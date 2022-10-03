416 детей погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 784 - ранены, - Офис Генпрокурора

По состоянию на утро 3 октября 2022 более 1200 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 416 детей погибли и более 784 получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 403, Харьковской – 249, Киевской – 116, Николаевской – 75, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 57, Запорожской – 50, Днепропетровской – 29.

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"Стало известно о гибели 30 сентября в Донецкой области ребенка в результате осколочного ранения. Также стало известно, что 23 марта в результате обстрелов врагом Изюмского района Харьковской области погибли трое детей в возрасте от 13 до 14 лет", - говорится в сообщении.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2562 учебных заведения. Из них 295 разрушены полностью.