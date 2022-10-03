Силы обороны в течение 2 октября на южном направлении уничтожили 40 рашистов, 2 танка и 7 единиц техники. ВСУ имеют частичный успех на севере операционной зоны, - ОК "Південь"

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке на юге Украины за 2 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "Обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга динамичная и напряженная. Наши подразделения продолжают активные действия, держат инициативу на закрепленных территориях и в продвижении. Имеют частичный успех на севере.

Нашей авиацией нанесено 7 ударов по врагу, силами противовоздушной обороны в Бериславском районе сбит вражеский ударный вертолет Ка-52.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 340 огневых задач.

Уничтожено 40 рашистов, 2 танка и 7 единиц другой авто-бронетехники.

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На временно оккупированных территориях продолжаются мероприятия по мобилизации, в ходе которых оккупационные войска совершают подворовые обходы, составляют списки мужчин призывного возраста. На блокпостах усилена проверка документов, выезды с подконтрольных рашистам территорий максимально усложнены: требуют бесконечный перечень документов, устраивают долгосрочные осмотры транспортных средств и вещей, изымают гаджеты и другие ценные предметы, деньги, заставляют ждать результатов проверки от нескольких часов до 7-10 часов. просто разворачивают автомобиль в обратном направлении.

В Черном море функционирование зерновых коридоров происходит по плану. Корабельная группировка вражеского флота состоит из 8 боевых кораблей, которые по-прежнему маневрируют, укрываясь за Крымским полуостровом. В готовности к применению 3 надводных и 2 подводных ракетоносителя, на борту которых 32 крылатые ракеты "Калибр".

Ужесточение шторма в море повышает минную опасность.

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Враг продолжает угрозы и шантаж техногенными катастрофами путем нанесения ракетных ударов, вероятность применения дронов-камикадзе также на достаточно высоком уровне. Не подвергайте себя опасности, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, соблюдайте порядок действий и правил.

В местах обстрелов и ударов не приближайтесь к подозрительным предметам, сообщите о них компетентным органам, доверьте работу профессионалам.

Не оповещайте даже положительные, на ваш взгляд, новости о действиях наших подразделений. Преждевременное утечка информации может стоить жизни как воинам-освободителям, так и мирным жителям тех населенных пунктов, где идет военная операция".

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