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Часть оккупантов в районе Лимана уничтожена, часть - взята в плен, некоторые захватчики смогли колоннами или малыми группами выйти, - Восточная группировка войск

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Оборона освобожденного Лимана русскими войсками была "очень мощной". Пока украинские защитники продолжают работу по стабилизации.

Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Часть из них физически уничтожена, часть взята в плен, а часть смогла колоннами или малыми группами выйти. Сейчас какая-то часть пытается занимать оборону в Кременной. Наши военные продолжают работу по стабилизации, отлову остатков оккупантов (они есть по лесам), разминирование территории (много мин разного типа, растяжек, "лепестков" так называемых)", - рассказал он.

Череватый отметил, что оборона противника у Лимана была "очень мощной".

По его словам, кроме недавно мобилизованных, там были российские военные, в том числе 752-й мотострелковый полк, подразделение "Барс 13", "Русский легион" и "Союз добровольцев Донбасса".

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Топ комментарии
+52
Справа не в коментаторах. Справа в Гайдаї, в Люсі абдристовичу та інших піздун@х, які розповідали про 5,0-5,5 тисяч оточених орків.
Вони своїм піздьож@м створюють в українському суспільстві "завищені очікування". Потім, коли нарід стикається з реальністю - 300-400 полонених орків (а це саме було і під Ізюмом), в наріда виникають всіляки конспірологічні версії.
Це - елементарна людська психологія, яку наша тупенька "влада" не розуміє. Ну звідки їй це розуміти, це ж не куєм по роялю клацати...
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03.10.2022 12:04
+46
Взяли в котел 5500, а по ходу там нічого не виявилося. Стільки було реклами від 95 кварталу і фанфар і випустили? Папа єрмака знову сильно попросив?
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03.10.2022 11:55
+29
Паруччік!
Прєкратіть істєріку!

Суцільної лінії фронту навколо Лиману не було, наші діяли малими високомобільних групами та вогневим контролем артилерією.
До того ж навколо Лиману пересічнна місцевість з лісами, переважно хвойними. Один з експертів казав що в таких умовах орків ще до Нового року ловити будуть
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03.10.2022 11:58
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03.‎10.‎2022

Перед операцією в Лимані, Зеленський відправив Єрмака подалі в Туреччину (Про те що він там робив - окрема тема ).

Але 40 хвилин телефонної розмови виявилось достатньо для врятування від полону купи російських вояк.
ЯК ЩО ПІСЛЯ ВСІЄЇ САТАНИНСЬКОЇ ЗРАДИ Зе І СМЕРТІ ДЕСЯТКА ТИСЯЧ УКРАЇНЦІВ ПО ЙОГО
ПРОВИНІ ДОСІ ЗАЛИШАЄТЬСЯ НА СВОЄМУ МІСЦІ, ТО ЦЕ САМЕ СИЛЬНЕ КОЛДОВСТВО ЯКЕ БАЧИВ СВІТ - РОБЛЮ ТАКИЙ ВИСНОВОК🤔
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03.10.2022 16:36 Ответить
СКАЖІТЬ А ЯК ЦЕ МОЖНА КОЛОНАМИ ВИХОДИТИ З ОТОЧЕННЯ, ЦЕ ЩО ПАРАД ⁉️
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03.10.2022 16:41 Ответить
"... змогли колонами або малими групами вийти" - тобто ніякого оточення не було, орки просто відійшли на другорядному направленню бойових дій.
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03.10.2022 16:45 Ответить
Оточення було як і 40 хвилина розмова Зе з кимось. Після цього ніякої гучної перемоги, частина кацапів вийшла з оточення. Оточення бувають ще й частковими, а масованих ударів по колонам кацапів завдано не було судячи по всьому.
Дуже трудно агенту кремля грати патріота України.
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03.10.2022 17:06 Ответить
Неможливо бути частково вагітною - вагітність чи є, чи нема. Так і з оточенням (кільцем, казаном, мішком) - воно чи є, чи нема.
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03.10.2022 17:16 Ответить
Оточення таки було. Спочатку з трьох боків, а потім кругове, але частина каацпів вийшла.
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03.10.2022 17:47 Ответить
Garry Dron 6973c752

СКАЖІТЬ А ЯК ЦЕ МОЖНА КОЛОНАМИ ВИХОДИТИ З ОТОЧЕННЯ, ЦЕ ЩО ПАРАД ⁉️

03.10.2022 16:41 Відповісти Керування спамом Більше не подобається 2
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03.10.2022 18:50 Ответить
Доречі Зе відправив секретарку дЄрмак до Туреччини - там знаходиться кацапська перемовна група, думаю непогано домовились на вихід кацапів з Лиману (це моя версія).
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03.10.2022 17:08 Ответить
Неужели и вас Шойгу водит? Лиман забрали обратно и это главное, стратегический пункт. Всё остальное - бонус. Если малыми группами действовали то хоть всех 5000 окружи, выйдут. Взяли 500 и это хорошо. Теперь технику и склады забрать и топать дальше.
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03.10.2022 17:41 Ответить
На правом берегу Днепра.на Херсонщине был котел-и тишина. ..Тут котел-снова все обошлось....для кацапов.
Все случайности?как Чонгар.случайно разминировался....
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03.10.2022 17:44 Ответить
Зе влада знову ПРО*БАЛА вихід кацапів з оточення ⁉️
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03.10.2022 17:53 Ответить
Дуууже мутно і несподівано,зі сторони нашої влади!...
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03.10.2022 18:55 Ответить
Видається, що є сенс тій частині учасників цих коментів, що залишилися "незадоволеними" інформацією про результати боїв за Лиман та з певним обуренням віднеслися до них, рекомендувати:"хлопці й дівчата з дивану, візьміть зброю в руки і вперед на передову, а вже там зробіть так, щоб від кожної вашої кулі гинуло по 10 орків, щоб ви робили такі оточення, через які не проникне не те, щоб орк, а навіть миша, і, будь-ласка, ведіть точну бухгалтерію скільки орків оточили, скількох знищили чи взяли до полону, але якщо посмієте, хоч одного випустити, то начувайтеся, бо.... ті диванні експерти, що залишилися в тилу, не дадуть вам і голови підняти"
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03.10.2022 19:10 Ответить
Та тут на Цензорі вже рідко зустрінеш адекватних. В основному диванні батальйони, які як під копірку торочать одну і ту ж мантру на будь яку публікацію: про дєрмака, янелоха, зелебобіків і 73% дебілів. Розпалюють ворожнечу, малюють з любого приводу зраду, а їх ніхто не банить та не видаляє за образи не тільки простих учасників форуму, а і за цинічне приниження діючої законної державної влади. Я тут недавно спробував подискутувати, вів себе чемно, не хамив, не матюкався, а мої коментарі то в спам, то видалили. З цим, думаю, те ж саме станеться.
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03.10.2022 20:55 Ответить
Слов'янське дежавю якесь... Я не є кровожером, проте ЗСУ і політичне керівництво країни мають зважати на одну непереборну обставину - щобільше ми наб'ємо омскалів зараз, тим менше доведеться їх вбивати нашим дітям та онукам. А тепер, втеклі вихвалятимуться тим, що вижили в українців, попри наш вогневий контроль...
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03.10.2022 19:43 Ответить
Знову договорнячки дерьмака-татарова!
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03.10.2022 19:44 Ответить
Кацапам удалось выйти з оточэння? Ничо. Долго бегать от ЗСУ у русни по-любому не выйдет. Кацапню добьют
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03.10.2022 19:46 Ответить
Сам чув по ТВ, що коридор не більше 1,5км та й той під вогневим контролем.Як кацапи вислизнули з котла «окремими групами і колонами»? Окреми групи по 1000 голів? Щось все затихло і по ТВ, і в пабліках. Звідки взялась цифра 5500 і де вона ділась?
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03.10.2022 21:18 Ответить
Мій родич з Іловайська вийшов цілий і в полон не попав. Так само і орки деякі можуть прослизнути.
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04.10.2022 00:05 Ответить
Да, в этой ситуации, что-то не всё так и ясно, всё частично - частично, а в самом деле, как всё было - догадайся сам!
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03.10.2022 22:10 Ответить
Бл@дь! Т7пі коментатори!!!
Що незрозуміло!?
Мокшанцям вдалося у"бати... Але, по-суті - території вони таки здали!!!
І перестаньте д@уни розводити дємаґоґію !!!
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03.10.2022 22:13 Ответить
У России больше мобилизационные ресурсы. ВСУ нужно больше их уничтожать. Потому что они вернутся, с ещё большей ордой.
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04.10.2022 06:22 Ответить
Мало покрошили, дали вийти, договорняки, зрада !! При цьому зрадоботи забувають, що саме головне-Лиман наші хлопці відбили і він знову Український. І це після того, як ***** щось там вякало про результати своїх псевдореферендумів. А ті зрадоботи, кому замало відосиків (хоча вони відосики і ненавидять) про гори орковських трупів, та орків на колінах-мають змогу позаводити свої боїові дивани та вирушати туди, на нуль, щоб особисто познімати такі відосики. Заразом показуючи власним прикладом нашим воїнам, як треба крошити орків та не давати їм вийти. Реальна війна-це не танчики на компі в теплій домашній кімнаті.
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04.10.2022 07:51 Ответить
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