Преодолев Кременную, ВСУ выйдут на Сватово, Рубежное и дальше смогут деоккупировать Луганщину, - Восточная группировка войск
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские военные поражают огнем артиллерии российские подразделения, пытающиеся закрепиться в Кременной после выхода из Лимана.
Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ.
"Также наши подразделения уже взяли село Торское по дороге в Кременную и поражают огнем артиллерии подразделения противника, которые пытаются закрепиться в Кременной и построить оборону", - отметил он.
По словам спикера, преодолев Кременную, ВСУ выйдут на Сватово, Рубежное и дальше смогут деоккупировать Луганскую область.
"А за ними - Северодонецк и Лисичанск, которыми они (россияне. - Ред.) так хвастались летом, что они его с невероятной мощью взяли. Благодаря безумной стальной воле наших защитников там тогда удалось измотать противника и планово отступить от Лисичанска, построить грамотно оборону, соответственно, подготовиться к контрнаступлению", - рассказал Череватый.
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Очікуємо удар на Мелітополь
Можливо краще було б ресурси зосередити на деокупації Півдня в першу чергу?
1) перерізання комунікацій угрупувань рашистів з пітьмою в Сватовому і Старобільську;
2) штурм і визволення агломерації Кремінна-Рубіжне-Сіверськодонецьк-Лисичанськ;
3) удар на Попасну, оточення і розгром угрупування ворога під Бахмутом;
4) блокування агломерації Первомайське-Ірмине-Кадіївка-Брянка-Алчевськ, зайняття залізничного вузла в Дебальцевому;
5) охоплення Горлівки, зайняття залізничного вузла в Ясиноватій, оточення Донецька і Макіївки, штурм і визволення цих міст;
6) вихід на Маріуполь і Бердянськ, оточення і розгром рашистськтх військ в районі Токмак-Мелітополь та очищення всього Півдня України від окупантів;
7) завершення визволення Донбасу...
А з приводу перспективи деокупації Луганщини згоден - розтягуємо лінію фронту...
вамим всем писдец
Настав час валити міст!
тоді чмобики з Кремінної знов опиняться у котлі, і це буде вже alles
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ти всіх вже власно опитав, брехунок?Чим твоя дебільна заява відрізнаяється від ************ реіферендума?
как к ВСУ будут относиться семьи тех мужиков, которых россияне мобилизовали в "ЛДНР"?
по меньшей мере - двулично
а потом им подвезут очередного Мураева, и они дружно проголосуют за него