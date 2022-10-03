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За сутки россияне убили 1 и ранили 8 мирных жителей Донецкой области. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

За 2 октября россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

За сутки россияне убили 1 и ранили 8 мирных жителей Донецкой области 01

"За 2 октября россияне убили 1 мирного жителя Донетчины — в Бахмуте. Еще 8 человек получили ранения. Кроме того, в Краматорске медицинская помощь была оказана одному человеку, раненному на Харьковщине", - говорится в сообщении.

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В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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