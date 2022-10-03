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Новости Политика Украины
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гражданство (1281) паспорт (1134) полиграф (73) Львов Богдан (28)

Зампредседателя Верховного суда Львов заявляет, что полиграф подтвердил отсутствие у него российского гражданства и паспорта. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

львов,богдан

Глава Кассационного хозяйственного суда, заместитель председателя Верховного суда Богдан Львов прошел полиграф. Результаты исследования подтверждают его заявления о том, что у него нет российского гражданства и паспорта России.

Об этом Львов написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые друзья! Привожу окончательные доказательства того, что начатая против меня кампания о якобы наличии российского гражданства - лживая и заказная. Я прошел полиграф. Для меня лично в этом нужды не было. Я гражданин исключительно Украины. Но для многих людей, доверие которых мне не безразлично, это должно стать окончательным аргументом того, что я говорил правду!" - отмечает судья.

"Результат проверки: мои заявления о том, что я не являюсь гражданином России и никогда не имел паспорта гражданина России - ПРАВДИВЫ", - уверяет он.

"Это исследование я прошел во ВСЕУКРАИНСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПОЛИГРАФОЛОГОВ с участием двух экспертов, один из которых является исполнительным директором этой ассоциации. После того я еще раз прошел полиграф в государственном компетентном ведомстве. Результат тот же: я непричастен к получению российского гражданства и паспорта. Эти два полиграфа (исследования) пройдены по разным методикам тестирования, которые всегда отличают правду от лжи", - отмечает Львов.

"Также я предпринял необходимые действия с медицинской точки зрения по сдаче анализов, чтобы потом никто, в том числе и я сам, не смогли подвергнуть сомнению вывод эксперта-полиграфолога. К этому посту в приложениях я излагаю вывод о результатах своего исследования на полиграфе и с сегодняшнего дня прекращаю публичные споры и дискуссии по этому поводу. Возвращаюсь к выполнению своих обязанностей для блага Украины! Жду разоблачения заказчиков этой грязной кампании, целью которой был подрыв не просто доверия ко мне, а доверия ко всему Верховному Суду!" – резюмирует он.

Зампредседателя Верховного суда Львов заявляет, что полиграф подтвердил отсутствие у него российского гражданства и паспорта 01
Зампредседателя Верховного суда Львов заявляет, что полиграф подтвердил отсутствие у него российского гражданства и паспорта 02
Зампредседателя Верховного суда Львов заявляет, что полиграф подтвердил отсутствие у него российского гражданства и паспорта 03
Зампредседателя Верховного суда Львов заявляет, что полиграф подтвердил отсутствие у него российского гражданства и паспорта 04

Зампредседателя Верховного суда Львов заявляет, что полиграф подтвердил отсутствие у него российского гражданства и паспорта 05

Напомним, 15.09.2022 журналисты проекта "Схемы" (Радио "Свобода") обнародовали информацию, свидетельствующую о наличии у председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью супруги).

Сам Львов наличие российского гражданства отрицает.

В Верховном Суде предлагают досрочно уволить Львова с должности председателя Кассационного хозяйственного суда. Также ему ограничили доступ к гостайне.

В то же время, НАБУ открыло дело по факту возможного недекларирования имущества в России заместителем председателя Верховного Суда Львовом.

Львов заявил, что справка о получении паспорта гражданина РФ - фальшивка.
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Топ комментарии
+43
А какие банковские карточки принимает этот полиграф?
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03.10.2022 09:30
+41
Один кандидат у президенти теж свого часу здав аналіз сечі у клініці свого друга.
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03.10.2022 09:40
+35
С каких пор полиграф более весомое доказательство ,чем наличие в базах МВД РФ?
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03.10.2022 09:33
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Таким бы хлебалом медку хапануть.
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03.10.2022 10:44 Ответить
Поліграф Поліграфич не спіздить.

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03.10.2022 10:55 Ответить
Зачекайте!

Експерт повинен був дати заключення: "Поліграф не зафіксував зміну стану тестуємого ......"

Але, аж ні як - "він каже правду"!
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03.10.2022 11:00 Ответить
Не вірю! (Станіславский)
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03.10.2022 11:03 Ответить
Вороги не здаються.На время воєнного часу треба СБУ задіяти.Ніякої преємственності.Шконка до до закінчення війни.
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03.10.2022 11:04 Ответить
Полиграф, малчать! Раз-два!
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03.10.2022 11:04 Ответить
Тепер вже точно немає сумнівів, що цей покидьок має російське громадянство.
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03.10.2022 11:11 Ответить
"честный" судья, а страничку для коментариев закрыл, слушать критику мы не хотим. собрал жополизов одних, жирный ублюдок
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03.10.2022 11:13 Ответить
кидайте жалобы на его пост как "неправдивая информация"
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03.10.2022 11:16 Ответить
Все одно , що злодій дає суду докази того, що він нічого ніколи не крав
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03.10.2022 11:30 Ответить
Нет гражданина россии, есть гражданин российской федерации. Так на паспорте и написано
https://ru.wikipedia.org/wiki/Паспорт_гражданина_Российской_Федерации#/media/Файл:Russian_passport.jpg

Поэтому львов и не соврал полиграфу, ответив "нет" на вопрос, является ли он гражданином россии
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03.10.2022 12:57 Ответить
Умные полиграф проходят а дурныки верят в его данные
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03.10.2022 14:28 Ответить
Припомінаємо,як бігли проходити ПП Василевська-Смаглюк ,арахамія с сотоварищами(((((
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03.10.2022 17:33 Ответить
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