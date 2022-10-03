86% украинцев поддерживают вступление в ЕС и 83% - в НАТО, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Абсолютное большинство украинцев поддерживает вступление Украины в Североатлантический альянс и Европейский Союз.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного социологической группой Рейтинг, сообщает Цензор.НЕТ.

По результатам опроса, 86% опрошенных поддержали бы вступление Украины в Евросоюз в случае референдума. Против вступления в ЕС проголосовали бы 3%. 7% не участвовали бы в голосовании.

"Поддержка вступления в НАТО – самая высокая за историю наблюдений: на референдуме эту инициативу поддержали бы 83%, против – 4%, не проголосовали бы 9%. В июне 2022 поддерживали вступление в Альянс 76%. В отличие от вступления в ЕС вступление в НАТО несколько осторожнее воспринимается жителями востока страны (69% - за вступление, 9% - против, 17% - не пришли бы на голосование.) Несмотря на это, по сравнению с предыдущим опросом динамика в поддержке вступления в Альянс среди жителей этого макрорегиона очень положительна (в июне за – 55%, против – 20%, не пришли бы голосовать – 22%)", - отмечают социологи.

Опрос проводился 1-2 октября 2022 среди украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,2%.

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