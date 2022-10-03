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Песков о заявке Украины на членство в НАТО: "Именно ориентация Киева на Альянс стала одной из причин "спецоперации"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

дмитрий,песков

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявку Украины на членство в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Слышали заявление и видели разную реакцию, внимательно наблюдаем и помним, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин спецоперации", - сказал Песков.

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Топ комментарии
+50
ну все хана
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03.10.2022 12:28
+48
По этой логике начинайте спецоперацию против Финляндии.
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03.10.2022 12:28
+48
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03.10.2022 12:33
Комментировать
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Страница 2 из 2
Не, ну кацапов не понять: ***** заявляет, что "Украина напала на расею", а писюков -- "орієнтація Києва на альянс стала однією з причин спецоперації", т.е. расея атаковала Украину.
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03.10.2022 13:30 Ответить
Олег Шарп підрахував, що "Президенти 12 країн уже підписали спільну заяву, в якій висловлюється підтримка приєднання України до НАТО."
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03.10.2022 13:36 Ответить
Путлер - ультрафашист. Кгбист, сын нквдиста.
Но ничего удивительного в том, что он ультрафашист. Ведь как раз советское НКВД было примером для подражания гитлеровскому нацизму и фашизму, которые появились позже чем нквд.
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03.10.2022 13:41 Ответить
Страна 404 уверенно катится в ад. Поплюем в догонку
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03.10.2022 13:41 Ответить
Шо курва, обісралась?
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03.10.2022 13:42 Ответить
Письков, тебя ещё частично не мобилизировали?
Не переживай, и твоя очередь дойдёт.
Тогда и поговорим "с глазу на глаз"...
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03.10.2022 13:48 Ответить
Письков относится к категории "А". ******** ценный.
Для таких уже выструган брендовый черенок лопаты от Каддафи.
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03.10.2022 14:08 Ответить
Странное дело, об этом же самом дерьмак и абдристович заявляли. То ли они в одной школе учились, то ли их что-то объединяет...
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03.10.2022 13:50 Ответить
они слились в скрепных узах фсб
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03.10.2022 14:33 Ответить
а кремле-ідіоти не думали, що саме вони штовхають Україну до альянсу. думалка в них давно глючить і ремонту не підлягає!
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03.10.2022 14:48 Ответить
Финляндия и Швеция в итоге уже почти в НАТО, что стало одним из итогов "спецоперации", а Украина которая была от НАТО на расстоянии 10-ти парсеков, будет туда принята в ближайшие пару лет. Причём у РФ практически закончилась кадровая обученная и вооруженная новой техникой армия и самые современные средства поражения. Ну чё, отлично справились )
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03.10.2022 15:10 Ответить
Уссы Пескова
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03.10.2022 15:19 Ответить
Причём "уссы" - это глагол в повелительном наклонении.
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03.10.2022 15:32 Ответить
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03.10.2022 15:27 Ответить
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03.10.2022 15:30 Ответить
После речухи главнациста ПУ об аннексии украинских территорий в Георгиевском зале Кремля, выходит один из приглашенных и прямо на камеру говорит:

«ВСЕ…
Всех ПОБЕДИМ
Всех УБЪЕМ
Всех, кого надо, ОГРАБИМ
ВСЕ БУДЕТ КАК МЫ ЛЮБИМ»

И это не выдумка, не юмор

Смотрите в ролик в ЮТУБЕ «Реальная Беларусь» «Доигрались»

https://www.youtube.com/watch?v=8lFtzDiEVl4

 Они любят грабить и убивать и говорят об этом не стесняясь
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03.10.2022 15:44 Ответить
Ну да. И почему твои детки жили в НАТО? И на раиссию не ориентировались.
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03.10.2022 16:25 Ответить
Пошел на хер за русским кораблем , недоумок фашистский
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03.10.2022 16:45 Ответить
не так чихнули.

не так стали.

это одни из причин спецоперации.
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03.10.2022 18:39 Ответить
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