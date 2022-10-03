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Силы обороны в течение 2 октября на южном направлении уничтожили 40 рашистов, 2 танка и 7 единиц техники. ВСУ имеют частичный успех на севере операционной зоны, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

техніка,російська

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке на юге Украины за 2 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "Обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга динамичная и напряженная. Наши подразделения продолжают активные действия, держат инициативу на закрепленных территориях и в продвижении. Имеют частичный успех на севере.

Нашей авиацией нанесено 7 ударов по врагу, силами противовоздушной обороны в Бериславском районе сбит вражеский ударный вертолет Ка-52.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 340 огневых задач.

Уничтожено 40 рашистов, 2 танка и 7 единиц другой авто-бронетехники.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Освобождение наших населенных пунктов становится тенденцией, - Зеленский. ВИДЕО

На временно оккупированных территориях продолжаются мероприятия по мобилизации, в ходе которых оккупационные войска совершают подворовые обходы, составляют списки мужчин призывного возраста. На блокпостах усилена проверка документов, выезды с подконтрольных рашистам территорий максимально усложнены: требуют бесконечный перечень документов, устраивают долгосрочные осмотры транспортных средств и вещей, изымают гаджеты и другие ценные предметы, деньги, заставляют ждать результатов проверки от нескольких часов до 7-10 часов. просто разворачивают автомобиль в обратном направлении.

В Черном море функционирование зерновых коридоров происходит по плану. Корабельная группировка вражеского флота состоит из 8 боевых кораблей, которые по-прежнему маневрируют, укрываясь за Крымским полуостровом. В готовности к применению 3 надводных и 2 подводных ракетоносителя, на борту которых 32 крылатые ракеты "Калибр".

Ужесточение шторма в море повышает минную опасность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне перебрасывают на Юг Украины первых мобилизованных, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Враг продолжает угрозы и шантаж техногенными катастрофами путем нанесения ракетных ударов, вероятность применения дронов-камикадзе также на достаточно высоком уровне. Не подвергайте себя опасности, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, соблюдайте порядок действий и правил.

В местах обстрелов и ударов не приближайтесь к подозрительным предметам, сообщите о них компетентным органам, доверьте работу профессионалам.

Не оповещайте даже положительные, на ваш взгляд, новости о действиях наших подразделений. Преждевременное утечка информации может стоить жизни как воинам-освободителям, так и мирным жителям тех населенных пунктов, где идет военная операция".

Читайте: Проект строительства нового флота для Украины будет реализован, - Зеленский
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Топ комментарии
+13
Kavkaz Center

@newkc14
·

9 ч

В Иране с утра слухи что верховнй шиитский главарь Хаменеи отдал концы. Ранее сообщалось, что он в коме
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03.10.2022 03:00
+12
Рашисты сейчас убегают из Кременной подгоняя друг друга криками Гойда! Гойдаааа!.(с)
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03.10.2022 02:00
+12


Наступаємо Битва за Херсон.
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03.10.2022 02:42
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Рашисты сейчас убегают из Кременной подгоняя друг друга криками Гойда! Гойдаааа!.(с)
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03.10.2022 02:00 Ответить
Взагалі дой довбень щось там наплутав, бо ота гойда зустрічається тілько що у романі некого Сорокіна "день опричника" де ті самі опричники як та жаба гадюку друг-друга, та викрикували Гойда

Ось наче уривок недайбог таке читати повністю:
...

Сплетаемся в объятьях братских. Крепкие руки крепкие тела обхватывают. Целуем друг друга в уста. Молча целуем, по-мужски, без бабских нежностей. Целованием друг друга распаляем и приветствуем. Банщики между нами суетятся с горшками глиняными, мазью гатайской полными. Зачерпываем мази густой, ароматной, мажем себе уды. Снуют бессловесные банщики аки тени, ибо не светится у них ничего.

- Гойда! - восклицает Батя.

- Гойда-гойда! - восклицаем мы.
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03.10.2022 02:38 Ответить
Гайда...
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03.10.2022 02:46 Ответить
- Гой?
- Да!
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03.10.2022 03:01 Ответить
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03.10.2022 03:14 Ответить
Путин решает какие территории входят в состав рассии, а ЗСУ - какие выходят.
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03.10.2022 06:28 Ответить
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03.10.2022 09:48 Ответить
Гайда , гайда
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03.10.2022 02:07 Ответить
Ситуация по сути такова, реальные неофашисты, во главе с неофюрером, разрушили пол Украины в поисках каких то мифических националистов, загнав при этом и свою страну в глубокий кризис, теперь бегут с Украины роняя кал, объявляя мобилизацию и грозя всем ржавой ядерной дубинкой.(с)
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03.10.2022 02:17 Ответить
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03.10.2022 02:35 Ответить
Добрі новини - Вечір Соловйова та передача Москва Кремль Путін були запущені майже в режимі Лєбєдіного - програма тижневої давнини
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03.10.2022 04:31 Ответить
А повинні були підводити підсумки «лікаванія після « референдумів»
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03.10.2022 05:14 Ответить
нет там все свежее зачем врать?
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03.10.2022 06:30 Ответить
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03.10.2022 05:53 Ответить


Наступаємо Битва за Херсон.
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03.10.2022 02:42 Ответить
Бережи Боже наших воїнів!
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03.10.2022 09:10 Ответить
Херсонском фронте за сутки ВСУ прорвали оборону оккупантов более чем на 30 км. Каховка и Херсон совсем рядом.
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03.10.2022 02:57 Ответить
Kavkaz Center

@newkc14
·

9 ч

В Иране с утра слухи что верховнй шиитский главарь Хаменеи отдал концы. Ранее сообщалось, что он в коме
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03.10.2022 03:00 Ответить
перший і, мабуть, останній союзник путлера поїхав на концерт до Кобзона. )
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03.10.2022 03:12 Ответить
"Што случилось? Почему все это происходит? "
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03.10.2022 04:05 Ответить
Почему, есть ещё стриженный корейский *** и лука мудищев
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03.10.2022 06:34 Ответить
Пыня - на очереди... Благая весть, однако.
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03.10.2022 04:21 Ответить
Тепер нехай ту чалму путлеру прийшлють.....
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03.10.2022 04:41 Ответить
Є підтверджені плітки, що путін за Хаменеєм скоро теж віддасть кінці, треба витримати місяців 3-4
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03.10.2022 04:46 Ответить
Та там всё будет быстрее. Ещё один-два ,,Лиманских котла" и ***** свои же угостят чем-нибудь не совместимым с жизнью
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03.10.2022 05:58 Ответить
в рашке слишком много терпил и с его руки до хрена ублюдков кормится
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03.10.2022 06:33 Ответить
если это правда то рашке и позже китаю пистец
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03.10.2022 06:31 Ответить
Слава воїнам-визволителям!
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03.10.2022 03:04 Ответить
підводний човен Белгород вийшов з бухти ..з ракетою
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03.10.2022 03:06 Ответить
La Repubblica: Разведка НАТО предупредила союзников о возможном пуске Россией ядерной торпеды «Посейдон» с подлодки «Белгород»
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03.10.2022 03:24 Ответить
А что торпедировать то собрались?
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03.10.2022 03:42 Ответить
Може I нIчого.. може дIд блефуе..
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03.10.2022 04:23 Ответить
и куда будут торпедировать? Мурманск уже начал эвакуироваться?
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03.10.2022 04:00 Ответить
песдежь кацапский зачем эту туфту вбрасывать
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03.10.2022 06:34 Ответить
Кацапские вертолётчики камикадзе наших дней, каждый день их сбивают
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03.10.2022 03:41 Ответить
А куда им деваться? Стали больше летать чтобы отслеживать перемещения ЗСУ, вот их и ловят с ПЗРК. Не заметишь перемещения войск получишь прорыв, как тот что сейчас идет на Херсонщине.
Слава Украине!
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03.10.2022 03:52 Ответить
Героям Слава!
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03.10.2022 12:12 Ответить
фу гидота
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03.10.2022 04:18 Ответить
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03.10.2022 04:45 Ответить
Виходить що Ізюмсько Лиманський напрямок для кацапів то взагалі дрібниці.
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03.10.2022 08:12 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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03.10.2022 10:39 Ответить
 
 