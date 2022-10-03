Песков о заявке Украины на членство в НАТО: "Именно ориентация Киева на Альянс стала одной из причин "спецоперации"

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявку Украины на членство в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Слышали заявление и видели разную реакцию, внимательно наблюдаем и помним, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин спецоперации", - сказал Песков.

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