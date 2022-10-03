Поражения на поле боя на Харьковщине и в Лимане и провал мобилизации коренным образом изменяют информпространство РФ, - ISW

Поражения в Харьковской области и Лимане в сочетании с неспособностью эффективно провести частичную мобилизацию коренным образом изменяют российское информационное пространство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

"Спонсорированные Кремлем СМИ и российские милблогеры – известное сообщество, состоящее из российских военных корреспондентов, бывших доверенных лиц и националистов – недовольны потерей Лимана и в то же время критикуют бюрократические провалы частичной мобилизации в РФ", – отметили специалисты.

В ISW указывают, что пропагандисты объясняют поражение вокруг Лимана и Харьковской области неспособностью командования должным образом обеспечить и усилить войска РФ на севере Донбасса и жалуются на отсутствие прозрачности в ходе войны против Украины.

Американские аналитики подчеркнули, что некоторые гости сильно отредактированных кремлевских телевизионных шоу, вышедшие в эфир 1 октября, даже критиковали решение президента России Владимира Путина аннексировать четыре украинские области перед тем, как защитить их админграницы или даже линию фронта, выражая сомнения в способности РФ когда-либо либо полностью оккупировать те территории.

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"Пропагандисты уже не скрывают своего разочарования проведением частичной мобилизации, часто обсуждая незаконный призыв некоторых мужчин и обращая внимание на такие проблемы как алкоголизм среди новомобилизованных", - информируют в Институте изучения войны.

По данным специалистов, пропагандисты сомневаются, что мобилизация создаст силы, необходимые для возобновления инициативы на поле боя, учитывая низкое качество российских резервов.

В ISW отметили, что поражение у Лимана повлекло даже больше путаницы и негатива в российском информационном пространстве, чем отход от Киева, острова Змеиный или даже Харькова.

"Влияние Лимана больше, поскольку россияне сейчас боятся быть мобилизованными для решения проблем на поле боя", - добавили аналитики.

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