"ДНР" и "ЛНР" "входят" в состав РФ в пределах 2014 года. Относительно границ "присоединения" Херсонской и Запорожской областей "советуемся с людьми", - Песков
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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "ДНР" и "ЛНР" входят в состав РФ в пределах 2014 года, по Херсонской и Запорожской областям вопрос о границах будет решаться при дальнейшем обсуждении с населением.
Об этом он сообщил журналистам в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
На уточняющий вопрос, есть ли однозначный ответ на вопрос о границах, Песков сказал: "Это и есть однозначный ответ. Мы продолжим советоваться с людьми, которые живут в этих областях".
По просьбе прокомментировать, являются ли территорией России районы Херсонской и Запорожской областей, подконтрольные Киеву, Песков сказал: "Мне больше больше нечего добавить".
Журналисты поинтересовались у Пескова, в какой форме продолжится обсуждение с населением Херсонской и Запорожской областей вопроса о границах, Песков отметил: "Пока я не могу ответить на ваш вопрос".
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В любом случае хорошим действием стоит размочить лахта-центр ракетами гарпун с миг-29 (на которых комп для HARM стоит в кабине), залетев на низкой высоте ниже уровня радаров, либо ворваться в Приднестровья и устроить там бутерброд с румынами над этой клоакой человечества. Просто показать, что нам на все плевать, воюем где хотим.
«ВСЕ…
Всех ПОБЕДИМ
Всех УБЪЕМ
Всех, кого надо, ОГРАБИМ
ВСЕ БУДЕТ КАК МЫ ЛЮБИМ»
И это не выдумка, не юмор
Смотрите в ролик в ЮТУБЕ «Реальная Беларусь» «Доигрались»
https://www.youtube.com/watch?v=8lFtzDiEVl4
Они любят грабить и убивать и говорят об этом не стесняясь, даже с восторгом…
У "Миротворці" - https://myrotvorets.center/criminal/fomin-maksim-yurevich/
Это вам не как-либо что
силы АТО освободили значительную часть контролируемой боевиками территории
и почти отрезали Донецк и Луганск от российской границы.
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/02/150206_ru_s_donbas_ato_total_summary
Цікавий сигнал.
а что путин подписывал? а что госдума утверждала?))))
это не присоединения, а какой-то цирк на дроте.
Stanisław Lipski e940d0e5
Ніхто Петрович
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