Информация в итальянской газете о подлодке "Белгород" с атомной торпедой - манипулятивная, - ЦПД

Итальянская газета La Repubblica распространила информационную манипуляцию по движению российской подлодки "Белгород", которую подхватили другие мировые медиа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

"Ссылаясь вроде бы на отчет разведки НАТО, La Repubblica пишет, что "Путин, кажется, близок к повышению уровня ядерного противостояния". По выводам медиа, есть опасения, что миссия подводной лодки "Белгород", замеченной в арктических водах, - впервые в истории опробовать атомную торпеду "Посейдон", которую часто называют боеголовками "Судного дня", говорится в сообщении.

В ЦПИ отмечают, что по состоянию на 3 октября на сайте НАТО такая информация не обнародована. Также НАТО регулярно фиксирует активность российских подлодок, начиная со времен Холодной войны, а о модернизации навигационных систем и вооружения подлодок России Альянс заявлял еще в 2016 году.

"Подобные необоснованные заявления со стороны СМИ лишь усиливают информационный терроризм РФ", - подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

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