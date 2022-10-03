Общие боевые потери РФ с начала войны – около 60 430 человек, 265 самолетов, 228 вертолетов, 2380 танков, 1405 артсистем, 4991 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 3 октября потери личного состава противника составляют около 60 430 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.10 ориентировочно составляют:

личного состава - около 60430 (+320) человек ликвидировано,

танков - 2380 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 4991 (+16) ед,

артиллерийских систем - 1405 (+0) ед,

РСЗО - 338 (+1) ед,

средств ПВО -176 (+0) ед,

самолетов - 265 (+1) ед,

вертолетов - 228 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1026 (+11),

крылатых ракет – 246 (+0),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3811 (+15) ед,

специальной техники -131(+0).

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"Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.