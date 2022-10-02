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В Финляндии будут размещать беглецов из России отдельно от женщин и детей из Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

біженці,фінляндія

Финская миграционная служба следит за ситуацией с искателями убежища из Украины и России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер ведомства.

Отмечается, что службе известно о дискуссиях по поводу размещения украинцев и россиян в системе приема Финляндии. В частности, проведен инструктаж сотрудников, "деликатность ситуации" учтена в решениях по размещению.

"Особых вызовов между разными группами населения пока не наблюдается, но ситуация жива и мы быстро реагируем на изменения. В дальнейшем мы будем размещать украинцев и россиян в разных центрах институционального типа", - говорится в публикации.

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В то же время отмечается, что будут учитываться исключения. К примеру, не будут разделяться семьи.

В Финляндии будут размещать беглецов из России отдельно от женщин и детей из Украины 01

Как говорится в материале финского общественного вещателя YLE, Общество украинцев в Финляндии заявило, что получило сообщение о том, что российские беженцы будут размещены в тех же помещениях, что и украинцы, которым предоставлена временная международная защита. По мнению организации, это ставит под угрозу благосостояние женщин и детей, бежавших из Украины.

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Напомним, 19 сентября депутаты Госдумы РФ единогласно приняли во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий в Уголовный кодекс РФ такие понятия, как "мобилизация", "военное положение" и "военное время".

В Европейском союзе считают, что введение Госдумой России уголовной ответственности, более уместной во время полномасштабной войны, равно как и проведение на оккупированных украинских территориях так называемых "референдумов" является признаком "нервозности" Кремля из-за провалов на фронте.

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По словам Путина, призыву будут подлежать только находящиеся в запасе граждане, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине. Согласно указу, мобилизация начинается уже 21 сентября.

При этом Россия мобилизовала почти всех мужчин на оккупированных территориях Донецкой области и Луганской области и планирует распространить мобилизацию и на оккупированные территории Херсонщины и Запорожья. Открыта горячая линия для обращений жителей оккупированного полуострова, пытающихся избежать мобилизации в российскую армию.

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По России прокатились акции недовольства. Задержанным мужчинам вручают повестки.

Мужчины массово пытаются уехать из РФ. В частности, в Финляндию и Грузию. В странах ЕС - например, Эстонии, Латвии и Литве - заявляют, что не будут предоставлять убежища убегающим от мобилизации гражданам России. В то же время в Испании и Германии готовы принять беглых от мобилизации россиян. Ирландия тоже над этим размышляет.
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Топ комментарии
+35
Зря фины вообще их принимают.
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02.10.2022 19:46
+32
Знаєте,я в шоці, коли цівілізована країна запускає до себе істот ,що підтримували тероризм,це все рівно,коли взяти і власноруч запустити до себе смертельний вірус, що їх потім і зжере.
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02.10.2022 19:51
+19
кхм ... я иногда удивляюсь .. у нас вообще дипломаты есть? ... был бы в Финляндии дипломат, он бы пришел на финское телевидение и показал бы в прямом эфире твиттеры и фейбуки эти "беглецов от режима", на этом бы все и закончилось ...

вон, эстонцы уже напринимали типа айтишников из орды ... а потом сами их же ссаными тряпками и погнали ... нет среди ордынцев людей .... нееет!
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02.10.2022 19:54
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Правила форума Совет форумчан
Зря фины вообще их принимают.
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02.10.2022 19:46 Ответить
раша швайн... вам капут https://www.youtube.com/watch?v=JtUKfsbNgKM


ахтун, ахутн солдатес енд офіцерен... рукі вверх (увага увага... руки вгору)
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02.10.2022 20:08 Ответить
кацапи з нашими жінками, а ми тут сидемо, навіть провідати не можемо до них зʼїздити!
чудово! срана північна корєя, мля
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02.10.2022 20:22 Ответить
Борменталь,так жінки,якщо спавді за тобою скучають,можуть же до тебе приїхати,без будь яких обмежень.
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02.10.2022 23:10 Ответить
чому не хочется наражати їх тут на небезпеку
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02.10.2022 23:58 Ответить
Стокгольмский синдром у Финов Пытаются увидеть что то хорошее в кацах☝
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02.10.2022 20:20 Ответить
Чим більше кацапів втече, тим менше їх буде воювати на нашій землі.
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02.10.2022 21:40 Ответить
...welcome, russian pigs!
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02.10.2022 19:47 Ответить
Беженцы с кацапстана, это те кто хочет и дальше наблюдать за войной с дивана
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02.10.2022 20:23 Ответить
Фіни беруть приклад з Зеленського та шукають хороших рузьге?
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02.10.2022 19:48 Ответить
Вони ще там і сім'ї створять .
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02.10.2022 19:49 Ответить
Та вже розміщують, дебіли блд..
Вже повно інфи в пабліках.
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02.10.2022 19:50 Ответить
Не пускали б кацапів --> не було б проблеми --> не було б потреби в рішеннях щодо розміщення
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02.10.2022 19:51 Ответить
Знаєте,я в шоці, коли цівілізована країна запускає до себе істот ,що підтримували тероризм,це все рівно,коли взяти і власноруч запустити до себе смертельний вірус, що їх потім і зжере.
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02.10.2022 19:51 Ответить
Люто плюсую.
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02.10.2022 19:58 Ответить
А що ,українці залізали у чужу країну з війною ,підтримували ту війну ,а потім шукали куди сховатися від мобілізаціі?
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02.10.2022 20:23 Ответить
Фінська листівка часів Зимової війни. Совкам пропонують здаватися у полон.

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02.10.2022 19:53 Ответить
"Сит, пьян і нос в табачкє". )))

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02.10.2022 19:59 Ответить
кхм ... я иногда удивляюсь .. у нас вообще дипломаты есть? ... был бы в Финляндии дипломат, он бы пришел на финское телевидение и показал бы в прямом эфире твиттеры и фейбуки эти "беглецов от режима", на этом бы все и закончилось ...

вон, эстонцы уже напринимали типа айтишников из орды ... а потом сами их же ссаными тряпками и погнали ... нет среди ордынцев людей .... нееет!
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02.10.2022 19:54 Ответить
Лінія Маннергейма була прорвана кацяпськими людожерами- вітаю Фінляндія.
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02.10.2022 19:55 Ответить
Фіни! Розміщайте погань поближче до білих ведмедів.
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02.10.2022 19:55 Ответить
Можна і до бурих.

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02.10.2022 20:03 Ответить
ужас...
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02.10.2022 20:09 Ответить
А дальше что было? Съел её медведь? 🐻
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02.10.2022 21:09 Ответить
далі починається сєкс, потім відпочинок під паління цигарок, розмови про буття, пляшка водки - одна, друга, третя - шкандаль, бійка, ніж, похорон
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02.10.2022 22:13 Ответить
Diakuju komentatoru kergudu, šo gifku postavil.
Davajte ne budem zavidyvatj bratjam finam, ukraincy!
Po vsej Evrope etim letom strašnaja zasuxa byla. V Finliandiji medvedi bednye toščimi stali, kak berezki.
Ne budjmo druzjam po NATE mešatj ob ekologiji zabotitsia, ta finskix medvedej otkarmlivatj do normy
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03.10.2022 00:45 Ответить
ті утікачі це ті самі агресори що і у срусскій армії
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02.10.2022 20:00 Ответить
Забыли 39й, Карелии мало?
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02.10.2022 20:00 Ответить
Хіба в них не хватає клепки, що цим вони відтягують соц. вибух у зоопарку, якого з нетерпінням всі чекають, насправді.😎
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02.10.2022 20:00 Ответить
то так і є..не пускали б до себе - ті призовники з переляку б сами відму..дохали путінга і Ко..а так тільки розтягують сумнівне задоволення
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02.10.2022 20:09 Ответить
Кулебяка человек Ермака, вот и все.
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02.10.2022 20:00 Ответить
Самое место им в зоопарке...
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02.10.2022 20:01 Ответить
Не здивуюсь,якщо через дев'ять місяців крива демографії у фінів поповзе у верх.
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02.10.2022 20:02 Ответить
а потім "Фінляндія - наш!"
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02.10.2022 20:26 Ответить
История не учит.
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02.10.2022 20:02 Ответить
Фіни на 30 листопада чекають, щоб відсвяткувати річницю нападу радянського союзу й початку Зимової війни???
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02.10.2022 20:03 Ответить
Рашистких тупых ублюдков обязательно нужно ИЗОЛИРОВАТЬ!
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02.10.2022 20:04 Ответить
Курва!Фіни,що ви робите?!
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02.10.2022 20:04 Ответить
а шо, там є свинарники?
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02.10.2022 20:08 Ответить
якого хера ви пускаєте до себе кацапів-ухилянтів, не подобається їм мобілізація в РФ, тоді хай міняють владу в РФ, яка цю мобілізацію запровадила, а не сидять по закордонам...
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02.10.2022 20:16 Ответить
вони там будуть боротися за ущимлення рузького якика, ось тільки окопаються.
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02.10.2022 20:27 Ответить
Часто встречаю в Европе лиц «донецкой национальности», настоящие враги Украины. Но… у них на руках украинские паспорта безвиза. В 2014 году и позже выдавали всем желающим: «они же наши люди». Точно также и Крым.
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02.10.2022 20:34 Ответить
Волей случая мне стали известны обстоятельства жизни нескольких семей из Мариуполя. Трагедии…
2014 год: «расея! расея матушка! Наконец-то!». Освобождение Мариуполя: «мы не просили нас освобождать. Ну, ладно, посмотрим»
2014-2019 «Порошенко барыга! Бизнес на крови, он не хочет мира с Россией, ему выгодна война»
2019-24/02/2022 «лучше бы была россия! Мы не хотим в Европу!»
после 24/02/2022 Огонь войны. Смерти! Гибель детей от снарядов и авиабомб. Расстрел чеченцами дочери и бабушки, не хотевшей пускать в квартиру зверушек. Стреляли через закрытую дверь. Похоронили через месяц после гибели… россия насильно остатки семей вывезла в «святую русь» в чем были. Ожидание разрешения на выезд в Прибалтику. Литва. Лагерь для беженцев. Сейчас Европа: Норвегия, Швеция. Пособия, гуманитарк. Первый раз увидели Европу. Волонтеры помогли с одеждой, подарили смартфоны.
Мозги медленно, но начали включать. Хотят вернуться в свой Мариуполь, но только «если там будет Украина».

Вообще-то истории намного более драматичная, целый сценарий фильма. Боюсь, таких «сценариев» тысячи.
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02.10.2022 20:31 Ответить
Тут деяких читачів цікавило, що заставить 4 млн українців повернутися додому із ЄС. Відповідь очевидна - москалі. Бо через рік, Україна буде єдина країна у Європі, що не матиме свинособак у такій кількості як матиме ЄС.
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02.10.2022 20:32 Ответить
И будет самая белая страна в мире...Я не расистка, но очень рада,
что у нас нет такого засилия мигрантов,как по всей Европе...😏
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03.10.2022 10:27 Ответить
Тяжелое наследие финляндизации
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02.10.2022 20:37 Ответить
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02.10.2022 21:10 Ответить
М-да, це вже за межами добра і зла якось.
Як, ну бляха як??? Все одно як нацистів у себе приймати в другу світову війну...
Ну удачі, через півроку буде все засрато, все що цвяхами не прибито буде вкрадено, жінки будуть регулярно гвалтуватися, фінни будуть регулярно получати трендюлів.
Більш конченого рішення я ще не бачив. Гуманісти *****.
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02.10.2022 21:31 Ответить
ну ещё бы,иначе УКРАИНЦЫ могли и вломить рашистам!
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02.10.2022 21:42 Ответить
Чим більше кацапів виїде, тим менше до нас припруться зі зброєю.
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02.10.2022 21:43 Ответить
Ага. Вони припруться зі зброєю до наших дружин і дітей.
Бо з нашими чоловіками орки воювати здатні лише з цивільними і кидаючи обісраними ракетами за кілометри і кілометри в 3 години ночі по приватних будинках, або по зупинках, де стоять цивільні люди і чекають на автобуса, щоб з роботи додому приїхати. Або просто стріляти в спину необзроєним цивілам, от там вони орли, уххх!
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02.10.2022 22:02 Ответить
З якою зброєю в Фінляндії?
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02.10.2022 22:07 Ответить
З тією, яка значно страшніша за "заборонену". Молоток, лом, викрутка, сокира. Натренована собака. Та й просто каміняка.
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02.10.2022 22:09 Ответить
То ви рахуєте, що краще б вони на фронт йшли, а не тікали?
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02.10.2022 22:12 Ответить
таке враження, що ти - імбіцил!!
краще б цих виробків зустрічати озброєнному і натренованому солдату ніж беззахисній жінці чи її дитині?
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02.10.2022 22:16 Ответить
А ти натренований і озброєний, чи просто провідний експерт в розтягнутих треніках на дивані? )))
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02.10.2022 22:28 Ответить
Так, я вважаю, що озброєний і вмотивований український солдат розмеле кацапського чмобіка в порох. А от чи зможуть щось протиставити українські жінки з дітьми на чужині ватагам п'яних орків-бидлованів, які звичайно ж полізуть рамсить до жінок і дітей, як вони вже це робили все літо в Туреччині наприклад - це велике питання.
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02.10.2022 22:18 Ответить
Ще раз прочитайте зоголовок, але повільніше. "У Фінляндії розміщатимуть утікачів з Росії окремо від жінок та дітей з України". Окремо - це означає не разом.
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02.10.2022 22:24 Ответить
через паркан..а якщо десь за межами помешкання?
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02.10.2022 22:33 Ответить
Я десь читав, що у Фінлянлії є поліція. )
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02.10.2022 22:39 Ответить
А от дійсно-хто із експертів і форумчан був у Фінляндії?Розкажіть про дії поліції.А то ваш переляк на знаннях про нашу і турецьку,в кращому разі польську поліцію.Тут недавно був срач про побиття двох жінок у Франції."Дивно",що журалюги не закінчили про побиття і його кінець.Просто бик,чи патріот,почув кацапську мову і наваляв,чисто з патріотичних почуттів.Сам киянин.Так і пояснював в поліції.Що важливо-поліція знайшла...
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02.10.2022 23:24 Ответить
У Франц11, здаеться, двох укра1нок побив киянин не за кацапську мову, а навпаки, за слухання укра1нсько1 п1сн1. Так що це був патр1от кацапстану, хоч 1 з Ки1ва
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03.10.2022 03:42 Ответить
Версія про українську пісню-версія потерпілих,і тому всі почали і співчувати ,і засуджувати.До речі було пояснення самого киянина.Він ,почувши російську мову і українську пісню, зрозумів,з його слів,що вони знущаються над українськими словами.Вирішив пояснити,справа була пізно ввечері, темно,перевулок,ліхтар.Бити жінок,ще й "качку"-це більш по кацапськи,але розмови тут в Рокенбрюні відносно побиття- такі.Тут біженці з Україні,чомусь,частіше розмовляють на кацапській...
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03.10.2022 11:53 Ответить
Яскравий приклад - пара днів назад в Ірландії, 27 ножових поранень, українська дитина-біженець. Маму там теж пописали конкретно.

Я взагалі не розумію таку постановку питання. Чому українським чоловікам не можна виїзжати з країни,а кацапським чмоням можна? У нас якась інша війна? На хіба їх пускають? Хай сповзають з диванів і ******** мачіть хахлов, як вони закликали робити 24/7 з 2014 року! На фронті! А не різать дітей і жінок...
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02.10.2022 22:22 Ответить
дебіл, тебе законтачило?
в військоматі існує черга! не можливо фізично озброїти, екіпірувати, навчити і відвезти на фронт 17 мільйонів незадіяних українських чоловіків!
наші сюзники тренують біля 10 тисяч українських солдатів за 3 місяці! щоб навчити 40 тисяч - потрібен рік! щоб навчити 400 тисяч - 10 років!
до того ж тут є ще й найважливіша річь - ЕКОНОМІКА! жодна економіка світу не потягне 17 мільйонів солдатів, яких треба годувати тричі на день, поїти, десь утримувати тощо!
тож виконтачься звідсиля, недолуге
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03.10.2022 16:19 Ответить
а ти напруж свій спинний мозок, якщо не працює той що в макітрі
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03.10.2022 20:01 Ответить
А ти з якої причини вирішив, що я не в окопі?
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03.10.2022 20:25 Ответить
різницю між в'їжджати та виїжджати відчуваєте?
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02.10.2022 22:36 Ответить
єдина правильна відповідь на запитання, чому українським чоловікам не дозволяється виїзжати закордон - зелені покидьки розрахувають на цивільних, щоб ховатися за їх спинами, як це було в Гостомелі, Бучі і Ірпені
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03.10.2022 16:22 Ответить
їм всі спини підходять, аби їх жопи й рахунки з майном вціліли..Боневтік Оманович своє в Україні довно й швидко розпродав, ще й ДУСю звинуватив у своєму переїді на держдачу...готувався, падло..
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03.10.2022 17:04 Ответить
ото ж! це падло одразу після повернення з Британії, де мало розмову з МІ-7, одразу продало свою квартирку в Київі! планував захищати батьківшину, 100 відсотків
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03.10.2022 17:08 Ответить
дім у Кончі ще раніше..я це добре запам'ятала, бо був шкальдаль. а воно волало про заборону від ДУСі, мовляв типу їх умова, бо охороняти в іншому місці вони не можуть

і їздити на лісапєті вони теж не дозволяють..а він так мріяв..
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03.10.2022 17:12 Ответить
Оце едине втiшае...😏
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03.10.2022 10:31 Ответить
З ними треба так
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02.10.2022 22:39 Ответить
Чим більше їх втече з рашки, тим менше загине нашіх хлопців. Тим більшим буде дефіцит робочих місць, тим слабше економіка рашки. Президент Зеленський закликав росіян втікати від призову всіма можливими способами. Чому деякі наші ура-патріоти виступають проти їх еміграції? А може то зовсім не патріоти, а рашистські боти?
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03.10.2022 00:43 Ответить
Чим б1льше 1х втече з параши, тем менше буде спротив путинськ1й в1йн1 всередин1 пуйлостану. Якщо д1йсно не бажають воювати проти Укра1ни , повинн1 протистояти веденню в1йни, а не розносити свою великорос1йську 1деолог1ю по св1ту. Чому Ви вважаете, що вт1качи - мирн1 добр1 люди? Це лише забезпечен1 хитруни, як1м подобаеться загр1бати жар чужими руками. Вони ж лише проти ОСОБИСТО1 участ1 у боях, проти загрози своему життю, але сид1ли тихо 1 рад1ли деяк1м усп1хам кацапсько1 орди, доки не прийшла 1х черга воювати.
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03.10.2022 04:55 Ответить
Так вони не хочуть знести режим на раїсі, вони не хочуть працювати. Як до Вас особисто і до всієї Європи не доходить!! Там такі тупі ледащі, яким ото тільки спати, жрати, пити, серити й ригати!! В них руки з жопи!

Сховатись у Європі від мобілізації - то тупий привід відкосити, бо дійшло, що грошей й уразахоплення України..

Кацапня повинна варитись й дохнути у своєму гівні..бо інакше просто засере все..
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03.10.2022 17:18 Ответить
Та хіба ж їх можна пускати до цивілізованого світу? Хіба що в окремих гетто за колючим дротом і з автоматниками по периметру.
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03.10.2022 07:38 Ответить
 
 