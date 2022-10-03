Трое мобилизованных россиян скончались в учебном центре Минобороны РФ. Один из них покончил с собой, - росСМИ (обновлено)
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46-летний житель г. Курган был найден в столовой учебного центра, куда его направили после мобилизации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Тело 46-летнего жителя Кургана, мобилизованного 26 сентября, нашли 1 октября в столовой учебного танкового центра воинской части в Свердловском поселке Порошино. На шее у мужчины обнаружили порезы. По предварительным данным, он покончил с собой", - говорится в сообщении.
В то же время EAnews отмечает, что в Еланском гарнизоне учебного центра Министерства обороны в поселке Порошино Свердловской области скончались трое мобилизованных.
По данным источника издания, один мобилизованный скончался от сердечного приступа, второй совершил самоубийство, а смерть третьего была связана с алкоголем.
Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов заявил: "Один мобилизованный скончался от приступа, а другой совершил самоубийство. Третьего списали и отправили домой, где он сразу умер от цирроза печени".
Издание отмечает, что в поселке Порошино, где находится учебный центр Министерства обороны Елань, был введен сухой закон. Это обусловлено тем, что мобилизованные постоянно злоупотребляли алкоголем. По словам источников, в поселке полностью прекратили продажу спиртного. Поводом стала массовая потасовка, которую устроили мобилизованные пьяные. Приезжала полиция, скорая помощь, разбирался даже заместитель командующего округом.
Позже омбудсмен РФ Татьяна Мерзлякова пояснила, что один мобилизованный скончался из-за приступа эпилепсии на фоне алкогольного отравления.
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Леонід Аркадійович Якубович про визнання незалежності ДНР та ЛНР та фашизм на т.зв. "Україні".
Путин должен быть повешен
Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.
Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.
Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.
Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.
Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!
Nu tak krasivo razgibajutsia kol otpustiš
А хоча ці орки якщо не хотіли виконувати накази путіна могли б зібратися і знищувати всі військові і фсб структури і не треба боятися що застрелять коли все одне хворий і помреш
Сто лет прошло с описуемых событий, а принципы ведения войны, отношение к войне, взаимоотношения солдат-офицер ...остались !!!
- Так, новые дворники, как вас звать?
-Коля и Женя.
- Сложна. Будете Кудайберген и Еркеболат.