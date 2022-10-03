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Мы четко дали понять Путину, что любое применение ядерного оружия будет иметь серьезные последствия для России, - Столтенберг
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный секретарь Йенс Столтенберг назвал риторику о ядерном оружии в речах президента РФ Владимира Путина "опасной и безответственной".
Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Мы четко дали понять президенту Путину, что любое применение ядерного оружия будет иметь серьезные последствия для России. И, конечно, это изменит природу конфликта", - сказал Столтенберг.
"Мы также дали понять, что в ядерной войне нельзя победить и она не должна быть развязана", - добавил он.
Топ комментарии
+8 Fjall_Raven
показать весь комментарий02.10.2022 23:26
+6 Павло ШОвте
показать весь комментарий02.10.2022 23:26
+6 Павло ШОвте
показать весь комментарий02.10.2022 23:36
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Реально смотреть нужно
человек... особь сходит с ума он не всегда понимает о чем ему говорят или предупреждают...
наполеон или сталин из палаты № 6 все равно не вспомнит как его имя по паспорту, если уже 20 лет он мнит себя победителем в ВОВ или собирателем земель руцких...
На Х-ла только такой подход действует
Ответная угроза
Коли США програвали війну у В'єтнамі, якийсь генерал пропонував використати ядерку - його прибрали.
Таких "непереможних" Всесвіт затопче, як якого страшного павука
Где россияне будут на правах индейцев
И это будет вполне закономерно
Чтобы больше такого не повторялось
Це дуже цікаво.