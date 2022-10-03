РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11602 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
15 728 35
Германия (6013) Дания (443) Норвегия (565) Франция (3076) САУ (141)

Германия, Дания, Норвегия и Франция поставят Украине несколько десятков САУ, - Le Figaro

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сау

Берлин, Копенгаген, Осло и Париж окажут Киеву военную помощь самоходными артиллерийскими установками.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в воскресенье пишет Le Figaro.

В частности, отмечает газета, украинским вооруженным силам в скором времени будут поставлены от 6 до 12 новых французских самоходных артиллерийских установок "Caеsar".

По данным газеты, это будут пушки не из арсенала армии Франции, а ранее заказанные для датских вооруженных сил. Принято решение поставить их Украине. Le Figaro напоминает, что Франция ранее уже направила в Украину около 20 САУ Caesar.

Смотрите также: Освобождение наших населенных пунктов становится тенденцией, - Зеленский. ВИДЕО

Издание также пишет, что Германия, Дания и Норвегия поставят Украине в 2023 году 16 самоходных артиллерийских установок.

Ранее в воскресенье телеканал Tagesschau со ссылкой на главу Минобороны ФРГ Кристин Ламбрехт сообщил, что Германия, Дания и Норвегия предоставят финансовые средства для производства в Словакии 16 САУ Zuzana 2 для Украины. По данным немецких СМИ, сумма этого контракта – 93 млн евро.

Читайте также: Дания, Норвегия и Германия профинансируют производство САУ для Украины
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
зогляду на те, яка невеличка кількість техніки у наших західних союзників і яка вона, загалом, тендітна, можна зробити висновків, що ***** дуже дуже ступило, коли напало на Україну замість того щоб напасти на всіх наших союзників разом узятих
показать весь комментарий
03.10.2022 01:04
+15
Все такие рашистские агенты и лоббисты не только в Украине а и в Европе хорошо постарались что Европа оказалась с голой жопой по факту. Все как придурки последние готовились к миру а не к войне. Только Польша каким то чудом не поддалась и не распродала и не утилизировала свою армию.
показать весь комментарий
03.10.2022 01:10
+12
Зашибись какая крупная поставка аж по 3 штуки на страну. Да еще через год. И эти страны еще нам хотели впарить *гарантии безопасности* в обмен на капитуляцию. Да они свою жопу в безопасности не удержат
показать весь комментарий
03.10.2022 01:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ті що на фото - будуть не скоро
показать весь комментарий
03.10.2022 01:00 Ответить


Самохідна артилерійська система RCH 155 розроблена німецьким концерном Krauss-Maffei Wegmann як системний розвиток PzH 2000.

САУ є легшою, більш мобільною, за рахунок колісного шасі, та дешевшою у виробництві системою, що обслуговується лише двома особами.

Україна - 18 одиниць, орієнтовний строк початку постачання - 2025 рік.
показать весь комментарий
03.10.2022 01:07 Ответить
Смущает и то что список стран, которые участвуют в передаче чуть ли не больше чем число самих орудий. Скоро несколько богатых европейских стран будут совместно передавать одну пушку или бронетранспортер)
показать весь комментарий
03.10.2022 01:08 Ответить
Сплюньте. Немедленно.
показать весь комментарий
03.10.2022 01:10 Ответить
Вони зараз потрібні, а не в 2023 році.
показать весь комментарий
03.10.2022 01:03 Ответить
а кто тебе сказал что они уже не на фронте?
показать весь комментарий
03.10.2022 05:55 Ответить
зогляду на те, яка невеличка кількість техніки у наших західних союзників і яка вона, загалом, тендітна, можна зробити висновків, що ***** дуже дуже ступило, коли напало на Україну замість того щоб напасти на всіх наших союзників разом узятих
показать весь комментарий
03.10.2022 01:04 Ответить
переживаешь за путлера? что ему украинцы песты дали?
показать весь комментарий
03.10.2022 05:56 Ответить
хвилююсь що ти - дебіл
показать весь комментарий
03.10.2022 07:40 Ответить
зашкварился ты
показать весь комментарий
03.10.2022 17:32 Ответить
Суть в том, что не поймёшь кому выставлять претензии за вооружение ЗСУ.
Осляне скажут: "мы тут не копенгаген ..."
показать весь комментарий
03.10.2022 01:06 Ответить
А как насчёт зеркала?
показать весь комментарий
03.10.2022 01:24 Ответить
Чем запутаннее для московита, тем лучше.
показать весь комментарий
03.10.2022 01:33 Ответить
Все такие рашистские агенты и лоббисты не только в Украине а и в Европе хорошо постарались что Европа оказалась с голой жопой по факту. Все как придурки последние готовились к миру а не к войне. Только Польша каким то чудом не поддалась и не распродала и не утилизировала свою армию.
показать весь комментарий
03.10.2022 01:10 Ответить
Поляки дольше всех воевали во Второй мировой войне! И они понимают разницу между объявить войну и начать воевать. Когда Гитлер напал на Польшу то союзники Англия и Франция через пару дней объявили войну Германии. А солдат на фронт отправили через полгода после того, как Польши не стало как государства.
Поэтому они понимают, что гарантии - это бумаги. Каждый умирает в одиночку. Кроме святых, которые шли на смерть вместе с паствой. А святых в политике нет и близко - только прагматики, барыги и менеджеры...
показать весь комментарий
03.10.2022 08:55 Ответить
Зашибись какая крупная поставка аж по 3 штуки на страну. Да еще через год. И эти страны еще нам хотели впарить *гарантии безопасности* в обмен на капитуляцию. Да они свою жопу в безопасности не удержат
показать весь комментарий
03.10.2022 01:13 Ответить
не гони беса - гарантии безопасности впаривает только зеленский и его тупой дерьмаковский офис
показать весь комментарий
03.10.2022 05:58 Ответить
Осталась надежда на Корею и Японию.
показать весь комментарий
03.10.2022 01:17 Ответить
а что все так плохо на фронте?
показать весь комментарий
03.10.2022 05:59 Ответить
Звісно що погано, коли хоч один український Воїн гине, хоч на сотню орчні, хоч на тисячу. Бо він - Людина, а орчня - істоти з потойбіччя - дєрмодємони.
показать весь комментарий
03.10.2022 09:49 Ответить
Ah, bravo Figaro! Bravo, bravissimo! (с)

показать весь комментарий
03.10.2022 01:19 Ответить
В общем не о чем Пока богач рассуждал , как накормить голодного , тот умер . Немецкие политики до сих пор считаю , что референдум по отделении Восточной Германии не возможен
показать весь комментарий
03.10.2022 10:21 Ответить
Така заява добре, але виглядає м'яко кажучи смішно.....друге цікавить, де ці їбані державни діячи, які спровокували занепад оборонки? Ці падли гірше москалів....достатьно було хоч би одну гаубицю, вже існуючу, довести до масового виробництва і цього б вже вистачило і не просили б на колінах Захід.
показать весь комментарий
03.10.2022 11:12 Ответить
 
 