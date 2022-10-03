Часть оккупантов в районе Лимана уничтожена, часть - взята в плен, некоторые захватчики смогли колоннами или малыми группами выйти, - Восточная группировка войск
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оборона освобожденного Лимана русскими войсками была "очень мощной". Пока украинские защитники продолжают работу по стабилизации.
Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Часть из них физически уничтожена, часть взята в плен, а часть смогла колоннами или малыми группами выйти. Сейчас какая-то часть пытается занимать оборону в Кременной. Наши военные продолжают работу по стабилизации, отлову остатков оккупантов (они есть по лесам), разминирование территории (много мин разного типа, растяжек, "лепестков" так называемых)", - рассказал он.
Череватый отметил, что оборона противника у Лимана была "очень мощной".
По его словам, кроме недавно мобилизованных, там были российские военные, в том числе 752-й мотострелковый полк, подразделение "Барс 13", "Русский легион" и "Союз добровольцев Донбасса".
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Перед операцією в Лимані, Зеленський відправив Єрмака подалі в Туреччину (Про те що він там робив - окрема тема ).
Але 40 хвилин телефонної розмови виявилось достатньо для врятування від полону купи російських вояк.
ЯК ЩО ПІСЛЯ ВСІЄЇ САТАНИНСЬКОЇ ЗРАДИ Зе І СМЕРТІ ДЕСЯТКА ТИСЯЧ УКРАЇНЦІВ ПО ЙОГО
ПРОВИНІ ДОСІ ЗАЛИШАЄТЬСЯ НА СВОЄМУ МІСЦІ, ТО ЦЕ САМЕ СИЛЬНЕ КОЛДОВСТВО ЯКЕ БАЧИВ СВІТ - РОБЛЮ ТАКИЙ ВИСНОВОК🤔
Дуже трудно агенту кремля грати патріота України.
СКАЖІТЬ А ЯК ЦЕ МОЖНА КОЛОНАМИ ВИХОДИТИ З ОТОЧЕННЯ, ЦЕ ЩО ПАРАД ⁉️
03.10.2022 16:41 Відповісти Керування спамом Більше не подобається 2
Все случайности?как Чонгар.случайно разминировался....
Що незрозуміло!?
Мокшанцям вдалося у"бати... Але, по-суті - території вони таки здали!!!
І перестаньте д@уни розводити дємаґоґію !!!