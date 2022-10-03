Поражения на поле боя на Харьковщине и в Лимане и провал мобилизации коренным образом изменяют информпространство РФ, - ISW
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Поражения в Харьковской области и Лимане в сочетании с неспособностью эффективно провести частичную мобилизацию коренным образом изменяют российское информационное пространство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
"Спонсорированные Кремлем СМИ и российские милблогеры – известное сообщество, состоящее из российских военных корреспондентов, бывших доверенных лиц и националистов – недовольны потерей Лимана и в то же время критикуют бюрократические провалы частичной мобилизации в РФ", – отметили специалисты.
В ISW указывают, что пропагандисты объясняют поражение вокруг Лимана и Харьковской области неспособностью командования должным образом обеспечить и усилить войска РФ на севере Донбасса и жалуются на отсутствие прозрачности в ходе войны против Украины.
Американские аналитики подчеркнули, что некоторые гости сильно отредактированных кремлевских телевизионных шоу, вышедшие в эфир 1 октября, даже критиковали решение президента России Владимира Путина аннексировать четыре украинские области перед тем, как защитить их админграницы или даже линию фронта, выражая сомнения в способности РФ когда-либо либо полностью оккупировать те территории.
"Пропагандисты уже не скрывают своего разочарования проведением частичной мобилизации, часто обсуждая незаконный призыв некоторых мужчин и обращая внимание на такие проблемы как алкоголизм среди новомобилизованных", - информируют в Институте изучения войны.
По данным специалистов, пропагандисты сомневаются, что мобилизация создаст силы, необходимые для возобновления инициативы на поле боя, учитывая низкое качество российских резервов.
В ISW отметили, что поражение у Лимана повлекло даже больше путаницы и негатива в российском информационном пространстве, чем отход от Киева, острова Змеиный или даже Харькова.
"Влияние Лимана больше, поскольку россияне сейчас боятся быть мобилизованными для решения проблем на поле боя", - добавили аналитики.
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Кто такой Куйло?
Это самый лучший агент ЦРУ под кликухой Куй первый Муйло. В госдепе много спорили о его полезности. Внешний вид - это типичный представитель вырождающегося идиота, способного только мелочь просить в подземных переходах. Но спецы из ЦРУ сказали, что из таких дебилов получаются самые лучшие агенты. Не важно, что у него на роже написано, что он конченный кретин. Пока он служил баянистом в клубе в ГДР и руководил хором нацистских бабушек, спецы из ЦРУ вбухали в это чучело много денег и всему научили. Куйлу была поставлена задача развалить и расчленить ссср, а теперь и россию. С ссср он опоздал, был еще молод и глуп, как 7 за..лу..п, там другие агенты ЦРУ постарались. А с россией повезло. Через Барезовского сделали Куйла презом и он успешно выполняет свое задание. А 245 миллиардов баксов, которые Куй первый Муйло прятал в Ватикане пока заблокировали. Выполнит задачу, получит бабло. Тем более, еще годик, и рассию он полностью развалит
Міс Криму (страшна дура) вже "врізала" "Червону калину"
Каже пісня гарна
Весь Крим на вухах ходить, вимагають посадити 😂
А сейчас в честь нашева президента мы исполним украинскую народную песню «Висела Писенька»
Полно объявлений - "Выдаем микрокредиты на покупку аптечки".
А общая сумма экипировки, которую чмобы должны приобрести за свой счет - более 200.000 деревянных.
А зараз все - "питання вирішуватиметься з майбутнім президентом Росії". Путіна вже не помічають.
Саміт ШОС у Самарканді, де він сподівався заручитись підтримкою Китаю та Індії, все прояснив. Путіна своє звання людини, яка вирішує любе питання, втратив.
"Сбитий льотчик"(с)
Ні "ніжок буша", ні мільярдних кредитів для підтримки шатанів.
Немає і не було жодної Росії під гнітом тоталітаризму.
Росія - це сама вона і є тоталітаризм, диктатура, придушення.
І з нею настав час закінчувати.
Лишь танец белых лебедей, даст всем надежду на спасенье..
Днепра : *****. Коротко и ясно, и это его погоняло приняли во всем мире.
Соловьинный помет кукарекал, что стоит *****, срущему в чемодан, приподнять бровь в сторону Украины, так армия наша разбежится, и Киев за 2 дня. А когда получили под Киевом, так они начали блеять, что им Киев не очень то надо. Ну а после ударов ВСУ на харьковщине и взятии Лимана, вся эта пропогандонская срань начала соплями давиться от злобы и все валить на генералов, отбеливая фюрера. После взятия Херсона ***** и его пропогандонам надо будет вешаться, чтобы не выглядеть обосранными перед всем миром.
А уж когда чмобики "внезапно", окажутся неспособными воевать и держать оборону, то вопли с болот будут слышны даже в Австралии.
Один только минус - всё больше будут убеждать х=ло использовать ядерное оружие, и тут надо очень сильно его напугать США и европейцам, чтобы он не решился.
- Да отъе@%тесь уже от нас!
- Не-ет, мы своих не бросаем!