В Турции спустили на воду новый украинский корвет "Иван Мазепа". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

2 октября 2022 в Турции спустили на воду корвет "Иван Мазепа", который строится для ВМС Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написала находящаяся в турции супруга украинского президента Елена Зеленская.

Она отметила: "Сегодня в Турции имела честь спустить на воду корвет, который будет служить Украине и в то же время будет иметь турецкое сердце. Противолодочный корвет типа Ada "Гетьман Іван Мазепа" (это имя избрал для него Президент Украины еще в 2021 году, когда начиналось строительство ), будет первым кораблем такого класса для Военно-Морских сил Украины.

В таких случаях к судам обращаются как к людям – с уважением и напутсвием.

Итак, корвет "Гетьман Іван Мазепа",

желаю тебе с честью нести украинский флаг. Попутного ветра, спокойного моря и только победы!

Всегда помни свою турецкую родину и неси славу Украине!"

Corvette "Hetman Ivan Mazepa" of the @UA_NAVY was launched!@ZelenskaUA became the godmother of the ship.

It is being built in 🇹🇷 and will serve 🇺🇦. With a ship like this, our Black and Azov seas will be safe.

P.S. The future base port is Ukrainian Sevastopol. pic.twitter.com/B1O1uQfiLa