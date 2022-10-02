Папа Римский призывает Зеленского быть открытым к "серьезным мирным предложениям", будто они когда-либо звучали, - Кислица

Папа Римский Франциск призвал президента Владимира Зеленского быть открытым к "серьезным мирным предложениям". В то же время, соответствующего обращения к президенту государства-агрессора Владимиру Путину не было.

На это обратил внимание в твиттере представитель Украины в ООН Сергей Кислица, передает Цензор.НЕТ.

Он ретвитнул публикацию понтифика: "Глубоко расстроен огромными страданиями украинского населения в результате испытываемой агрессии, направляю такой же полный доверия призыв к президенту Украины быть открытым к серьезным мирным предложениям".

В своем ретвите Кислица выразил сомнения относительно рычагов влияния на Путина: "Есть ли какие-то призывы к Путину стать серьезным ради Бога?! Серьезным в том, чтобы немедленно прекратить убийства, прекратить посылать пушечное мясо, уйти!!! Настоящие призывы, а не балансировщики или закодированные между строк подсказки. Речь идет не о политике, а о фундаментальных принципах христианской веры".

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Он подчеркнул, что поддержка Папы Римского радует, но беспокоит призыв к Зеленскому быть открытым к "серьезным" предложениям, "будто они когда-либо звучали", равно как обращение "к дьяволу" о прекращении убийств собственных граждан.

Напомним, впервые 2 октября Папа Римский обратился к президенту Украины перед чтением молитвы "Ангелус" на площади святого Петра в Риме. Он призвал Владимира Зеленского "быть открытым к серьезным предложениям мира". В то же время, Франциск также попросил президента РФ Владимира Путина "прекратить эту спираль насилия и смерти, в том числе и ради собственного народа".

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