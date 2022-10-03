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Информация в итальянской газете о подлодке "Белгород" с атомной торпедой - манипулятивная, - ЦПД

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

бєлгород

Итальянская газета La Repubblica распространила информационную манипуляцию по движению российской подлодки "Белгород", которую подхватили другие мировые медиа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

"Ссылаясь вроде бы на отчет разведки НАТО, La Repubblica пишет, что "Путин, кажется, близок к повышению уровня ядерного противостояния". По выводам медиа, есть опасения, что миссия подводной лодки "Белгород", замеченной в арктических водах, - впервые в истории опробовать атомную торпеду "Посейдон", которую часто называют боеголовками "Судного дня", говорится в сообщении.

В ЦПИ отмечают, что по состоянию на 3 октября на сайте НАТО такая информация не обнародована. Также НАТО регулярно фиксирует активность российских подлодок, начиная со времен Холодной войны, а о модернизации навигационных систем и вооружения подлодок России Альянс заявлял еще в 2016 году.

"Подобные необоснованные заявления со стороны СМИ лишь усиливают информационный терроризм РФ", - подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

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Топ комментарии
+17
Белгород - недалеко от Курска. а Курск, как сказал ***** - утонул. Как корабль назовешь - так он и поплывет.
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03.10.2022 14:52
+14
"Спагетти-сказка" по заказу русиш швайн. Значит дела у кацапни плохи если занимаются подобными пугалками.
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03.10.2022 15:03
+11
А не будет ли "Курск-2" ?
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03.10.2022 14:51
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А не будет ли "Курск-2" ?
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03.10.2022 14:51 Ответить
Мабуть прогнив і втопився прямо на базі, а світ переживає, шукає біля америки.
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03.10.2022 15:15 Ответить
Белгород - недалеко от Курска. а Курск, как сказал ***** - утонул. Как корабль назовешь - так он и поплывет.
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03.10.2022 14:52 Ответить
бєлгород=халепа
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03.10.2022 14:55 Ответить
Торпеда Посейдон (если и существует) эффективна только в океане

Нужна большая глубина взрыва
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03.10.2022 15:02 Ответить
это та самая торпеда которая по версии журналистов разорвала курск на куски во время испытаний ? целых шесть тогда разорвут белгород на молекулы во время запуска )))
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03.10.2022 15:05 Ответить
"Он испарился"
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03.10.2022 15:12 Ответить
Не та
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03.10.2022 15:26 Ответить
"Спагетти-сказка" по заказу русиш швайн. Значит дела у кацапни плохи если занимаются подобными пугалками.
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03.10.2022 15:03 Ответить
Для журналістів нема нічого святого -- за гроші напишут шо хоч .
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03.10.2022 15:10 Ответить
ЦПД, Україні ці новини про "ядерну торпеду", яка викликає цунамі, взагалі пох - якщо касапи застосують її в Чорному морі, то змиє Севастополь, Донузлав, Євпаторію, Ялту, румунську Констанцу, болгарську Варну і купу міст на чорноморському узбережжі Туреччини...

Накуя вистачати стільки часу і нагнітати страхи з приводу якоїсь куйні, яка нас не стосується?
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03.10.2022 15:33 Ответить
Попробую пояснити максимально простою мовою, що чекає на рашистський "Белгород".
Ще в далекі часи СРСР друзі-підводники бідкалися, що підводна війна з США буде програна з рахунком 9:1 Розгалужена по всіх океанам і морям система ГАС, інфразвукових детекторів та інших дуже "наворочених" цяцьок, об'єднаних в єдину систему сповіщення фіксує навіть факт випадкового метиоризму якогось мічмана.
А розповіді про торпедо-цунамі розрахована тільки на диванних стратегів і мешканців кацапстану.
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03.10.2022 15:54 Ответить
Насправді це міг бути і не кацапський вкид. Самі натівці накинули, а потім дивилися хто в погріб поліз, хто триколор з заначки витягнув і бігає по Будапешту, а хто ***** телефона обрива...
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03.10.2022 16:02 Ответить
Логічний висновок, тест на реакцію.
Адже сильні маніпулюють слабкими саме через страх...
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03.10.2022 18:49 Ответить
Усе в Божих руках
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03.10.2022 16:11 Ответить
а що то за видання "Ла Републіка"? друга ***** Берлусконі?
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03.10.2022 16:22 Ответить
Шо ж вы так поздно сказали ....
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03.10.2022 17:05 Ответить
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03.10.2022 18:19 Ответить
В океане грянул взрыв
Как мороз по коже
Это кто-то "Белгород"
Торпедой потревожил.
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03.10.2022 18:40 Ответить
 
 