Зампредседателя Верховного суда Львов заявляет, что полиграф подтвердил отсутствие у него российского гражданства и паспорта. ДОКУМЕНТ

Глава Кассационного хозяйственного суда, заместитель председателя Верховного суда Богдан Львов прошел полиграф. Результаты исследования подтверждают его заявления о том, что у него нет российского гражданства и паспорта России.

Об этом Львов написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые друзья! Привожу окончательные доказательства того, что начатая против меня кампания о якобы наличии российского гражданства - лживая и заказная. Я прошел полиграф. Для меня лично в этом нужды не было. Я гражданин исключительно Украины. Но для многих людей, доверие которых мне не безразлично, это должно стать окончательным аргументом того, что я говорил правду!" - отмечает судья.

"Результат проверки: мои заявления о том, что я не являюсь гражданином России и никогда не имел паспорта гражданина России - ПРАВДИВЫ", - уверяет он.

"Это исследование я прошел во ВСЕУКРАИНСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПОЛИГРАФОЛОГОВ с участием двух экспертов, один из которых является исполнительным директором этой ассоциации. После того я еще раз прошел полиграф в государственном компетентном ведомстве. Результат тот же: я непричастен к получению российского гражданства и паспорта. Эти два полиграфа (исследования) пройдены по разным методикам тестирования, которые всегда отличают правду от лжи", - отмечает Львов.

"Также я предпринял необходимые действия с медицинской точки зрения по сдаче анализов, чтобы потом никто, в том числе и я сам, не смогли подвергнуть сомнению вывод эксперта-полиграфолога. К этому посту в приложениях я излагаю вывод о результатах своего исследования на полиграфе и с сегодняшнего дня прекращаю публичные споры и дискуссии по этому поводу. Возвращаюсь к выполнению своих обязанностей для блага Украины! Жду разоблачения заказчиков этой грязной кампании, целью которой был подрыв не просто доверия ко мне, а доверия ко всему Верховному Суду!" – резюмирует он.









Напомним, 15.09.2022 журналисты проекта "Схемы" (Радио "Свобода") обнародовали информацию, свидетельствующую о наличии у председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью супруги).

Сам Львов наличие российского гражданства отрицает.

В Верховном Суде предлагают досрочно уволить Львова с должности председателя Кассационного хозяйственного суда. Также ему ограничили доступ к гостайне.

В то же время, НАБУ открыло дело по факту возможного недекларирования имущества в России заместителем председателя Верховного Суда Львовом.

Львов заявил, что справка о получении паспорта гражданина РФ - фальшивка.