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Мы четко дали понять Путину, что любое применение ядерного оружия будет иметь серьезные последствия для России, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

столтенберг,єнс

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг назвал риторику о ядерном оружии в речах президента РФ Владимира Путина "опасной и безответственной".

Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы четко дали понять президенту Путину, что любое применение ядерного оружия будет иметь серьезные последствия для России. И, конечно, это изменит природу конфликта", - сказал Столтенберг.

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"Мы также дали понять, что в ядерной войне нельзя победить и она не должна быть развязана", - добавил он.
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Топ комментарии
+8
выглядит так, шо ***** "получил предложение, которое заставило его отказаться" даже от ядерной риторики )
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02.10.2022 23:26
+6
Щоб зірвати плани Москви, захід публічно оголошував про них, тепер схоже зєлєнскій так само діє з кулуарними рішеннями стосовно прийняття України в НАТО, він просто оприлюднив секретну інформацію, відсунувши нас від НАТО.
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02.10.2022 23:26
+6
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02.10.2022 23:36
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Щоб зірвати плани Москви, захід публічно оголошував про них, тепер схоже зєлєнскій так само діє з кулуарними рішеннями стосовно прийняття України в НАТО, він просто оприлюднив секретну інформацію, відсунувши нас від НАТО.
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02.10.2022 23:26 Ответить
Його дії говорять що він прихований ворог. По справах їхніх впізнаєте їх сказано в Біблії.
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02.10.2022 23:33 Ответить
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02.10.2022 23:35 Ответить
Містика! ) Або подоляк марить, або гра в "дебільчика"
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02.10.2022 23:51 Ответить
Politiko - трешові СМІ
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03.10.2022 00:12 Ответить
После атомного удара,проявят сильную озабоченность
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03.10.2022 10:14 Ответить
меня что от тупых заяв зелеснкого что от ссцыкливыз заяв столтенберга реально тошнит - две терпилы в одном флаконе
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03.10.2022 06:12 Ответить
выглядит так, шо ***** "получил предложение, которое заставило его отказаться" даже от ядерной риторики )
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02.10.2022 23:26 Ответить
Одновременный залп Томагавков более тысячи ракет. Амеры просто превентивно обычным вооружение могут разфигачить все склады с ядером как только будет замечена возле этих складов любая активность
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02.10.2022 23:29 Ответить
Откуда полетит 1000 томагавков?
Реально смотреть нужно
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02.10.2022 23:36 Ответить
С подводных лодок , с надводных кораблей Средиземного флота, с военных баз НАТО в Европе. Вот как было в Сирии Ночью, в 04:42 - 04:56 по местному времени (UTC+3), после предупреждения российских военных по «существующим каналам»[17][18], из акватории Средиземного моря два эсминца ВМФ США (USS Ross (DDG-71) и USS Porter (DDG-78)), находившихся возле острова Крит, выпустили по сирийской авиабазе 60 крылатых ракет «Томагавк». И это только два эсминца США.
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03.10.2022 09:26 Ответить
Восточную часть рашки сметут ракеты 7-го Тихоокеанского флота США. Там группировка очень мощная . можете загуглить . У США есть чем, главное , что-бы решение было принято.
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03.10.2022 09:31 Ответить
ты просто идиот или тупой тролль?
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03.10.2022 06:14 Ответить
Та назвіть ви вже ці наслідки по пунктам 1,2,3. І нам буде спокійніше, і москалі засунуть язик ще глибше. Ну, і весь світ зрозуміє до чого готуватися.
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02.10.2022 23:33 Ответить
Вже ж казали. Після першого ядерного удару за декілька хвилин буде знищено весь чорноморський флот. Американський дрон-розвідник після цього постійно літає над Чорним морем, моніторить цілі. Ніхто його навіть збити не наважується. Подальші дії в залежності від поведінки кацапів
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03.10.2022 00:08 Ответить
Зачем? Неизвестность страшнее. Хай кацапы гадают по чём им на рашке прилетит и укакиваются от страха
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03.10.2022 06:22 Ответить
когда человек... особь сходит с ума он не всегда понимает о чем ему говорят или предупреждают...
наполеон или сталин из палаты № 6 все равно не вспомнит как его имя по паспорту, если уже 20 лет он мнит себя победителем в ВОВ или собирателем земель руцких...
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02.10.2022 23:35 Ответить
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02.10.2022 23:36 Ответить
просто дайте Україні 10-20 ядерних зарядів, і куйло заткне писок
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02.10.2022 23:37 Ответить
Самое верное решение

На Х-ла только такой подход действует

Ответная угроза
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02.10.2022 23:44 Ответить
зачем тебе неучу ядерные заряды? ты что безссмертный или просто бот необразованный?
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03.10.2022 06:15 Ответить
toxic
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03.10.2022 06:40 Ответить
У ядерній війні неможливо перемогти - так ***** і хоче замість поразки прийти до ядерної нічиєї.
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02.10.2022 23:39 Ответить
Якщо росія - країна, що "не може програти", а путін - вождь, що "не може програти", то ні росії, ні путіну - немає місця в цьому світі.
Коли США програвали війну у В'єтнамі, якийсь генерал пропонував використати ядерку - його прибрали.
Таких "непереможних" Всесвіт затопче, як якого страшного павука
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03.10.2022 00:20 Ответить
людський гнів в порівнянні з гнівом Всесвіту - просто ніщо.
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03.10.2022 00:23 Ответить
А месте рф будут другие государства

Где россияне будут на правах индейцев

И это будет вполне закономерно

Чтобы больше такого не повторялось
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03.10.2022 00:32 Ответить
***** ти сердобольний! Ти те ж саме говорив про початок війни і ЩО? Срали вони на вас і ваші наслідки!
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02.10.2022 23:50 Ответить
Як нікчемно це НАТО виглядає, сцикуни сцикунами...
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02.10.2022 23:55 Ответить
Ну коли тобі є, що втрачати, у тебе одна риторика, а якщо ти жебрак, то звісно, твоє життя нічого не варте, і ти кидаєш погрози направо та наліво 😉
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03.10.2022 00:12 Ответить
это не нато сцыкуны это конкретный один глава -недовикинг
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03.10.2022 06:17 Ответить
Какие то там серьёзные последствия это бред. Последствия должны быть катастрофические для мордора.
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03.10.2022 12:31 Ответить
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28.10.2022 18:02 Ответить
 
 