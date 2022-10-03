Переговоры о вступлении Украины в НАТО должны начаться уже сейчас, - министр обороны Литвы Анушаускас
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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что на заседании совета партии литовских консерваторов, что пора для Украины подать заявку на членство в НАТО и переговоры должны начаться уже сейчас.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.
"Литва поддерживает политику открытых дверей, поэтому Украина может рассчитывать на нашу безоговорочную поддержку (в отношении членства в НАТО - BNS), даже если это кажется труднодостижимой целью", - сказал министр на заседании совета партии литовских консерваторов в субботу.
По словам Анушаускаса, переговоры и формальные процедуры по приему Украины в альянс должны начаться уже сейчас, "несмотря на войну".
"Самое главное — это не упрощенные процедуры приема в НАТО, которые были применены к Швеции и Финляндии, а консенсус 30 стран — согласие в том, что эту страну (Украину — BNS) можно принять в НАТО. Сам процесс должен начаться независимо от войны. В этом случае страны Запада не могут оставаться на той же позиции, что и до войны. (...) Гарантии безопасности для Украины должны быть повышены уже сейчас", - добавил он.
По словам Анушаускаса, событием, подтолкнувшим Украину к такому решению, стала аннексия Россией четырех областей Украины в пятницу.
"30 сентября вождь Кремля повторил то, что Гитлер сделал 30 сентября, 84 года назад в Мюнхене, присоединив к себе чешские Судеты. Только тогда один диктатор добился результата угрозами, а в 21 веке - войной, хотя очевидно, что война не даст столь желаемых Кремлю результатов", - сказал министр.
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Странно, что Игорь Жовква, как представитель власти, не сказал, что Украина хочет бороться с коррупцией, как Финляндия и Швеция. Странно, что промолчал и многом другом. И да, согласно Индексу восприятия коррупции, составленному Transparency International в прошлом году, Финляндия занимает 1-е, а Швеция 4-ое место среди 180 стран мира по уровню неприятия коррупции. Украина занимает 122-е место. Кстати, в 2018 году Украина была на 120-ом месте. Хочу напомнить слова Джо Байдена, сказанные им на саммите НАТО 15 июня 2021 года о причинах невозможности ускоренного принятия Украины в Альянс: "Соответствие критериям - вот в чем дело. Во-первых, надо избавиться от коррупции, соответствовать другим требованиям, выполнить план действий." И кстати, на тот осенний саммит наш президент не поехал (как говорят в народе - "забил ***"). До осени 2019 года наша заявка действовала, Совет принимал законы, мы двигались по плану. Осенью был саммит НАТО, нужно было ехать и получать дальнейшие пункты плана. А мы, точнее зеленский, проигнорировали Саммит и не уехали, потому что с путиным президент хотел встретиться. К тому же, и представителя Украины в НАТО по этой же причине не назначили. А потом начали задавать вопросы, почему мы не там? Заявку хотя бы снова подайте! Процедуры ради нас менять не будут. А теперь избиратель все и выгребает.
Обо всем этом у нас не любят вспоминать и поэтому власть про такие "мелочи" стеснительно умолчала. А это многое бы объяснило и показало позицию власти. Но ведь проще не бороться с коррупцией, блокировать выборы руководителей антикоррупционных структур в Украине, манипулировать и недоговаривать. И общество об этом не очень любит вспоминать. Поэтому мы и на 122 месте. Увы.
Za iskliučeniem voniučej kučki griobannyx prigožinskix trollej na raznyx portalax.
Po pričine bednosti nekotorye (ne)litovcy, uvy, teriajut sovestj. Libo esli kto rodilsia be mozgov, nacionaljnostj tut ne pomožet. VSD (analog vašej SBU) ne vprave zatykatj svobodu smerdiačego kusapsskogo slova svoim gromadianam.