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Песков о заявке Украины на членство в НАТО: "Именно ориентация Киева на Альянс стала одной из причин "спецоперации"
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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявку Украины на членство в НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.
"Слышали заявление и видели разную реакцию, внимательно наблюдаем и помним, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин спецоперации", - сказал Песков.
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+50 Максім ХОЙ 07fb0949
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Но ничего удивительного в том, что он ультрафашист. Ведь как раз советское НКВД было примером для подражания гитлеровскому нацизму и фашизму, которые появились позже чем нквд.
Не переживай, и твоя очередь дойдёт.
Тогда и поговорим "с глазу на глаз"...
Для таких уже выструган брендовый черенок лопаты от Каддафи.
«ВСЕ…
Всех ПОБЕДИМ
Всех УБЪЕМ
Всех, кого надо, ОГРАБИМ
ВСЕ БУДЕТ КАК МЫ ЛЮБИМ»
И это не выдумка, не юмор
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Они любят грабить и убивать и говорят об этом не стесняясь
не так стали.
это одни из причин спецоперации.