского "быть открытым к серьезным предложениям мира". В то же время, Франциск также попросил президента РФ Владимира Путина "прекратить эту спираль насилия и смерти, в том числе и ради собственного народа".
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Скільки людей і дітей загинуло, скільки горя... сліз, розпачу, а бог собі поливає золотом гундяя і папку... якщо є бог такий, жорстокий і холодний - я відмовляюся від богів взагалі! ЛЮДИ - НАЙВИЩА ЦІННІСТЬ У ВСЕСВІТІ!
цей рузкє-римський папа догавкається так що коли приїде з візитом в Україну його вийде зустрічати стільки скільки вийде зустрічати меркель - розпущена фракція опезеже.