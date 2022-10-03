86% украинцев поддерживают вступление в ЕС и 83% - в НАТО, - опрос. ИНФОГРАФИКА
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Абсолютное большинство украинцев поддерживает вступление Украины в Североатлантический альянс и Европейский Союз.
Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного социологической группой Рейтинг, сообщает Цензор.НЕТ.
По результатам опроса, 86% опрошенных поддержали бы вступление Украины в Евросоюз в случае референдума. Против вступления в ЕС проголосовали бы 3%. 7% не участвовали бы в голосовании.
"Поддержка вступления в НАТО – самая высокая за историю наблюдений: на референдуме эту инициативу поддержали бы 83%, против – 4%, не проголосовали бы 9%. В июне 2022 поддерживали вступление в Альянс 76%. В отличие от вступления в ЕС вступление в НАТО несколько осторожнее воспринимается жителями востока страны (69% - за вступление, 9% - против, 17% - не пришли бы на голосование.) Несмотря на это, по сравнению с предыдущим опросом динамика в поддержке вступления в Альянс среди жителей этого макрорегиона очень положительна (в июне за – 55%, против – 20%, не пришли бы голосовать – 22%)", - отмечают социологи.
Опрос проводился 1-2 октября 2022 среди украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,2%.
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Аналогично США позабирали кучу ракет и самолетов, они тут играли первую скрипку, пока Ельцин бухал. Они это все провернули, давая даже сами взятки. Потому что боялись и не верили, что здесь народ другой, что здесь не рабы как на России, что здесь могут и свергают подонков типа Кучмы и Януковича. И они боялись, что у нас будет второй Лукашенко, который будет терроризировать Европу вот как с мигрантами и многим другим. Боялись и нельзя их в этом обвинить, у нас слишком мало политработы велось в отношении крымчан и жителей Донбасса (кроме Донецка, там отличный город был до войны с мизерным количеством ваты). И шанс сохранить ЯО у нас был ровно один-одинешенек: убрать Кравчука как коммунягу проклятую, срочно провести тотальную, абсолютную декоммунизацию по всей территории страны, и выкинуть кацапский мусор из Крыма, отдав им их корабли без базы, которые те без Николаева все равно не имели строить, все же на корабли Ельцин бы напал на нас вместо Чечни, на которую того толкнули бывшие кгбшники, которые чтобы не остаться не у дел провоцировали все войны.