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Блок ОДКБ не будет участвовать в войне РФ против Украины, - МИД Кахастана

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

одкб

Участие ОДКБ в войне на территории Украины не входит в зону ответственности организации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Informburo, об этом заявил представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

По его словам, Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного существования в соответствии с международным правом и уставом ООН.

"В целом зона ответственности ОДКБ четко очерчена международно признанными территориями государств-членов организаций, и коллективная безопасность обеспечивается в пределах этих территорий. Таким образом, вопрос участия ОДКБ в зоне российско-украинского конфликта в повестке дня не стоит", - пояснил Смадияров.

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Топ комментарии
+28
бугага, ***** засадили без смазки. видать просил пушечное мясо. даже лукашенко не особо хочет, а казахи - так темболее, оно им ненадо. как в москве так "чурки", а как на войну против Украины - так "братья".
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03.10.2022 14:39
+20
Не удивительно. Хотело ху*ло быть "владычицей морскою", а в итоге осталось у разбитого корыта. Закончит как и его ливийский братан.
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03.10.2022 14:43
+19
Мудрые люди. Временами.
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03.10.2022 14:38
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03.10.2022 14:38 Ответить
Мудрые люди. Временами.
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03.10.2022 14:38 Ответить
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03.10.2022 14:39 Ответить
А до чого тут муніціпалітет Кішиневу?
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03.10.2022 16:28 Ответить
бугага, ***** засадили без смазки. видать просил пушечное мясо. даже лукашенко не особо хочет, а казахи - так темболее, оно им ненадо. как в москве так "чурки", а как на войну против Украины - так "братья".
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03.10.2022 14:39 Ответить
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03.10.2022 14:40 Ответить
Не удивительно. Хотело ху*ло быть "владычицей морскою", а в итоге осталось у разбитого корыта. Закончит как и его ливийский братан.
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03.10.2022 14:43 Ответить
неудивительно
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03.10.2022 16:18 Ответить
cikavo, - uralvagonzavod čerenok vže srobil?
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03.10.2022 21:43 Ответить
Нассали кацапам в морду
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03.10.2022 14:43 Ответить
На фоне истерии о ядерной войне, украинцы единственный народ которому плевать на эти угрозы. Как пишут - мы Чернобыль пережили и адаптировались к радиактивному фону, а вот русня дрожит и под себя ходит
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03.10.2022 14:45 Ответить
Другие изотопы при ядерном взрыве

Самое опасное первые сутки

Потом радиация будет резко падать

"Правило 7-10" называется
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03.10.2022 14:54 Ответить
Был Кыштым, но это было в Сибири и всё удалось замолчать.
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03.10.2022 15:56 Ответить
Але поставляє Росії техніку та зброю
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03.10.2022 14:47 Ответить
Не будет,патаму шта его НЕТ!!
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03.10.2022 14:50 Ответить
Союзные государство не признает границы своего союзника? Прелестно! А чего ждали?
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03.10.2022 14:51 Ответить
А потому что завтра этот "союзник" может с таким же успехом и северный Казахстан объявить частью рашки. оно им (казахам) надо?
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03.10.2022 15:03 Ответить
Кацапи, до речі, вже закидували про те, що Казахстан "ісконна русскіє зємлі".
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03.10.2022 15:32 Ответить
Это было ещё самое позднее в 90е. "Где казах десять лет назад прокочевал - там и Казахстан" слышал я горькие вздохи сарказма о "потерянных исконно русских землях".
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03.10.2022 15:59 Ответить
ну да, а где ступил ногой рюзге солдафон, это что ни на есть "исконно рюсккое"
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03.10.2022 16:13 Ответить
Дык! И где не ступала - тоже.
"Как мудро сказал император,
Народов гОлактики друг:
Чужого ымперцам не надо,
Поскольку всё НАШЕ вокруг".
(с) народ о Вахе 50к
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03.10.2022 16:19 Ответить
Політика Казахстану, це віддзеркалення політики і інтересів Китаю, усі рушення влади Казахстану проходять через його призму.
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03.10.2022 14:51 Ответить
Казахи,що ви робите в тому одк-бе...? Якої нахрін "безпеки" ви чекаєте від союзу із закінченими кацапськими виродками? У вас під боком є інший, більш надійний союзник,який захистить від скажених здичавілих свинособак.До нього й туліться.
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03.10.2022 14:54 Ответить
Они мудро руководствуются принципом - держи друзей близко, а врагов еще ближе
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03.10.2022 15:32 Ответить
Переводя с казахского на русский - идите на х@й, быстро-быстро!
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03.10.2022 14:56 Ответить
Дякуємо!!!! Путін *****.
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03.10.2022 14:57 Ответить
Це неправильно. Казахстан має вступити у війну, але на стороні України. Забрати у кацапії свої споконвічна північні території, які кацапи загарбали під час ссср. Так само грузія (не член одкб) має прямо зараз почати відновлення в кордонах 1991 року.
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03.10.2022 15:00 Ответить
в Сакартвело дні масквьі...
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03.10.2022 15:30 Ответить
Який там ще конфлікт? Називайте речі своїми іменами.
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03.10.2022 15:04 Ответить
Мама, я укакался
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03.10.2022 15:04 Ответить
****, весь одкб ваш ****** и высушим
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03.10.2022 15:06 Ответить
Пісюна не поламай, "********"! Все те ОДКБ (крім Росії та Білорусі), з самого початку не "горіло бажанням" вв"язуваться у конфлікти, які затіває Росія У кожного - свій "головняк" : "киргизи з таджиками пасовища та воду не поділять Таджики бояться прориву талібів у південні райони Таджикистану Вірмени "сидять, як слива в жопі", в Карабаху І росіяни аж ніяк не впливають на це Навпаки - лише хочуть, щоб її "союзники" для неї "каштани з вогню тягали" А казахам взагалі погрожують анексією частини їх території Кому подібне сподобається? Тому "первый посьол" - з грудня Казахстан припиняє участь в ОДКБ і виходить з організації Заявлено було ще місяць тому!
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03.10.2022 16:00 Ответить
Иди броди, быдлячок. Я по вторникам не подаю
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03.10.2022 17:52 Ответить
Ну - треба ж тобі, "генію політології", комусь "роги обламать"! Бо ти знову "пір"я розпустив" і "шпорами задзвенів" - відчув, мабуть, ніби на голові, замість півнячого гребеня, корона виросла! Я ж обіцяв тобі "роги править" коли ти "бикувать" проти мене почав А я попереджав - "Не наривайся!"
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03.10.2022 18:04 Ответить
Завидуй молча, нездара
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03.10.2022 18:06 Ответить
Хіба що твоєму "суржику" Таким "русько-украйонським язиком" я ніколи писать незможу!
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03.10.2022 18:15 Ответить
Не пиши. А я могу и таким, и литературным украинским, и литературным русским. Каждому своё, как говорил старик Алоизыч
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03.10.2022 18:26 Ответить
Я помітив! Прямо "поліглот" А лексикон - як у завсідника "ганделика"
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03.10.2022 18:33 Ответить
Захаживаю, да. Там можно черпнуть народной мудрости.
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03.10.2022 18:47 Ответить
Я ж і бачу - який ти "мудрий"!
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03.10.2022 19:54 Ответить
Ходили чутки і промовлялося в відео Жданова версія, що з території Казахстану по залізниці перекидалася техніка можливо навіть транзитом з Китаю в рашу, хотілося б що це були тільки чутки і не більше, офіційний Казахстан і особливо раша спростовує і все списує на навчання ОДКБ
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03.10.2022 15:07 Ответить
Ссылка https://tengrinews.kz/news/kazahstan-otpravlyaet-********-tehniku-rossiyu-minoboronyi-479037/
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03.10.2022 15:10 Ответить
тож русня туди напхала своєї техніки ще взимку, коли там зачистку робили. Вони ж її не всю тоді забрали назад, коли їм Сі сказав забиратись з Казахстану.
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03.10.2022 16:55 Ответить
Технику может и перекидывают

Но не китайскую точно

Финны говорили что от их границы тоже всю технику убрали
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03.10.2022 15:24 Ответить
Да рашисты от финской границы прекрасно понимая что Финляндия им не угрожает перебросили технику на нашу территорию , в частности с-300 ,тут дело времени , мы и их добьём
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03.10.2022 20:14 Ответить
Не виключено, що то перекидалася техніка з Байконуру та Саришагану - там і космодром, який кацапи орендують, і ракетні полігони Можливо, що техніка - саме з цих баз!
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03.10.2022 16:04 Ответить
Яр до речі ось за посиланням школа того самого засекреченого Приозерська на озері Балхаш в Казахстані, а школа як ми бачимо кацапська значиться підпорядковується Москві і телефон на +7 для довідок, я в ній навчався в 70-х, так що їх токай той ще каламутний тип
https://ru-ru.facebook.com/school.priozersk/
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03.10.2022 19:13 Ответить
Це не Токаєв "мутний" Це ще з радянських часів тягнеться А коли Союз розпався, то Назарбаєв передав у оренду Байконур та багато об"єктів, що мали союзне оборонне значення Росії (як ми передали базу ВМФ у Балаклавській та ще кілької бухтах Криму) Там (на базах Казахстану) і зараз залишається близько 5 тисяч російських солдат А скільки техніки - невідомо Знаю, що під час розвалу Союзу туди стягувалася найновіша і ставилася на зберігання Не виключено, що вона зберігалася для розгортання ("в случае чево") бойових частин Адже перекинуть особовий склад неважко! А зараз вони її звідти тягнуть І воювать чимось треба, і втратить жаль - а що як казахи після виходу з ОДКБ блокують ті бази і заберуть озброєння собі?
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03.10.2022 19:49 Ответить
Та він розумний, освічений ,навіть десь прозахідний, але просто він недавно попросив допомоги у кремля, загинуло багато казахів у тому числі жорстоко від рук спецназу з раші, тому я поки обережно ставлюся до його дій, але все одно до нього ставлення у мене краще ніж до інших президентів азіатського регіону пострадянських республік ,думаю якби не Китай то було б дещо інакше в його діях, він же ніби навчався в Китаї
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03.10.2022 20:05 Ответить
А ти спробуй подивиться на це "з іншого боку"! Римський вислів чув: "Куі продест?" ("Кому вигідно?") Ці виступи почалися після того як Токаєв спробував обмежить апетити "назарбаєвських", які продовжили "доїть" Казахстан, не зважаючи на те, що їх "шеф" "пішов на пенсію" У росіян був свій "інтерес" - прив"язать до себе Токаєва міцніше і зробить його "зобов"язаним Росії" Правда - не врахували інтерес Китаю І як тільки Китай "пригрозив пальчиком" - все затихло!
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03.10.2022 20:22 Ответить
Самий хитрий і каламутний "падишах" Туркменії Сердар Бердимухамедов, взагалі з поля зору політики вибув, закрився собі там від усіх , пісні складає ,дискотеки проводить, на Bugatti Veyron колесить, в Самарканді на з'їзді не засвічувався
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03.10.2022 20:36 Ответить
по нормальному... нормальные и не должны были вляпываться в это... одкб...
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03.10.2022 15:21 Ответить
Ага, а бульбандія? НЕ БЕРЕ УЧАСТІ??? Хвати просто *******, підари всі там ви...помиї, і ари і інші шмари
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03.10.2022 15:23 Ответить
А якщо доведеться, нам зайти на територію країн агресорів- білорусії та расіі, що тоді скаже ОДКБ?
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03.10.2022 15:34 Ответить
Ооо - первинні ознаки інтелекту!...)))
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03.10.2022 15:53 Ответить
*****... ашослучілось? Завялі памідори любви?
Фітофтороз.ru?
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03.10.2022 16:39 Ответить
A chjo , rashka uzhe ni uchasnik ODKB , ili chota ia nepanimaiu .....
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03.10.2022 17:03 Ответить
nu jak vam na latvieši četko kazati, - ni, raša užo toljko pod sebia xodit.
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03.10.2022 21:47 Ответить
Вы и Армению киданули.
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03.10.2022 19:58 Ответить
 
 