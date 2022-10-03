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армия РФ (15358) война (46746) Генштаб ВС (4278) потери (3858)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 60 430 человек, 265 самолетов, 228 вертолетов, 2380 танков, 1405 артсистем, 4991 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 3 октября потери личного состава противника составляют около 60 430 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.10 ориентировочно составляют:

личного состава - около 60430 (+320) человек ликвидировано,

танков - 2380 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 4991 (+16) ед,

артиллерийских систем - 1405 (+0) ед,

РСЗО - 338 (+1) ед,

средств ПВО -176 (+0) ед,

самолетов - 265 (+1) ед,

вертолетов - 228 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1026 (+11),

крылатых ракет – 246 (+0),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3811 (+15) ед,

специальной техники -131(+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 60 430 человек, 265 самолетов, 228 вертолетов, 2380 танков, 1405 артсистем, 4991 бронированная машина 01

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+16
Ще не має з Запоріжжя, там накрили склади,та ще на дорозі смерті з Лиману не усіх підрахували. Але і без них кількість втрат орків достатньо суттєва.
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03.10.2022 09:24
+16
ще трохи, та можемо мати черговий ювілей - 300 літачків..., я навіть не мріяла про таке..., але ЗСУ вміє здійснювати найсміливіші мрії..., слава ЗСУ
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03.10.2022 09:29
+11
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03.10.2022 09:23
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03.10.2022 09:23 Ответить
Ще не має з Запоріжжя, там накрили склади,та ще на дорозі смерті з Лиману не усіх підрахували. Але і без них кількість втрат орків достатньо суттєва.
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03.10.2022 09:24 Ответить
Танків +3... Це дані за добу лише по с.Торське?
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03.10.2022 09:28 Ответить
Парадно ))
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03.10.2022 09:28 Ответить
ще трохи, та можемо мати черговий ювілей - 300 літачків..., я навіть не мріяла про таке..., але ЗСУ вміє здійснювати найсміливіші мрії..., слава ЗСУ
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03.10.2022 09:29 Ответить
З Лиманом затримка, бо не знають в яку графу занести вбитих "заградатрядамі"
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03.10.2022 09:29 Ответить
Втрати - вони, у будь-якому разі, - втрати.
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03.10.2022 09:36 Ответить
з Лиманом затримка з підрахунком поросят-утілізаторів русні
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03.10.2022 09:41 Ответить
Там декілька днів поспіль було по 550 орків. Думаю,що втрати в Лимані мають відлік з цих цифр. Бої ішли не один день
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03.10.2022 09:48 Ответить
ГШ не займається підрахунком кожного вбитого кацапа. ГШ збирає та агрегує дані, які йому надають відповідні командування напрямів оборони, а ті, в свою чергу, надають агреговані дані з бригад.

Ну а в бригадах вчора-позавчора точно вже було не до підрахунку дохлих кацапів:
* фільтруючи заходи проводь - бо скажені голодні кацапи нікому не потрібні в тилу;
* трофеї збирай - бо тільки відвернися, потім в селян Полтавщини по 12 танків вилучати будеш;
* логістику за десятки додаткових кілометрів налаштовуй - бо хлопці ж не на прогулянці, а *башать;
* полонених збирай та контролюй - обмінний фонд це важливо;
* що роблять кацапи з'ясовуй - бо і в окупантів може знайтись чим нас здивувати;
* і ще 1000 та 1 річ, про які я навіть не здогадуюсь, роби...
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03.10.2022 11:06 Ответить
 
 