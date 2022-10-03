Общие боевые потери РФ с начала войны – около 60 430 человек, 265 самолетов, 228 вертолетов, 2380 танков, 1405 артсистем, 4991 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 3 октября потери личного состава противника составляют около 60 430 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.10 ориентировочно составляют:
личного состава - около 60430 (+320) человек ликвидировано,
танков - 2380 (+3) ед,
боевых бронированных машин - 4991 (+16) ед,
артиллерийских систем - 1405 (+0) ед,
РСЗО - 338 (+1) ед,
средств ПВО -176 (+0) ед,
самолетов - 265 (+1) ед,
вертолетов - 228 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1026 (+11),
крылатых ракет – 246 (+0),
кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3811 (+15) ед,
специальной техники -131(+0).
"Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Ну а в бригадах вчора-позавчора точно вже було не до підрахунку дохлих кацапів:
* фільтруючи заходи проводь - бо скажені голодні кацапи нікому не потрібні в тилу;
* трофеї збирай - бо тільки відвернися, потім в селян Полтавщини по 12 танків вилучати будеш;
* логістику за десятки додаткових кілометрів налаштовуй - бо хлопці ж не на прогулянці, а *башать;
* полонених збирай та контролюй - обмінний фонд це важливо;
* що роблять кацапи з'ясовуй - бо і в окупантів може знайтись чим нас здивувати;
* і ще 1000 та 1 річ, про які я навіть не здогадуюсь, роби...