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Поражения на поле боя на Харьковщине и в Лимане и провал мобилизации коренным образом изменяют информпространство РФ, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лиман

Поражения в Харьковской области и Лимане в сочетании с неспособностью эффективно провести частичную мобилизацию коренным образом изменяют российское информационное пространство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

"Спонсорированные Кремлем СМИ и российские милблогеры – известное сообщество, состоящее из российских военных корреспондентов, бывших доверенных лиц и националистов – недовольны потерей Лимана и в то же время критикуют бюрократические провалы частичной мобилизации в РФ", – отметили специалисты.

В ISW указывают, что пропагандисты объясняют поражение вокруг Лимана и Харьковской области неспособностью командования должным образом обеспечить и усилить войска РФ на севере Донбасса и жалуются на отсутствие прозрачности в ходе войны против Украины.

Американские аналитики подчеркнули, что некоторые гости сильно отредактированных кремлевских телевизионных шоу, вышедшие в эфир 1 октября, даже критиковали решение президента России Владимира Путина аннексировать четыре украинские области перед тем, как защитить их админграницы или даже линию фронта, выражая сомнения в способности РФ когда-либо либо полностью оккупировать те территории.

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"Пропагандисты уже не скрывают своего разочарования проведением частичной мобилизации, часто обсуждая незаконный призыв некоторых мужчин и обращая внимание на такие проблемы как алкоголизм среди новомобилизованных", - информируют в Институте изучения войны.

По данным специалистов, пропагандисты сомневаются, что мобилизация создаст силы, необходимые для возобновления инициативы на поле боя, учитывая низкое качество российских резервов.

В ISW отметили, что поражение у Лимана повлекло даже больше путаницы и негатива в российском информационном пространстве, чем отход от Киева, острова Змеиный или даже Харькова.

"Влияние Лимана больше, поскольку россияне сейчас боятся быть мобилизованными для решения проблем на поле боя", - добавили аналитики.

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Топ комментарии
+41
В россии на более удобные рубежи отошла не только армия, но и экономика, а также моральный и интеллектуальный уровень большинства россиян.
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03.10.2022 07:28
+40
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03.10.2022 07:25
+38
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03.10.2022 08:11
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03.10.2022 07:25 Ответить
Я до 20 года очень активно тролил кацапов на Росбалте с 12 года, там модеры были весьма терпеливы к моим наездам на их орду. А потом мой любимый ник Кот Бегемот забанили по айпишнику. На цензоре тоже. Бубочку слишком обижал Кот Бегемот. Вот мой пост о ***** с моего микроархива перед выборами на кацапии :

Кто такой Куйло?

Это самый лучший агент ЦРУ под кликухой Куй первый Муйло. В госдепе много спорили о его полезности. Внешний вид - это типичный представитель вырождающегося идиота, способного только мелочь просить в подземных переходах. Но спецы из ЦРУ сказали, что из таких дебилов получаются самые лучшие агенты. Не важно, что у него на роже написано, что он конченный кретин. Пока он служил баянистом в клубе в ГДР и руководил хором нацистских бабушек, спецы из ЦРУ вбухали в это чучело много денег и всему научили. Куйлу была поставлена задача развалить и расчленить ссср, а теперь и россию. С ссср он опоздал, был еще молод и глуп, как 7 за..лу..п, там другие агенты ЦРУ постарались. А с россией повезло. Через Барезовского сделали Куйла презом и он успешно выполняет свое задание. А 245 миллиардов баксов, которые Куй первый Муйло прятал в Ватикане пока заблокировали. Выполнит задачу, получит бабло. Тем более, еще годик, и рассию он полностью развалит
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03.10.2022 08:35 Ответить
Ваши фантазии ,да Богу в уши ‼️
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03.10.2022 20:21 Ответить
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03.10.2022 12:02 Ответить
Ушла в туман. Осень.
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03.10.2022 13:56 Ответить
prevratilasj v staju belyx žigulei, ne?
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03.10.2022 19:39 Ответить
Армия орков испарилась
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03.10.2022 20:23 Ответить
Ахаха, ржу
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03.10.2022 12:20 Ответить
Неровен час скабеева соловьев и симонян попытаются надеть либо петлю на шею либо вышиванки..
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03.10.2022 07:26 Ответить
Якшо вышиванки, так это вобще будет эпик
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03.10.2022 07:34 Ответить
І пісні Українські заспівають.
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03.10.2022 07:43 Ответить
Навіг, своїми гівнячими ротами українські пісні паплюжити будуть.
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03.10.2022 09:05 Ответить
Вже!

Міс Криму (страшна дура) вже "врізала" "Червону калину"
Каже пісня гарна
Весь Крим на вухах ходить, вимагають посадити 😂
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03.10.2022 10:27 Ответить
Уже предвижу это. Выходит Симонян и такая -

А сейчас в честь нашева президента мы исполним украинскую народную песню «Висела Писенька»
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03.10.2022 19:41 Ответить
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03.10.2022 19:53 Ответить
Не для того они ртом работали, чтобы в петлю лезть.
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03.10.2022 10:05 Ответить
a pridetsia. Kak tam fuckin VV skazav pro nravitsia-nenravitsia?...
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03.10.2022 19:41 Ответить
В россии на более удобные рубежи отошла не только армия, но и экономика, а также моральный и интеллектуальный уровень большинства россиян.
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03.10.2022 07:28 Ответить
Ну, да...
Полно объявлений - "Выдаем микрокредиты на покупку аптечки".
А общая сумма экипировки, которую чмобы должны приобрести за свой счет - более 200.000 деревянных.
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03.10.2022 07:34 Ответить
Это пока про успехи в направлении Херсона молчат.... вчера к полуночи был интересный ролик ЮТУБ по материалам россияан там истерика и паника мы бежим из под Херсона а что происходит и так далее.. телегармм каналы РФ захлебнулись у россиян в истериках... на почти 30 минут новости... https://www.youtube.com/watch?v=***********&t=624s наши прорвали фронт и как Тузик грелку рвут рашистов это даже покруче Лимана и Харькова вместе разом будет ситуация...
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03.10.2022 08:17 Ответить
Там залишки трьох кацапський дивізій вдв та спецназ гру і відкрита місцевість,тому як у Лимані точно не буде.
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03.10.2022 08:36 Ответить
600 тис деревянних.лише бронік піднявся до 200 тис
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03.10.2022 08:30 Ответить
Якщо вловити загальний мотив світових і насамперед американських ЗМІ, то виникає впевненість, що на Путіні поставили хрест. Раніше вирішували то переговори, то умови, то наступ, то оборона, але завжди все спиралося на нього - як на це відреагує путін.
А зараз все - "питання вирішуватиметься з майбутнім президентом Росії". Путіна вже не помічають.
Саміт ШОС у Самарканді, де він сподівався заручитись підтримкою Китаю та Індії, все прояснив. Путіна своє звання людини, яка вирішує любе питання, втратив.
"Сбитий льотчик"(с)
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03.10.2022 07:32 Ответить
А після того як стане гірше россiянам треба ще трохи почекати й тоді буде геть *****
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03.10.2022 07:44 Ответить
А все, повторення 1992-го і тієї тотальної підтримки, яку світ надав Росії, що "звільнилася від кайданів тоталітаризму", більше не буде
Ні "ніжок буша", ні мільярдних кредитів для підтримки шатанів.
Немає і не було жодної Росії під гнітом тоталітаризму.
Росія - це сама вона і є тоталітаризм, диктатура, придушення.
І з нею настав час закінчувати.
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03.10.2022 07:50 Ответить
..В стране подонков и ******, где ложь кругом,а жизнь мученье..
Лишь танец белых лебедей, даст всем надежду на спасенье..
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03.10.2022 08:02 Ответить
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03.10.2022 08:14 Ответить
Сбитый летчик - для этого обосранного окурка слишком высокое звание. Самое точное определение ему дали футбольные фаны Шахтера и
Днепра : *****. Коротко и ясно, и это его погоняло приняли во всем мире.
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03.10.2022 08:25 Ответить
Взагалі перші були фани харківського Металіста.
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03.10.2022 08:45 Ответить
Вообще-то мои земляки-харьковчане это первые спели.
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03.10.2022 08:55 Ответить
На это претендуют уже 17 областей.
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03.10.2022 17:54 Ответить
але з такими темпами української крові цей "сбитий льотчік" вип'є ще дуже і дуже багато.
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03.10.2022 09:43 Ответить
Росіян нема. Є тупе кацапське бидло.
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03.10.2022 07:33 Ответить
По сути уже и рашки нэма. Есть слепленные до кучи территории, которые начинают понимать, шо с московитами им делать нечего
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03.10.2022 07:37 Ответить
"Дебилизация России уже свершилась" - академик Сергей Капица, 2009 год
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03.10.2022 08:04 Ответить
До речі, теж з українським корінням. Капіца - насправді спотворене безграмотними московськими колоніальними чиновниками українське прізвище Копиця.
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03.10.2022 10:42 Ответить
Пропагандони вже сумніваються? Хай самі могилізуються, бл..ді.
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03.10.2022 07:36 Ответить
Перевожу: Фуй его знает, что уже звиздеть
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03.10.2022 07:48 Ответить
Пропагандони починають підозрювати, що їх провів ху-ло, а на справді він клятий бандерівець. Бо для Української держави зробив величезну послугу, як вмілий хірург виявляючи та знищуючи метастази "москальського міра" на тілі України.
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03.10.2022 07:58 Ответить
Їм краще, щоб суд був в Україні, а не в Гаазі, бо там смертна кара до сих пір є, а вони розуміють, що їх здадуть перших
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03.10.2022 08:17 Ответить
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03.10.2022 08:11 Ответить
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03.10.2022 08:20 Ответить
Бєженка з Одеси?
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03.10.2022 08:30 Ответить
Вона у ватостополі.
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03.10.2022 09:12 Ответить
Она даже в Риге как коренная рижанчинчанка засветилась.
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03.10.2022 10:09 Ответить
Бедные, бедные лаптекоппытные пропогандоны...
Соловьинный помет кукарекал, что стоит *****, срущему в чемодан, приподнять бровь в сторону Украины, так армия наша разбежится, и Киев за 2 дня. А когда получили под Киевом, так они начали блеять, что им Киев не очень то надо. Ну а после ударов ВСУ на харьковщине и взятии Лимана, вся эта пропогандонская срань начала соплями давиться от злобы и все валить на генералов, отбеливая фюрера. После взятия Херсона ***** и его пропогандонам надо будет вешаться, чтобы не выглядеть обосранными перед всем миром.
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03.10.2022 08:19 Ответить
нам від того не легше, бо їхнє невдоволення - це невдоволення, що українців не ефективно вбивають
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03.10.2022 08:20 Ответить
Америка на нас долар поставила.
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03.10.2022 08:30 Ответить
На вас,фашиствующую русню, уже никто и цента не поставит
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03.10.2022 11:17 Ответить
та ні - десятки мільярдів доларів
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03.10.2022 15:15 Ответить
Така приказка --- у двобоі поставили на нас .
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03.10.2022 15:21 Ответить
Мертві бджоли не гудуть, а якщо і гудуть, то тихо-тихо.
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03.10.2022 08:33 Ответить
То ли еще будет после крушения Херсонского плацдарма и освобождения ВСУ Херсона...
А уж когда чмобики "внезапно", окажутся неспособными воевать и держать оборону, то вопли с болот будут слышны даже в Австралии.
Один только минус - всё больше будут убеждать х=ло использовать ядерное оружие, и тут надо очень сильно его напугать США и европейцам, чтобы он не решился.
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03.10.2022 10:18 Ответить
dyk vrode užp skazano, - uvidiat praporščika vblizi šaxty, srazu 300 "toporov" so sredizemnogo moria poletiat po vsem šaxtam ta bunkeru xujla.
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03.10.2022 19:49 Ответить
До некоторого времени можно было отойти из Лимана и сохранить личный состав российской армии, но из-за готовящегося обращения Путина о присоединении новых областей Украины к России, не было допущено попадание в общественные массы плохих новостей. Поэтому в день обращения Путина внезапно начали российские СМИ сообщать, что российские войска разблокировали дорогу и даже ведут контрнаступление. То есть Путин пожертвовал своими войсками, чтобы не портить праздник, кинул их на произвол судьбы. После этого, как можно воспринимать заявления, что русские своих не бросают. И вообще как можно воспринимать частые заявления Путина, что мы своих не бросаем, а пришли защищать своих русскоговорящих в то время, когда он бросил свои войска.
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03.10.2022 12:25 Ответить
Как можно воспринимать частые заявления Путина, что мы своих не бросаем? А вот как:

- Да отъе@%тесь уже от нас!
- Не-ет, мы своих не бросаем!
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03.10.2022 19:11 Ответить
пропагандонов нужно отдельно судить\сажать. у них приказа нет, все по велению души. и в результате куча трупов и военные преступления.
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03.10.2022 17:34 Ответить
 
 