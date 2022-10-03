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Украинская википедия в сентябре отвоевала у российской 15 миллионов просмотров, а российская установила в Украине очередной антирекорд. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

вікіпедія

Популярность российской "Википедии" на территории Украины рекордно упала.

Как передает Цензор.НЕТ, вебсайт "Еліта" сообщает, что число просмотров статей в украинской Википедии (с территории всего мира) за сентябрь составило 96,9 млн, что на 34% больше, чем в этот месяц год назад.

За год (сентябрь 2022 по сентябрь 2021) совокупная популярность википедий на всех языках выросла в Украине с 203 до 209 млн просмотров (+3,0%).

– Доля просмотров российской Википедии с территории Украины упала до рекордных 47% – год назад было 113 млн, в этом году стало 98 млн просмотров (минус 15 млн). В то же время доля просмотров украинской выросла до 38% - было 65 млн, стало 80 млн просмотров (плюс 15 млн).

Разрыв между российской и украинской сократился с 48 млн в сентябре 2021 года до 18 млн просмотров в сентябре 2022 года. Таким образом, украинская Википедия ближе всего приблизилась к российской за время наблюдений.

Год назад, в сентябре 2021 года российскую версию пересматривали в 1,74 раза чаще украинскую, в сентябре 2022 только в 1,23 раза чаще. Это также рекордное значение.

Доля английского выросла до 8,6% – было 15 млн, стало 18 млн просмотров. Доля всех остальных выросла до 6,2% - было 10, стало 13 млн просмотров.

Как отметил активист в сфере ИТ, образования и культуры Юрий Пероганыч, в украинском обществе продолжаются глубинные процессы освобождения от колониальной зависимости, проявляющиеся во все большем доверии к украиноязычным источникам. Необратимость и быстрота этих процессов зависят от успехов наших вооруженных сил и гуманитарной политики государства.

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Украинская википедия в сентябре отвоевала у российской 15 миллионов просмотров, а российская установила в Украине очередной антирекорд 01
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Топ комментарии
+8
Ще і хватає малоросів які ніяк не зрозуміють ,що росія фашиська терористична держава і всього рашиського треба позбуватись.
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03.10.2022 15:17
+6
Ну правильно, треба підтримувати своє.
Сам давно послуговуюсь виключно україномовною, або, якщо немає потрібної статті, англомовною версією.
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03.10.2022 15:13
+3
ну і добре
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03.10.2022 15:08
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...рукопедія - той ще смітник
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03.10.2022 15:07 Ответить
Стосовно питань історії РУ і ЮА кардинально відрізняються.
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03.10.2022 15:18 Ответить
ну і добре
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03.10.2022 15:08 Ответить
В украинской википедии должны быть написаны (а не перепечатаны ) хотябы все статьи на историческую тематику.
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03.10.2022 15:08 Ответить
Работа идет в этом направлении.... Но не все так быстро... Встречал уже много качественных статьей... И причем свежих.
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03.10.2022 15:17 Ответить
Ну правильно, треба підтримувати своє.
Сам давно послуговуюсь виключно україномовною, або, якщо немає потрібної статті, англомовною версією.
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03.10.2022 15:13 Ответить
Ще і хватає малоросів які ніяк не зрозуміють ,що росія фашиська терористична держава і всього рашиського треба позбуватись.
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03.10.2022 15:17 Ответить
Але і проблема, що більшість українців не знає іноземних мов, крім російської. Хочеш скинути комусь статтю на вікі, але укр. стаття лайно, а крім рос. вони нічого не зрозуміють
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03.10.2022 15:44 Ответить
Лайно як раз у мокшанських статтях, тому трохи і в твоїй макитрі.
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03.10.2022 16:02 Ответить
в моїй чого? я особисто їх не читаю, бо сам іноземними мовами володію, а от співгромадяни, з якими доводиться працювати, часто, на жаль, ні
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03.10.2022 16:36 Ответить
Тоді у твоїй макітрі подвійна доза ватного лайна, якщо ти, навіть не читаючи мокшанських статей, заявляєш, що порівніно з ними українські - лайно. Задумайся сам, звідки воно взялося.
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03.10.2022 16:50 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_остановленной_струи

хєровий але приклад коли кацапська вікі краща за українську. І далеко не поодинокий. Тому чувак, дивись правді у вічі, інакше чим ми кращі за свнопсячих ура патріотів
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03.10.2022 17:42 Ответить
А правда у тому, чувак, що ти на підставі нулевої статистики намагаєшся зробити глобальні висновки, демонструючи всім свою тупість з меншовартісним ухилом.
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03.10.2022 17:56 Ответить
Бльо, дякую, поржав))) якщо вже перейшли на особистості, ти хоч універ то закінчило? Бо видно що ні))) Думати то явно не про тебе))) Коротше, сперечатись з тобою не буду, тому просто іди *****))))
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04.10.2022 01:41 Ответить
навряд чи мене цікавить твій сумний статевий досвід, дауне закомплексований )))
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04.10.2022 14:39 Ответить
Що до лайна то саме це і є російська, де все пронизано шовінізмом "русского мира"
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03.10.2022 16:05 Ответить
я про технічні, наукові і фактологічні статті, а от щодо гуманітарних то ви праві на 100%
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03.10.2022 16:32 Ответить
Влада згідно законодавству мала б вимагати від Ґугла не нав'язувати українцям мову окупанта при пошуку - це кардинально покращило б статистику.
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03.10.2022 16:00 Ответить
на жаль деякі статті в укр. версії тупий переклад з рос. і часто навіть гугл-перекладачем.
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03.10.2022 16:22 Ответить
Військам Слава а гуманітарію ткаченку лопатою по морді.
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03.10.2022 16:31 Ответить
супер! ще трошки і буде коефіцієнт <1
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03.10.2022 16:35 Ответить
Чтоб еще в укр вики статьи были не такими скомканными и более последовательными. Потому что с этим есть проблемы..
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03.10.2022 17:00 Ответить
Чтоб еще в укр вики статьи были не такими скомканными и более последовательными. Потому что с этим есть проблемы..
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03.10.2022 17:00 Ответить
 
 