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Блок ОДКБ не будет участвовать в войне РФ против Украины, - МИД Кахастана
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Участие ОДКБ в войне на территории Украины не входит в зону ответственности организации.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Informburo, об этом заявил представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
По его словам, Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного существования в соответствии с международным правом и уставом ООН.
"В целом зона ответственности ОДКБ четко очерчена международно признанными территориями государств-членов организаций, и коллективная безопасность обеспечивается в пределах этих территорий. Таким образом, вопрос участия ОДКБ в зоне российско-украинского конфликта в повестке дня не стоит", - пояснил Смадияров.
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