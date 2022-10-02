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Новости За рубежомВойна в Украине Санкции против России
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Сейчас новый пакет санкций Евросоюза против России кажется слабым: он должен быть намного сильнее, - ОП

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

єс

Пакет новых санкций ЕС против России, который сейчас находится в процессе подготовки, должен быть намного сильнее, чем он есть на сегодняшний день.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он согласился с оценкой нового пакета санкций от главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, заявившего, что эти санкции не соответствуют уровню угрозы, которую на сегодняшний день составляют для ЕС новая российская попытка аннексии украинских территорий и продолжающаяся агрессия.

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"Президент также говорит об этом с лидерами. По состоянию на эту минуту после того, что произошло в пятницу в рф, этого шабаша, и того, что может произойти на следующей неделе - признание в (российском – ред.) парламенте (аннексии украинских территорий – ред.) и последующие какие-то ультиматумы, которые могут последовать – то, безусловно, на сегодняшний день такой пакет выглядит слабым, вернее, предложения по этому пакету", - считает Жовква.

По его словам, украинская власть будет делать все для того, чтобы новый пакет санкций ЕС против РФ был сильнее.

"Он должен быть, должен стать гораздо сильнее, чем есть на сегодняшний день. И опять же, если нужно будет обсудить это на уровне лидеров ЕС – их нужно обсуждать – то и Президент Украины будет готов включиться в обсуждение этого пакета на уровне лидеров ЕС. С тем, чтобы он (этот пакет санкций – ред.) действительно стал не таким формальным, не слабым, а действительно реальным, который поможет сдержать эту эскалацию и победить агрессора", - уточнил заместитель руководителя ОП.

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Отвечая на вопрос, есть ли надежда на то, что госдума РФ может не утвердить попытку аннексии украинских территорий, Жовква уточнил, что очень трудно говорить о самостоятельных законодательных ветках власти в РФ.

"Думаю, что сценарий уже написан, и написан заранее – еще до начала этих так называемых "референдумов". Пока есть все причины говорить, что РФ движется по тому сценарию, который был написан точно не в парламенте", - сказал он.
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Топ комментарии
+16
Ви спочатку активи кацапські в Україні заарштуйте, а потім рота відкривайте.
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02.10.2022 21:13
+15
Как там кинобизнес Наивеличайшего на московии себя чувствует? Нормально срублишек капает?
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02.10.2022 21:13
+15
ОПа верещить про слабкі санкції, а... Коломойша отримує чергове списання боргів...
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02.10.2022 21:17
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Ви спочатку активи кацапські в Україні заарштуйте, а потім рота відкривайте.
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02.10.2022 21:13 Ответить
Це вони для українців роти відкривають,типу ,що вони молодці працюють.
Вони нічого не роблять,говорять,що небудь.
Єрмак отим всим керує.
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02.10.2022 21:46 Ответить
та хоча би беніни активи арештували, щоб чужі забоялись...
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02.10.2022 21:51 Ответить
Как там кинобизнес Наивеличайшего на московии себя чувствует? Нормально срублишек капает?
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02.10.2022 21:13 Ответить
это да. "мы не халявщики, мы партнёры!" - могут смело заявлять нынешние кэрманычи.
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02.10.2022 21:29 Ответить
пакет санкцій Євросоюзу проти Росії виглядає слабким: він має бути набагато сильнішим

Тра покласти до пакету гантелю або цеглину та добряче наїбнути!
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02.10.2022 21:14 Ответить
рассія знать ана сільна, коль нє вилазіт із гавна!
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02.10.2022 21:15 Ответить
Его можно и нужно усилить танками Леопард2!
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02.10.2022 21:17 Ответить
Іспанія була рипнулась дати 200 -- шось застопорилось.
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02.10.2022 21:21 Ответить
Німеччина заборонила.
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02.10.2022 21:55 Ответить
ОПа верещить про слабкі санкції, а... Коломойша отримує чергове списання боргів...
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02.10.2022 21:17 Ответить
Коломойський вже своїх людей наставляє в міністерства,скоро знов буде красти.
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02.10.2022 21:49 Ответить
Так що там в пакеті то?
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02.10.2022 21:20 Ответить
Пишут шо слабенькии - не прошибе рашку -- треба монтіровку положити.
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02.10.2022 21:26 Ответить
в ОПі, а шо там ТРЦ друга путіна ротерберга працюють в центрі Києва, вони вам, бльдям ,не на часі, вам треба Європу повчати?
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02.10.2022 21:21 Ответить
Оцей шолє? Та як бачите в ньому повно патріотичних магазинів
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02.10.2022 21:32 Ответить
Саме це зупиняє найвеличнішого лідера від санкцій проти рашистів?
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02.10.2022 21:36 Ответить
Звичайно. Це ж буде розцінено як переслідування лідера йединої демократичною опозиції
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02.10.2022 21:47 Ответить
Невже?
Щодня поливати брудом, фабрикувати кримінальні справи, нічого не заважає, а от Океан плазу конфіскувати у ротенберга, тут проблеми можуть виникнути?
Ви хоч самі розумієте, наскількі дурні речі кажете?
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02.10.2022 21:51 Ответить
Як Блазню можна конфіскувати те, що було вже давно конфісковано Патріотом? Чи нє?
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02.10.2022 21:54 Ответить
Не все. Дещо залишили зробити і найвеличнішому лідеру.
А він тільки бикує та вимагає гроші від Заходу.
Навіщо він відмовився від позову із проти Пуйлостану за Крим?

Україна відмовилася від стягнення $135 млрд з РФ за анексований Крим - Зеркаль.

https://bigkyiv.com.ua/********-vidmovylasya-vid-styagnennya-135-mlrd-z-rf-za-aneksovanyj-krym-zerkal/
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02.10.2022 22:01 Ответить
Спитайте у нього, якщо не має бажання дізнатись, чому ніхто з 2014 року не конфіскував російську власність. За ці вісім років з УСІХ винних спитаємо. Але якщо цей "позов за Крим" і якщо він узаконює анексію за ссяних 135 мільярдів, то того, хто подав цей позов треба на ланцюгу тягнути до суду за держзраду
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02.10.2022 22:13 Ответить
Якби в тому позові було закладене визнання Криму російським, то 100%-ві прокурори та ДБР Зеленського давно відкрили би справу за цим епізодом, а не ганьбились би на весь світ із переслідуванням Порошенка за нікчемними кляузами Портнова.
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02.10.2022 22:24 Ответить
Дурнику в позові компенсація майнових претензій а не визнання анексії Криму. Тупе хоч позов прочитай.
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03.10.2022 06:22 Ответить
В твоїй дурній голові, Порошенко вже восьмий рік президент?
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02.10.2022 22:08 Ответить
П'яти ніяк не вистачило щоб конфіскувати? Ну то давайте дамо Кловану ще 2 роки для рівноваги та будемо тоді разом на нього гавкати
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02.10.2022 22:14 Ответить
Попередники не бикували проти Заходу так, як це роблять нинішні.
Якщо вони вимагають, щоб Захід конфіскував активи рашистів і віддав гроші їм, то нехай САМІ роблять те ж саме у себе.
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02.10.2022 22:31 Ответить
Віталій Шабунін заявив, що Верховна Рада ще в травні ухвалила закон, який дозволяє стягувати активи російських олігархів на користь України.

Однак, за п'ять місяців цим механізмом влада скористалась лише один раз: у вересні ВАКС конфіскував статки російського олігарха Володимира Євтушенкова.
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02.10.2022 22:38 Ответить
Яка причина ( ціна ) цієї близькості?

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02.10.2022 21:45 Ответить
Зеля боїться трогати кацапський бізнес, а то тоді перестануть купувати його серіали , а його серіали крім кацапії більше ніде не потрібні
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02.10.2022 21:34 Ответить
Украине нужны деньги России арестованные за границей!
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02.10.2022 21:22 Ответить
Єдині діючи санкції-це повне світове ембарго з парашей!Все інше,від лукавого.Саме такі санкії й зруйнували СРСР.При чому у короткий термін.
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02.10.2022 21:22 Ответить
Чому українська влада вимагає санкцій від Заходу, а сама нічого не робить в Україні?
Де конфісковане майно громадян РФ в Україні. Чому у владі досі працюють громадяни РФ?
Чому філія фсб УПЦ МП досі працює в Україні?
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02.10.2022 21:26 Ответить
Вони ж анонс написали,що багаті росії не винні,вони проти бути бідними
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02.10.2022 21:28 Ответить
Китаи Індія -- багато санкціи гасят -- дуже великі краіни.
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02.10.2022 21:31 Ответить
Опять вылазит что-то зеленое и начинает нести словесный понос. А какие санкции" не слабі"? Почему до сих пор ни Кулеба, ни этот зеленый тролль, не преставили список "правильных саннкий"?
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02.10.2022 21:52 Ответить
У нас , санкціями, здається "вездесущій" єрмак опікується...
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02.10.2022 21:58 Ответить
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02.10.2022 22:09 Ответить
****** чмо
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03.10.2022 08:13 Ответить
И нас купили, и мы купились на эти санкции, и сами санкции обосрались! Одна нас санкция устроит--- оружие то что просим, в нужном количестве, и сегодня! А в идеале вчера. А что особо цинично вышло по отношению к нам от запада, так то что знали они изначально на эффект тех санкций фуфлыжных.
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02.10.2022 23:02 Ответить
Ви, що не розумієте, що ваші нападки на керівництво країни, яка бореться за своє виживання, грає на руку ворога. ***** витрачає мільйони , щоб українці пересралися і здалися. Я не адепт Зеленського, він наробив багато помилок і я теж багато не розумію, чому він робить так, а не інакше. Але я переконаний, що треба всім згуртуватися і всі наші внутрішні політичні ігри і амбіції відкласти до нашої перемоги. Інакше, з великою часткою ймовірності не буде ні " зеленої кодли" ні "шоколадного бариги", а буде Киевский федеральный округ российской федерации.
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02.10.2022 23:04 Ответить
Он як! Заместитель руководителя офіса «построіл» ЕС. А якби сам руководитель взявся...
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03.10.2022 00:09 Ответить
Зелені холую для початку мають конфіскувати акції 1+1 Медведчука, але чомусь обісрались.
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03.10.2022 06:16 Ответить
мерзотні покидьки із офісу zezeдента знову повчають Світ, що йому робити. Для початку вбийте агента Козирь.
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03.10.2022 08:17 Ответить
 
 