Сейчас новый пакет санкций Евросоюза против России кажется слабым: он должен быть намного сильнее, - ОП
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Пакет новых санкций ЕС против России, который сейчас находится в процессе подготовки, должен быть намного сильнее, чем он есть на сегодняшний день.
Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Он согласился с оценкой нового пакета санкций от главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, заявившего, что эти санкции не соответствуют уровню угрозы, которую на сегодняшний день составляют для ЕС новая российская попытка аннексии украинских территорий и продолжающаяся агрессия.
"Президент также говорит об этом с лидерами. По состоянию на эту минуту после того, что произошло в пятницу в рф, этого шабаша, и того, что может произойти на следующей неделе - признание в (российском – ред.) парламенте (аннексии украинских территорий – ред.) и последующие какие-то ультиматумы, которые могут последовать – то, безусловно, на сегодняшний день такой пакет выглядит слабым, вернее, предложения по этому пакету", - считает Жовква.
По его словам, украинская власть будет делать все для того, чтобы новый пакет санкций ЕС против РФ был сильнее.
"Он должен быть, должен стать гораздо сильнее, чем есть на сегодняшний день. И опять же, если нужно будет обсудить это на уровне лидеров ЕС – их нужно обсуждать – то и Президент Украины будет готов включиться в обсуждение этого пакета на уровне лидеров ЕС. С тем, чтобы он (этот пакет санкций – ред.) действительно стал не таким формальным, не слабым, а действительно реальным, который поможет сдержать эту эскалацию и победить агрессора", - уточнил заместитель руководителя ОП.
Отвечая на вопрос, есть ли надежда на то, что госдума РФ может не утвердить попытку аннексии украинских территорий, Жовква уточнил, что очень трудно говорить о самостоятельных законодательных ветках власти в РФ.
"Думаю, что сценарий уже написан, и написан заранее – еще до начала этих так называемых "референдумов". Пока есть все причины говорить, что РФ движется по тому сценарию, который был написан точно не в парламенте", - сказал он.
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Вони нічого не роблять,говорять,що небудь.
Єрмак отим всим керує.
Тра покласти до пакету гантелю або цеглину та добряче наїбнути!
Щодня поливати брудом, фабрикувати кримінальні справи, нічого не заважає, а от Океан плазу конфіскувати у ротенберга, тут проблеми можуть виникнути?
Ви хоч самі розумієте, наскількі дурні речі кажете?
А він тільки бикує та вимагає гроші від Заходу.
Навіщо він відмовився від позову із проти Пуйлостану за Крим?
Україна відмовилася від стягнення $135 млрд з РФ за анексований Крим - Зеркаль.
https://bigkyiv.com.ua/********-vidmovylasya-vid-styagnennya-135-mlrd-z-rf-za-aneksovanyj-krym-zerkal/
Якщо вони вимагають, щоб Захід конфіскував активи рашистів і віддав гроші їм, то нехай САМІ роблять те ж саме у себе.
Однак, за п'ять місяців цим механізмом влада скористалась лише один раз: у вересні ВАКС конфіскував статки російського олігарха Володимира Євтушенкова.
Де конфісковане майно громадян РФ в Україні. Чому у владі досі працюють громадяни РФ?
Чому філія фсб УПЦ МП досі працює в Україні?