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Трое мобилизованных россиян скончались в учебном центре Минобороны РФ. Один из них покончил с собой, - росСМИ (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,мобілізація

46-летний житель г. Курган был найден в столовой учебного центра, куда его направили после мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Тело 46-летнего жителя Кургана, мобилизованного 26 сентября, нашли 1 октября в столовой учебного танкового центра воинской части в Свердловском поселке Порошино. На шее у мужчины обнаружили порезы. По предварительным данным, он покончил с собой", - говорится в сообщении.

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В то же время EAnews отмечает, что в Еланском гарнизоне учебного центра Министерства обороны в поселке Порошино Свердловской области скончались трое мобилизованных.

По данным источника издания, один мобилизованный скончался от сердечного приступа, второй совершил самоубийство, а смерть третьего была связана с алкоголем.

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов заявил: "Один мобилизованный скончался от приступа, а другой совершил самоубийство. Третьего списали и отправили домой, где он сразу умер от цирроза печени".

Издание отмечает, что в поселке Порошино, где находится учебный центр Министерства обороны Елань, был введен сухой закон. Это обусловлено тем, что мобилизованные постоянно злоупотребляли алкоголем. По словам источников, в поселке полностью прекратили продажу спиртного. Поводом стала массовая потасовка, которую устроили мобилизованные пьяные. Приезжала полиция, скорая помощь, разбирался даже заместитель командующего округом.

Позже омбудсмен РФ Татьяна Мерзлякова пояснила, что один мобилизованный скончался из-за приступа эпилепсии на фоне алкогольного отравления.
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Топ комментарии
+30
Фрэнсис Фукуяма: «В ближайшие дни в России произойдет большой коллапс».
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03.10.2022 12:21
+27
мінус орк!
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03.10.2022 12:19
+24
Схоже самий розумний, здриснув щоб свині в Україні не гризли
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03.10.2022 12:25
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Правила форума Совет форумчан
мінус орк!
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03.10.2022 12:19 Ответить
Схоже самий розумний, здриснув щоб свині в Україні не гризли
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03.10.2022 12:25 Ответить
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03.10.2022 12:51 Ответить
Ай, молодець!
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03.10.2022 13:01 Ответить
невдячна істота, - предків жигулей лишил.
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03.10.2022 22:00 Ответить
"спецопєрація" йде за розкладом.... 😕
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03.10.2022 12:20 Ответить
Може порізали призовника ?
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03.10.2022 12:21 Ответить
Та таки да. 65 лет и картошку чистить не умел, старый пердун... Все про политику путлера мозг выносил...
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03.10.2022 16:21 Ответить
Фрэнсис Фукуяма: «В ближайшие дни в России произойдет большой коллапс».
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03.10.2022 12:21 Ответить
Этот вывод он сделал изучив спрос на чемоданы для различных целей - кому - что бы смотаться из парашки, кому - что бы гадить в них.
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03.10.2022 14:44 Ответить
И каких больше?
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03.10.2022 16:01 Ответить
Він звідки знає?
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03.10.2022 16:20 Ответить
Военком подумал: «Ничего не знаю, я план сдал».
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03.10.2022 12:22 Ответить
це від щастя!!! померти за унітаз-що може бути світліше .. і біліше??
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03.10.2022 12:23 Ответить
может, сначала диверсию провел, сделал доброе дело для украинцев?
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03.10.2022 12:23 Ответить
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03.10.2022 12:24 Ответить
Та ладно, пушай этот пид..р потролит от нас с вами свою вонючую срусню.
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03.10.2022 14:41 Ответить
Че кубович еще не катит на фронт?
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03.10.2022 13:06 Ответить
Он уже и сридор спаковал. Повестку ждёт.
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03.10.2022 14:42 Ответить
Старий вже і товстий як Соловйов, годиться тільки щоб в окопі закопати.
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03.10.2022 16:06 Ответить
Це дуже, дуже хороший росіянин!
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03.10.2022 12:26 Ответить
a vedj mogli by za dobrym primerom poiti xotia by po 100 riuzzge v kožnom **********...
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03.10.2022 22:05 Ответить
Упал на нож 8 раз?
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03.10.2022 12:26 Ответить
Не дивно. Коли я був в учєбкі у ватостополі, якийсь ара теж різав собі вєни.
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03.10.2022 12:28 Ответить
Зачем? Ведь так всё было хорошо...по-домашнему.))
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03.10.2022 12:31 Ответить
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03.10.2022 12:34 Ответить
Юрий Нестеренко

Путин должен быть повешен

Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.

Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.

Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.

Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.

Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!
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03.10.2022 16:21 Ответить
zabyli odin važkij atrakcion vremen kniagini Olgi, - dve milye berezki...
Nu tak krasivo razgibajutsia kol otpustiš
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03.10.2022 22:09 Ответить
Хороший мальчик
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03.10.2022 12:46 Ответить
дурак, а міг би прийти на фронт, спробувати викрасти танк або якусь бмп,звязатися з ЗСУ і пригнати техніку до нас,получити гроші взамін,і притулок в одній із країн Західної Європи
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03.10.2022 12:48 Ответить
Тупой кацап, лучше бы дождался когда выдадут автомат и завалил бы офицерика руснявого или двоих, всё равно подыхать
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03.10.2022 12:51 Ответить
Решил не париться.
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03.10.2022 12:53 Ответить
Kakoj ne vežlivyj kazax, - treba bulo na povestke pometitj "******** - za kreiserom">
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03.10.2022 22:12 Ответить
Это удобно. Продолжайте.
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03.10.2022 12:57 Ответить
Спочатку ПетуніН, тепер ПотаніН.. Головне щоб ця тенденція П...Н продовжилась ))
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03.10.2022 14:07 Ответить
ну и зачем... 46 лет не мальчик уже... можно было напоследок решиться на мужской поступок, раз уже всё равно решил помирать...
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03.10.2022 15:03 Ответить
verno, mog doždatsia polučenija RPG i šmaljnutj po stroju svoix.
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03.10.2022 22:13 Ответить
Вот что должно быть у человека в голове, чтобы убивать самого себя, а не того, кто виноват в твоих проблемах? Убей мусоров или военных, они в этом виноваты. Что тебе мешает взять керамический нож или обычный спрятать в подошву, зарезать парочку тварей и затем будь что будет, но всяко лучше самоубийства? Биомусор с выученной беспомощностью.
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03.10.2022 15:58 Ответить
Згоріли від горілки.
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03.10.2022 16:01 Ответить
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03.10.2022 16:04 Ответить
Тобто там багато алкашів бо знають що вони не досягнуть нічого тому і п'ють
А хоча ці орки якщо не хотіли виконувати накази путіна могли б зібратися і знищувати всі військові і фсб структури і не треба боятися що застрелять коли все одне хворий і помреш
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03.10.2022 16:06 Ответить
Згадка про мокшанську їдальню мало не погіршила мій апетит, але решта новини - значно покращила.
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03.10.2022 16:08 Ответить
Жаль,маловато буде.
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03.10.2022 16:08 Ответить
Каждый убегает от войны как может.
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03.10.2022 16:11 Ответить
Всем рекомендую посмотреть фильм "Похождения бравого солдата Швейка" - 1972(11 серий) !!!
Сто лет прошло с описуемых событий, а принципы ведения войны, отношение к войне, взаимоотношения солдат-офицер ...остались !!!
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03.10.2022 16:15 Ответить
Очікування смерті гірше самої смерті. Багато засуджених до смертної кари намагаються покінчити життя самогубством.
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03.10.2022 16:18 Ответить
******, бл@ть...
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03.10.2022 16:20 Ответить
нехай дохнуть,байдуже
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03.10.2022 16:21 Ответить
"Один сломал, другой - проѣбал, третий - с3.14здили".
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03.10.2022 16:21 Ответить
почему нет статистики по смертности от наркотиков?
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03.10.2022 16:22 Ответить
биомусор!
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03.10.2022 16:28 Ответить
Ой, лишенько! До чого ж їх там готують, навіть страшно уявити...
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03.10.2022 16:44 Ответить
без амуниции,с древним оружием на натовские калибры вот к чему их готовят,готовят мясо для котла какая разница где подыхать,а тут и проблем и с логистикой 200 не будет
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03.10.2022 16:46 Ответить
Готують засмажити до хрусткої корочки ...
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03.10.2022 16:50 Ответить
троє це мало.Хоча б з триста
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03.10.2022 16:48 Ответить
Бишкек..в наши дни..😂😂😂
- Так, новые дворники, как вас звать?
-Коля и Женя.
- Сложна. Будете Кудайберген и Еркеболат.
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03.10.2022 16:52 Ответить
 
 