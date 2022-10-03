Рашисты на оккупированной Херсонщине ведут "перепись" мужчин, их планируют использовать для "мобилизационных отрядов", - Хлань

В Херсонской области захватчики повесток для "мобилизации" не раздают, но проводят перепись мужского населения.

Об этом рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Оккупант начал говорить о каких-то мобилизационных добровольческих отрядах и, кстати, отмечает, что эти добровольческие отряды мобилизационные будут входить в состав войск рашистской федерации. И это больше всего беспокоит людей на оккупированных территориях", - отметил он.

По словам Хланя, захватчики начали делать подомовый и поквартирный обход людей в Херсоне и других населенных пунктах с целью выявления мужчин в возрасте от 18 до 35 лет.

Пока повесток не раздают, пока никаких планов враги не озвучивают, но главная цель – перепись мужчин и, можно предположить, что их планируют использовать для мобилизационных отрядов. Однако, как подчеркнул депутат облсовета, люди на неподконтрольной территории имеют четкую проукраинскую позицию и если они возьмут оружие в руки, то оно будет использовано против военных РФ.

Поэтому, по его мнению, мужчин могут использовать как живой щит или как мобилизационный трудовой ресурс для построения фортификационных сооружений.

И это беспокоит людей, которые сейчас пытаются массово выехать из захваченных РФ территорий, говорит Хлань.

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