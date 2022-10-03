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В оккупированном Мариуполе из-за подрыва на российских боеприпасах погиб 21 энергетик, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

За период оккупации из-за непроведения разминирования подорвавшись на российских снарядах, минах и бомбах погиб 21 энергетик. Из них не менее половины – мариупольцы.

Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"За период оккупации из-за неразминирования подорвавшись на российских снарядах, минах и бомбах погиб 21 энергетик. Из них не менее половины - мариупольцы. Российское оружие и реальное отношение к украинцам продолжает убивать в Мариуполе", - говорится в сообщении.

Как также сообщил Андрющенко, на закрытом совещании "в оккупационной администрации гражданские оккупанты отчитались, что успевают закончить до наступления холодов не более 30 процентов запланированных ремонтов многоквартирных домов. К домам частного сектора в этом году приступать не планируют".

Советник мэра добавил, что главными направлениями "борьбы с морозами" избраны общежития и "эвакуация" в Россию".

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Сьогодні зранку дивилася карту війни. Маріуполь ще далеко,як і Сєверодонецьк. Чому ці міста.....тому,що трималися довго. Скільки часу потрібно буде на їх деокупацію.... Тримайтесь і бережіть себе
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03.10.2022 09:42 Ответить
 
 