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Преодолев Кременную, ВСУ выйдут на Сватово, Рубежное и дальше смогут деоккупировать Луганщину, - Восточная группировка войск

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кремінна

Украинские военные поражают огнем артиллерии российские подразделения, пытающиеся закрепиться в Кременной после выхода из Лимана.

Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ.

"Также наши подразделения уже взяли село Торское по дороге в Кременную и поражают огнем артиллерии подразделения противника, которые пытаются закрепиться в Кременной и построить оборону", - отметил он.

По словам спикера, преодолев Кременную, ВСУ выйдут на Сватово, Рубежное и дальше смогут деоккупировать Луганскую область.

"А за ними - Северодонецк и Лисичанск, которыми они (россияне. - Ред.) так хвастались летом, что они его с невероятной мощью взяли. Благодаря безумной стальной воле наших защитников там тогда удалось измотать противника и планово отступить от Лисичанска, построить грамотно оборону, соответственно, подготовиться к контрнаступлению", - рассказал Череватый.

Читайте также: Ждем начала масштабного процесса деоккупации Луганщины, - Гайдай
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Топ комментарии
+13
Раз так офіційно заявляють, то 100% наступний удар буде не в цьому напрямку.
Очікуємо удар на Мелітополь
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03.10.2022 13:05
+13
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03.10.2022 13:07
+11
Якщо оголошують про деокупацію Луганщини, то це зовсім не значить, що будуть наступати на Луганщині.
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03.10.2022 13:12
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Раз так офіційно заявляють, то 100% наступний удар буде не в цьому напрямку.
Очікуємо удар на Мелітополь
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03.10.2022 13:05 Ответить
Або Волноваху
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03.10.2022 13:12 Ответить
Може через каховську гес - одразу на крим
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03.10.2022 13:13 Ответить
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03.10.2022 13:07 Ответить
Хто скаже, чи взагалі коштує ця гра з Луганщиною свєч? От припустимо, що вся Луганщина деокупована. Чи не створить це ще більшу лінію фронту, на яку потрібно буде кидати війська для утримання? І з'явиться постійна небезпека прориву від кордону з рашкою?
Можливо краще було б ресурси зосередити на деокупації Півдня в першу чергу?
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03.10.2022 13:07 Ответить
Якщо оголошують про деокупацію Луганщини, то це зовсім не значить, що будуть наступати на Луганщині.
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03.10.2022 13:12 Ответить
План такий:
1) перерізання комунікацій угрупувань рашистів з пітьмою в Сватовому і Старобільську;
2) штурм і визволення агломерації Кремінна-Рубіжне-Сіверськодонецьк-Лисичанськ;
3) удар на Попасну, оточення і розгром угрупування ворога під Бахмутом;
4) блокування агломерації Первомайське-Ірмине-Кадіївка-Брянка-Алчевськ, зайняття залізничного вузла в Дебальцевому;
5) охоплення Горлівки, зайняття залізничного вузла в Ясиноватій, оточення Донецька і Макіївки, штурм і визволення цих міст;
6) вихід на Маріуполь і Бердянськ, оточення і розгром рашистськтх військ в районі Токмак-Мелітополь та очищення всього Півдня України від окупантів;
7) завершення визволення Донбасу...
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03.10.2022 13:37 Ответить
Так на Півдні по ходу вже другий день активний двіж йде!
А з приводу перспективи деокупації Луганщини згоден - розтягуємо лінію фронту...
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03.10.2022 13:37 Ответить
Як?
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03.10.2022 15:18 Ответить
А на скільки кілометрів стане більшою лінія фронту після деокупації. І яким чином це станеться?
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03.10.2022 14:10 Ответить
На Півдні - ні на скільки, бо це внутрішні теріторії та оточені морем.
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03.10.2022 14:36 Ответить
Не виляй задом. Мова про Луганщину.
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03.10.2022 15:16 Ответить
Дивишся кордони Луганської області - от на стільки і буде. Чи ти розумово-відсталий?
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03.10.2022 15:53 Ответить
Злив зараховано,довбой@б.
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03.10.2022 17:04 Ответить
Тупорилий дегенерат зарахований.
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03.10.2022 18:05 Ответить
чего ты так переживаешь за лугандонцев - всеравно вам им всем писдец
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03.10.2022 17:56 Ответить
Ще один розумово-відсталий відмітився.
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03.10.2022 18:07 Ответить
не боись кацап ЗСУ выбьют всех ублюдков из Лугандонии а вы все там у кобзона будете
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03.10.2022 18:19 Ответить
Я боюсь лише якщо ти ще й розмножатися будеш.
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03.10.2022 23:13 Ответить
а ты не бойся подыхай сразу .. Лугандону скоро вашему писдец
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04.10.2022 00:28 Ответить
Мозку твоєму писдец.
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04.10.2022 00:43 Ответить
Чорномазі свині можуть зі сходу запросто вдарити на південь в тил зсу.
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03.10.2022 13:12 Ответить
Чмобіки підуть в останній бій, рядами та колонами?
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03.10.2022 14:17 Ответить
Можливо рвуть де тонко. Після Харківщини теж на півдні кацапи чекали й перекидували туди війська. Гадаю що невдовзі прийде час і півдня.
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03.10.2022 13:13 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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03.10.2022 13:18 Ответить
********* ***** на Луганщину. Він підсилює Мелітопіль та Херсон. З Криму пишуть, що нескінчені потяги з технікою йдуть по мосту.

Настав час валити міст!
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03.10.2022 13:20 Ответить
в комментариях прям каждый второй-генералиссимус, как минимум.
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03.10.2022 13:23 Ответить
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03.10.2022 13:40 Ответить
а чому б не йти одразу до Сватового (10 км) і після перерізання дороги на Кремінну наступати на Рубіжне?
тоді чмобики з Кремінної знов опиняться у котлі, і це буде вже alles
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03.10.2022 13:24 Ответить
Єрмак сказав шо не можна отак просто взяти й захватити Сватово. Бо ми налякаємо німців, а нам ще з ними в НАТО якось жити..
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03.10.2022 13:49 Ответить
для чого зараз в першу чергу луганщину донечину,будем говорити відверто нас там ніхто не жде всі підтримують росію зрадники в кожній квартирі,а херсон і область в першу чергу потрібно бо там наші люди котрі нас ждуть і страждають, партизани працюють при тому зміниться обстріл промміст миколаев одесу,але з таким наступом потрібні добровольці котрих тисячі не можуть попасти на фронт бо команда зе не хоче гроші витрачати на зарплати ,не хоче бистрого звільненя бо боїться путіна реакції
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03.10.2022 13:27 Ответить
всі підтримують

===
ти всіх вже власно опитав, брехунок?Чим твоя дебільна заява відрізнаяється від ************ реіферендума?
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03.10.2022 13:45 Ответить
Північ Луганщини це українці в селах. Саме тому в 2014 ці землі москалі не змогли віджати - не було критичної маси вати
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03.10.2022 13:46 Ответить
согласен
как к ВСУ будут относиться семьи тех мужиков, которых россияне мобилизовали в "ЛДНР"?
по меньшей мере - двулично
а потом им подвезут очередного Мураева, и они дружно проголосуют за него
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03.10.2022 13:47 Ответить
Зачем? Потому что Луганщина и Донечинна всегда были, есть и будут Украиной ! Не надо делить области Рідної Країни на первоочерёдные и второстепенные. Від Чопу до Ранньої Зарі це все наше, українське!
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03.10.2022 14:36 Ответить
ты идиот ватный мы освобождаем Украинскую землю а не заезжих с кацапии твоих лугандонцев
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03.10.2022 17:58 Ответить
Да тут целое заседание диванного Генштаба )) жаль в армию не годные, а так бы показали ого-го ))
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03.10.2022 15:06 Ответить
Stanislav Lagutsky прям так и в каждой. *******
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03.10.2022 16:32 Ответить
 
 