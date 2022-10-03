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Рашисты на оккупированной Херсонщине ведут "перепись" мужчин, их планируют использовать для "мобилизационных отрядов", - Хлань

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

В Херсонской области захватчики повесток для "мобилизации" не раздают, но проводят перепись мужского населения.

Об этом рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Оккупант начал говорить о каких-то мобилизационных добровольческих отрядах и, кстати, отмечает, что эти добровольческие отряды мобилизационные будут входить в состав войск рашистской федерации. И это больше всего беспокоит людей на оккупированных территориях", - отметил он.

По словам Хланя, захватчики начали делать подомовый и поквартирный обход людей в Херсоне и других населенных пунктах с целью выявления мужчин в возрасте от 18 до 35 лет.

Пока повесток не раздают, пока никаких планов враги не озвучивают, но главная цель – перепись мужчин и, можно предположить, что их планируют использовать для мобилизационных отрядов. Однако, как подчеркнул депутат облсовета, люди на неподконтрольной территории имеют четкую проукраинскую позицию и если они возьмут оружие в руки, то оно будет использовано против военных РФ.

Поэтому, по его мнению, мужчин могут использовать как живой щит или как мобилизационный трудовой ресурс для построения фортификационных сооружений.

И это беспокоит людей, которые сейчас пытаются массово выехать из захваченных РФ территорий, говорит Хлань.

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А "проводи в армію" будуть і щоб все село гуляло два дні ?
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03.10.2022 14:56 Ответить
1. Вийти на ЗСУ, обговорити ділянку фронту, вбити конвоїрів та вийти на підконтрольну територію.

2. Загинути від 155 арти або Хаймерсів.

Вибір є.
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03.10.2022 14:58 Ответить
Спокійно тікати до України.
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03.10.2022 15:02 Ответить
Неможливо на данний час
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03.10.2022 15:04 Ответить
Украинцы воюют с украинцами
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03.10.2022 17:39 Ответить
А кацапи з чеченцями та бурятами.
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03.10.2022 18:50 Ответить
Пусть получают оружие и уходят в партизанские отряды.
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03.10.2022 15:17 Ответить
Пока орки ожидали самых больших неприятностей на херсонском направлении, со стороны Николаева, они пришли к ним с неожиданной стороны. Видимо, они отталкиваются от того, как действовали бы сами в данной ситуации, но дело в том, что наши военные понимают ход их мыслей и действуют совершенно другим образом. Наверняка многие имеют свои собственные источники информации о том, что и как происходит на этом направлении, поскольку там находятся родные и близкие и приблизительно можно понять, как развиваются события, но именно этого рассказывать нельзя. А вместо этого мы просто даем карты, которые составляют наши американские коллеги, и в общем, они оказались близкими к тому, что потом стало известно из официальных источников, но уже позже.

Американские коллеги получают информацию из разных источников, в том числе со спутников, которые сканируют поверхность Земли в инфракрасном диапазоне и так можно определить места странных пожаров, которые неизбежны в зоне активных боевых действий. В общем, по их мнению, по состоянию на середину воскресенья, ситуация на криворожском направлении выглядела так.



Здесь мы не станем ничего комментировать, просто заметим, что вчера в Сети оказалась масса сообщений, в основном от противника, о том, что ВСУ начали наступательные действия на северной оконечности левобережной группировки их войск, севернее Херсона. По их словам, наши военные активно применяют артиллерию и мобильные бронегруппы, которые кромсают оборону орков как нож масло. Это не наши эпитеты. Примерно в таких красках описывают ситуацию во вражеских пабликах. Они пишут о том, что наши действуют небольшими и очень мобильными группами, что делает массированное применение артиллерии почти не эффективным. А вот наши, наткнувшись на противника, тут же вызывают огневую поддержку и кромсают противника как средствами самой бронегруппы, так и силами артиллерии, работающей с нескольких десятков километров и потому - вообще недоступной для огня противника.

Наши военные говорят о том, что ВСУ ведут наступательные действия, без уточнения конкретики. Пускай так оно и будет. Если наше командование решило, что официальные заявления должны звучать как «зачистка Херсона завершена», то так тому и быть. А мы просто будем знать, где наши военные крошат противника прямо сейчас и кто может - будет молиться за то, чтобы удача была с каждым нашим бойцом.

Но тем не менее, все находятся под впечатлением того, что случилось буквально в эти несколько дней, а именно - разгром группировки войск под Лиманом. Опять же, подробности будут заявлены официально, но нам пишут о том, что своими глазами видели целые поляны, засыпанные трупами орков. То есть, потери там такие, что плотность падали там оказалась самой мощной за все время широкомасштабного вторжения. Также подтверждается информация о том, что когда наши начали разбирать колонну техники, которая пошла на прорыв, большая часть орков спешилась и пошла лесами.

В общем, сколько там будет обнаружено трупов и сколько удалось взять в плен, расскажут наши военные, ну а скольким оркам удалось смыться, точно никто не скажет, по вполне понятным причинам. Но тут интересно вот что. Как только к финишу пошла Лиманская операция, наши войска пошли вперед уже на Херсонском направлении. И насколько можно понять, оборона противника провалилась и там.

Ну а те же самые американские коллеги пишут о том, что наши военные качнули линию фронта в другом направлении. Эта карта имеется в свободном доступе и не является каким-то секретом. Она доступна для обозрения в твиттере и потому мы ее приводим не раскрывая никаких тайн.



Если это соответствует действительности, то мы можем сказать того одно: русне - п****а. И вот почему. Вспомните, какие шли разговоры о том, как будут действовать наши военные после захвата Купянска. Тогда речь шла о том, что скорее всего, наши пойдут на Сватово, но оказалось, что направление удара ушло на Лиман. А ведь казалось, что захватив Сватово, можно перерезать логистику для того же Лимана, Рубежного и далее - Северодонецка и Лисиченска, после чего уже можно браться и за них. Но события развернулись другим образом, и когда наши военные форсировал Северский Донец южнее Купянска, стало понятно, что идет охват как минимум Лимана, который противник окрестил щитом для Северодонецка и ушел там в глухую оборону.

И вот после этого картина вроде бы стала проясняться и казалось, что теперь нашим военным выпала возможность атаковать Сватово уже со стороны Лимана и навстречу, со стороны Купянска. Но теперь, согласно представленной выше карте, можно предположить, что за Сватово никто вообще не собирается бодаться и ту оборону, которую попытался там слепить противник, никто и не собирается проверять на прочность. Насколько можно понять, ВСУ пошли намного севернее Сватова, между этим населенным пунктом и границей с мордором. Такой удар может перерезать коммуникации уже для Сватово, и этот населенный пункт уже окончательно утратит свою логистическую ценность.

Мало того, что оттуда уже не удастся питать группировку в Северодонецке, но и снабжение из мордора будет перерезано. А это значит, что выход наших войск на трассу Р-66, севернее Сватово, с военной точки зрения будет сигналом для отхода из этого города просто без боя. Не только из Сватово, но и населенных пунктов, вокруг него. Оно и понятно, ведь единственным открытым направлением отхода будет Старобельск.

В таком случае, оркам надо будет иметь ввиду горький опыт разгрома под Лиманом и Балаклеей и драпать со всех ног, пытаясь обогнать ВСУ, которые могут идти параллельным курсом немного севернее. А с учетом того, что наша группа войск, которая освободила Купянск, имела время на перегруппировку, то она имеет внушительный потенциал для глубокого рейда и целью может быть уже не Сватово, а Старобельск. Ведь мы же помним, что когда прутину хотелось устроить дискотеку на красной площади москвы, а в это время рушилась их оборона Лимана, туда были брошены все резервы из близлежащих мест и потому можно предположить о том, что у противника возникнут очень большие проблемы с тем, чтобы собрать резервы еще раз и заткнуть этот рывок. Но если он все же попытается это сделать, то ему прийдется перебрасывать силы и средства либо из-под Северодонецка, либо еще хуже - из-под Бахмута, который он пытается штурмовать уже из последних сил. Тут уже куда не тяни одеялко, а что-то останется раскрытым.

Ну а мы просто отметим, что ВСУ все сильнее начинают раскачивать качели. В общем, так оно и должно было случиться. Просто вспомним, как аккуратно качнули первый раз под Херсоном. Тогда орки перебросили туда резервы и радостно рассказывали о том, что наступать ВСУ не умеют. И как только они перестали пускать слюни от гордости, наши ударили совсем с другой стороны и рухнула изюмская группировка. Они тут же стали затыкать дыры под Сватово, полагая что наши не пойдут на Лиман, а наши пошли и захватили его.

И тут же качнули маятник в Херсонской области. Там - тоже посыпалось. Ну что же, маятник продолжает качаться и теперь может прилететь там, где мы только что описали. Но что-то нам подсказывает, что этот вариант слишком легко просчитывается и потому маятник бахнет в другом, совсем неожиданном месте, и это будет сюрприз для всех, для орков - в первую очередь, но и для нас - тоже. Но мы только за такие сюрпризы.

Ми переможемо!
anti-colorados
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03.10.2022 15:31 Ответить
 
 