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Новости Война в Украине
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НАТО (8939) опрос (2620) Евросоюз (15883)

86% украинцев поддерживают вступление в ЕС и 83% - в НАТО, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нато,україна,єс

Абсолютное большинство украинцев поддерживает вступление Украины в Североатлантический альянс и Европейский Союз.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного социологической группой Рейтинг, сообщает Цензор.НЕТ.

По результатам опроса, 86% опрошенных поддержали бы вступление Украины в Евросоюз в случае референдума. Против вступления в ЕС проголосовали бы 3%. 7% не участвовали бы в голосовании.

86% украинцев поддерживают вступление в ЕС и 83% - в НАТО, - опрос 01

"Поддержка вступления в НАТО – самая высокая за историю наблюдений: на референдуме эту инициативу поддержали бы 83%, против – 4%, не проголосовали бы 9%. В июне 2022 поддерживали вступление в Альянс 76%. В отличие от вступления в ЕС вступление в НАТО несколько осторожнее воспринимается жителями востока страны (69% - за вступление, 9% - против, 17% - не пришли бы на голосование.) Несмотря на это, по сравнению с предыдущим опросом динамика в поддержке вступления в Альянс среди жителей этого макрорегиона очень положительна (в июне за – 55%, против – 20%, не пришли бы голосовать – 22%)", - отмечают социологи.

86% украинцев поддерживают вступление в ЕС и 83% - в НАТО, - опрос 02

Опрос проводился 1-2 октября 2022 среди украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,2%.

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Топ комментарии
+4
Я раніше був категорично проти вступу в євросоюз.Вважав що Україна має бути самостійною і незалежною від будь яких союзів.Але тепер розумію що нам не дадуть спокою кацапські підари і краще бути в союзі з європейцями а з цим обіссаним сасєйським стадом розірвати відносини і заборонити проїзд їм до нас і нам до них.І це треба зробити цілому світу.Нехай суки живуть як в клітці
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03.10.2022 13:09
+4
Вот оно прозрело ранише оно голосувало против НАТО и ЕС.Оно ,это существо,практически животное которое клюнул петух в сра ку молчало когда кравчекучмы отдавали под шум прибоя ядерный потенциал,голосовали против ПДЧ,кричали навеки с россией.Но почему Мы ,нормальные люди ,которые кричали тогда ,что ж вы творите,должны вместе с ними быть терпилами,глядя на весь этот ужас,который можно было бы избежать,не дав негодяям отдать оружие Возмездия??И был бы сегодня у нас и Крым и Донбасс и не было бы столько жертв, Оно это недоразумение прозрело сегодня,но увы поезд ушел.
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03.10.2022 14:44
+1
А що, є ще ті, хто сумнівається? Все ковбаси по 2,20 хочеться? Так її вже і в матушке росії нема. Всьо!!!
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03.10.2022 13:41
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Я раніше був категорично проти вступу в євросоюз.Вважав що Україна має бути самостійною і незалежною від будь яких союзів.Але тепер розумію що нам не дадуть спокою кацапські підари і краще бути в союзі з європейцями а з цим обіссаним сасєйським стадом розірвати відносини і заборонити проїзд їм до нас і нам до них.І це треба зробити цілому світу.Нехай суки живуть як в клітці
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03.10.2022 13:09 Ответить
Так на таких як ти і тобі подібних і був разрахунок у 19 році. У церкву, і замолюй гріхи. А їх дуже багато. Не в тебе. У того політично-канцелярского керівницва України за котрого ви голосували.
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03.10.2022 18:10 Ответить
Джонсон пропонував кращий союз з Великобританією, Польщею та странами Балтії і не через 100 років, а зараз, та ні, відмовились.
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04.10.2022 03:59 Ответить
Такие опросы и данные цифры не выкладывают и не проводят во время войны, и выборы и референдумы итд! Прекратить подобное срочно. Какому то борзому хмырю уже неделю доказывает страна за паспорт РФ! Да что за бред во время войны? Диплом списать, конфискация, лишение гражданства, сутки на сборы! В стране работают только трибуналы и военно- полевые суды! Три часа на следствие и чтение приговора! И все!!! Конвой выводи! К стенке.
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03.10.2022 13:20 Ответить
Хм... тут купу народу треба швиденько депортувати на родіну.
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03.10.2022 13:24 Ответить
А що, є ще ті, хто сумнівається? Все ковбаси по 2,20 хочеться? Так її вже і в матушке росії нема. Всьо!!!
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03.10.2022 13:41 Ответить
в ЕС - так себе, а с Англо-Американцами с огромным удовольствием, это круче
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03.10.2022 14:36 Ответить
Там треба багато працювати. Там красти дуже складно.
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03.10.2022 18:11 Ответить
Вот оно прозрело ранише оно голосувало против НАТО и ЕС.Оно ,это существо,практически животное которое клюнул петух в сра ку молчало когда кравчекучмы отдавали под шум прибоя ядерный потенциал,голосовали против ПДЧ,кричали навеки с россией.Но почему Мы ,нормальные люди ,которые кричали тогда ,что ж вы творите,должны вместе с ними быть терпилами,глядя на весь этот ужас,который можно было бы избежать,не дав негодяям отдать оружие Возмездия??И был бы сегодня у нас и Крым и Донбасс и не было бы столько жертв, Оно это недоразумение прозрело сегодня,но увы поезд ушел.
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03.10.2022 14:44 Ответить
США давило на нас раз в 150 больше, чем Ельцин. Забрали бы ЯО любой ценой, от санкций до терактов на базе хранения ЯО, чтобы затем уже официально его забрать в связи с невыполнением условий хранения.

Аналогично США позабирали кучу ракет и самолетов, они тут играли первую скрипку, пока Ельцин бухал. Они это все провернули, давая даже сами взятки. Потому что боялись и не верили, что здесь народ другой, что здесь не рабы как на России, что здесь могут и свергают подонков типа Кучмы и Януковича. И они боялись, что у нас будет второй Лукашенко, который будет терроризировать Европу вот как с мигрантами и многим другим. Боялись и нельзя их в этом обвинить, у нас слишком мало политработы велось в отношении крымчан и жителей Донбасса (кроме Донецка, там отличный город был до войны с мизерным количеством ваты). И шанс сохранить ЯО у нас был ровно один-одинешенек: убрать Кравчука как коммунягу проклятую, срочно провести тотальную, абсолютную декоммунизацию по всей территории страны, и выкинуть кацапский мусор из Крыма, отдав им их корабли без базы, которые те без Николаева все равно не имели строить, все же на корабли Ельцин бы напал на нас вместо Чечни, на которую того толкнули бывшие кгбшники, которые чтобы не остаться не у дел провоцировали все войны.
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03.10.2022 15:45 Ответить
У Пакістана США теж хотіли забрати ЯЗ, погрожували своїми військами, ті тільки відповіли, то спробуйте і США втерлися.
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04.10.2022 04:02 Ответить
Просто Клінтон впіймав Кравчука на якійсь оборудці і той за 24 години поміняв "точку зору".За добу до прильоту Клінтона Кравчук волав,що ядерну зброю не віддасть.
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27.12.2022 22:52 Ответить
А вот к этим 3-4 процентам против я бы внимательно присмотрелся...
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03.10.2022 15:02 Ответить
Збільшенню відсотка прихильників ЄС та НАТО значною мірою сприяє прискорена трансформація москворотого планктону у хомо сапієнс під тиском агресивних "братів" зі скотобази.
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03.10.2022 15:44 Ответить
У 2004 році - відсоток був - 15. Така доля. Комунятська + ковбаска по 2.20. Червоні раби.
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03.10.2022 18:14 Ответить
Залишилось 13% опідорашених-це досить багато,десь під 5 мільйонів недоумків.
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27.12.2022 22:48 Ответить
 
 