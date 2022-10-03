Силы обороны в течение 2 октября на южном направлении уничтожили 40 рашистов, 2 танка и 7 единиц техники. ВСУ имеют частичный успех на севере операционной зоны, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке на юге Украины за 2 октября.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Командования.
В сообщении отмечается: "Обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга динамичная и напряженная. Наши подразделения продолжают активные действия, держат инициативу на закрепленных территориях и в продвижении. Имеют частичный успех на севере.
Нашей авиацией нанесено 7 ударов по врагу, силами противовоздушной обороны в Бериславском районе сбит вражеский ударный вертолет Ка-52.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 340 огневых задач.
Уничтожено 40 рашистов, 2 танка и 7 единиц другой авто-бронетехники.
На временно оккупированных территориях продолжаются мероприятия по мобилизации, в ходе которых оккупационные войска совершают подворовые обходы, составляют списки мужчин призывного возраста. На блокпостах усилена проверка документов, выезды с подконтрольных рашистам территорий максимально усложнены: требуют бесконечный перечень документов, устраивают долгосрочные осмотры транспортных средств и вещей, изымают гаджеты и другие ценные предметы, деньги, заставляют ждать результатов проверки от нескольких часов до 7-10 часов. просто разворачивают автомобиль в обратном направлении.
В Черном море функционирование зерновых коридоров происходит по плану. Корабельная группировка вражеского флота состоит из 8 боевых кораблей, которые по-прежнему маневрируют, укрываясь за Крымским полуостровом. В готовности к применению 3 надводных и 2 подводных ракетоносителя, на борту которых 32 крылатые ракеты "Калибр".
Ужесточение шторма в море повышает минную опасность.
Враг продолжает угрозы и шантаж техногенными катастрофами путем нанесения ракетных ударов, вероятность применения дронов-камикадзе также на достаточно высоком уровне. Не подвергайте себя опасности, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, соблюдайте порядок действий и правил.
В местах обстрелов и ударов не приближайтесь к подозрительным предметам, сообщите о них компетентным органам, доверьте работу профессионалам.
Не оповещайте даже положительные, на ваш взгляд, новости о действиях наших подразделений. Преждевременное утечка информации может стоить жизни как воинам-освободителям, так и мирным жителям тех населенных пунктов, где идет военная операция".
Пожалуйста, подождите...
Ось наче уривок недайбог таке читати повністю:
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Сплетаемся в объятьях братских. Крепкие руки крепкие тела обхватывают. Целуем друг друга в уста. Молча целуем, по-мужски, без бабских нежностей. Целованием друг друга распаляем и приветствуем. Банщики между нами суетятся с горшками глиняными, мазью гатайской полными. Зачерпываем мази густой, ароматной, мажем себе уды. Снуют бессловесные банщики аки тени, ибо не светится у них ничего.
- Гойда! - восклицает Батя.
- Гойда-гойда! - восклицаем мы.
- Да!
Наступаємо Битва за Херсон.
@newkc14
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9 ч
В Иране с утра слухи что верховнй шиитский главарь Хаменеи отдал концы. Ранее сообщалось, что он в коме
Слава Украине!