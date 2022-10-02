В Финляндии будут размещать беглецов из России отдельно от женщин и детей из Украины
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Финская миграционная служба следит за ситуацией с искателями убежища из Украины и России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер ведомства.
Отмечается, что службе известно о дискуссиях по поводу размещения украинцев и россиян в системе приема Финляндии. В частности, проведен инструктаж сотрудников, "деликатность ситуации" учтена в решениях по размещению.
"Особых вызовов между разными группами населения пока не наблюдается, но ситуация жива и мы быстро реагируем на изменения. В дальнейшем мы будем размещать украинцев и россиян в разных центрах институционального типа", - говорится в публикации.
В то же время отмечается, что будут учитываться исключения. К примеру, не будут разделяться семьи.
Как говорится в материале финского общественного вещателя YLE, Общество украинцев в Финляндии заявило, что получило сообщение о том, что российские беженцы будут размещены в тех же помещениях, что и украинцы, которым предоставлена временная международная защита. По мнению организации, это ставит под угрозу благосостояние женщин и детей, бежавших из Украины.
Напомним, 19 сентября депутаты Госдумы РФ единогласно приняли во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий в Уголовный кодекс РФ такие понятия, как "мобилизация", "военное положение" и "военное время".
В Европейском союзе считают, что введение Госдумой России уголовной ответственности, более уместной во время полномасштабной войны, равно как и проведение на оккупированных украинских территориях так называемых "референдумов" является признаком "нервозности" Кремля из-за провалов на фронте.
21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По словам Путина, призыву будут подлежать только находящиеся в запасе граждане, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине. Согласно указу, мобилизация начинается уже 21 сентября.
При этом Россия мобилизовала почти всех мужчин на оккупированных территориях Донецкой области и Луганской области и планирует распространить мобилизацию и на оккупированные территории Херсонщины и Запорожья. Открыта горячая линия для обращений жителей оккупированного полуострова, пытающихся избежать мобилизации в российскую армию.
По России прокатились акции недовольства. Задержанным мужчинам вручают повестки.
Мужчины массово пытаются уехать из РФ. В частности, в Финляндию и Грузию. В странах ЕС - например, Эстонии, Латвии и Литве - заявляют, что не будут предоставлять убежища убегающим от мобилизации гражданам России. В то же время в Испании и Германии готовы принять беглых от мобилизации россиян. Ирландия тоже над этим размышляет.
Пожалуйста, подождите...
ахтун, ахутн солдатес енд офіцерен... рукі вверх (увага увага... руки вгору)
чудово! срана північна корєя, мля
Вже повно інфи в пабліках.
вон, эстонцы уже напринимали типа айтишников из орды ... а потом сами их же ссаными тряпками и погнали ... нет среди ордынцев людей .... нееет!
Davajte ne budem zavidyvatj bratjam finam, ukraincy!
Po vsej Evrope etim letom strašnaja zasuxa byla. V Finliandiji medvedi bednye toščimi stali, kak berezki.
Ne budjmo druzjam po NATE mešatj ob ekologiji zabotitsia, ta finskix medvedej otkarmlivatj do normy
2014 год: «расея! расея матушка! Наконец-то!». Освобождение Мариуполя: «мы не просили нас освобождать. Ну, ладно, посмотрим»
2014-2019 «Порошенко барыга! Бизнес на крови, он не хочет мира с Россией, ему выгодна война»
2019-24/02/2022 «лучше бы была россия! Мы не хотим в Европу!»
после 24/02/2022 Огонь войны. Смерти! Гибель детей от снарядов и авиабомб. Расстрел чеченцами дочери и бабушки, не хотевшей пускать в квартиру зверушек. Стреляли через закрытую дверь. Похоронили через месяц после гибели… россия насильно остатки семей вывезла в «святую русь» в чем были. Ожидание разрешения на выезд в Прибалтику. Литва. Лагерь для беженцев. Сейчас Европа: Норвегия, Швеция. Пособия, гуманитарк. Первый раз увидели Европу. Волонтеры помогли с одеждой, подарили смартфоны.
Мозги медленно, но начали включать. Хотят вернуться в свой Мариуполь, но только «если там будет Украина».
Вообще-то истории намного более драматичная, целый сценарий фильма. Боюсь, таких «сценариев» тысячи.
что у нас нет такого засилия мигрантов,как по всей Европе...😏
Як, ну бляха як??? Все одно як нацистів у себе приймати в другу світову війну...
Ну удачі, через півроку буде все засрато, все що цвяхами не прибито буде вкрадено, жінки будуть регулярно гвалтуватися, фінни будуть регулярно получати трендюлів.
Більш конченого рішення я ще не бачив. Гуманісти *****.
Бо з нашими чоловіками орки воювати здатні лише з цивільними і кидаючи обісраними ракетами за кілометри і кілометри в 3 години ночі по приватних будинках, або по зупинках, де стоять цивільні люди і чекають на автобуса, щоб з роботи додому приїхати. Або просто стріляти в спину необзроєним цивілам, от там вони орли, уххх!
краще б цих виробків зустрічати озброєнному і натренованому солдату ніж беззахисній жінці чи її дитині?
Я взагалі не розумію таку постановку питання. Чому українським чоловікам не можна виїзжати з країни,а кацапським чмоням можна? У нас якась інша війна? На хіба їх пускають? Хай сповзають з диванів і ******** мачіть хахлов, як вони закликали робити 24/7 з 2014 року! На фронті! А не різать дітей і жінок...
в військоматі існує черга! не можливо фізично озброїти, екіпірувати, навчити і відвезти на фронт 17 мільйонів незадіяних українських чоловіків!
наші сюзники тренують біля 10 тисяч українських солдатів за 3 місяці! щоб навчити 40 тисяч - потрібен рік! щоб навчити 400 тисяч - 10 років!
до того ж тут є ще й найважливіша річь - ЕКОНОМІКА! жодна економіка світу не потягне 17 мільйонів солдатів, яких треба годувати тричі на день, поїти, десь утримувати тощо!
тож виконтачься звідсиля, недолуге
і їздити на лісапєті вони теж не дозволяють..а він так мріяв..
Сховатись у Європі від мобілізації - то тупий привід відкосити, бо дійшло, що грошей й уразахоплення України..
Кацапня повинна варитись й дохнути у своєму гівні..бо інакше просто засере все..