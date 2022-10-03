РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16871 посетитель онлайн
Новости Экономика
1 445 26
экспорт (842) металл (76) Магомедов Муса (20)

Экспорт металла через порты необходим Украине, чтобы пережить тяжелый будущий год, - нардеп

Новости Цензор.НЕТ Экономика

метал

Разблокирование портов для экспорта металлопродукции необходимо Украине, чтобы пройти 2023 год, который будет очень тяжелым для экономики. Также в этом нуждаются металлурги, которые давно работают себе в убыток. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.

Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов, передает Цензор.НЕТ.

"До войны поступления от экспорта металлов составляло большую часть валютных поступлений, а сейчас ситуация для металлургии катастрофическая. Разблокирование портов смогло бы стать одним из способов спасти отечественную металлургию. Потому что предприятия давно работают в убыток. И если им не будет оказана государственная поддержка, страну ждут массовые сокращения", - пояснил нардеп.

Он подчеркнул: 2023 год будет очень тяжелым для экономики Украины, об этом свидетельствует в том числе проект бюджета, в который заложен рекордный размер дефицита. В такой ситуации страна как никогда нуждается в дополнительных валютных поступлениях – тем более, когда речь идет о десятках миллиардов, которые может обеспечить экспорт металла.

"Бюджет на 23 год крайне тяжелый. Нам очень нужен вклад металлургии – потому что он всегда был очень весомым, и мы должны сделать все, от нас зависящее, чтобы помочь отрасли. В противном случае мы потеряем миллиарды валютных поступлений в бюджет. А страну ждут сокращения – потому что предприятия, которые работают на минимальной мощности, не могут бесконечно поддерживать своих работников", - резюмировал Магомедов, высказав надежду, что международные партнеры поддержат Украину в инициативе по разблокированию портов.

Как известно, в проекте бюджета-2023 правительство заложило поступления от железорудной ренты в размере 7,7 млрд грн. Это почти равно сумме, которая была уплачена предприятиями до войны, в 2021 году (8 млрд), в то время как сейчас в стране работают на минимальной мощности всего несколько заводов, а ГОКи остановлены. В свою очередь президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил: чтобы получить от отрасли запланированную сумму, государство должно обеспечить отрасль поддержкой, а также обеспечить экспорт металлопродукции через морские порты. В противном случае власти не стоит даже рассчитывать на подобный уровень налоговых поступлений.

Читайте также: Украина воюет и при этом отправила продовольствие в 20 стран, - Зеленский
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+7
А за розблокування портів кацапи захочуть якихось преференцій!
А не пробували обмежити зарплати, суддям наприклад, собі коханим, припинити списувати борги різним "коломойшам"? Та зрештою припиніть красти !!!!
показать весь комментарий
03.10.2022 15:30
+7
металурги покажуть одні збитки, як завжди... і бюджет отримає від них шляпу... лише олігархи витягнуть своє бабло, яке зараз зависло в них залишках металу...
ще й попросять уряд відшкодувати їм збитки...
показать весь комментарий
03.10.2022 15:54
+4
Поцiкавився, Муса Магомедов працював в Метiнвестi. Далi можна не продовжувати. До того ж вiн депутат вiд жОппоблоку. А те що вни працюють в збиток мене взагалi насмiшило, хтось може уявити Рудого працюючого собi в збиток?
показать весь комментарий
03.10.2022 16:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А також *****, щоб уникнути санкцій.
показать весь комментарий
03.10.2022 15:29 Ответить
Транзит аміаку?
показать весь комментарий
03.10.2022 15:33 Ответить
Чо делать будем? Пусть сдохнет вся промышленность? Никто ж не говорит идти на договорняки, но проталкивать эту тему необходимо
показать весь комментарий
04.10.2022 23:41 Ответить
Проштовхувати - так, необхідно. Як - питання відкрите. Найочевидніший шлях - будувати додаткові залізничні колії в бік Польщі. Може, ще якось задіяти річковий транспорт.
Якщо почати "домовлятись", то росії буде більше користі ніж нам. Вона ніколи не погоджується на те, що їй невигідно, висуває максимальні умови.
показать весь комментарий
05.10.2022 09:32 Ответить
Офигенный очевидный шаг. Колея разная, предприятие, которое делало рельсы, разрушено и в оккупации, а кроме того это миллиарды инвестиций и офигеть сколько времени. Не, я понимаю, что в теории реально неплохой вариант, но в теории
показать весь комментарий
05.10.2022 22:51 Ответить
взагалі не зрозумів? йому вже не уникнути ні санкцій, ні відповідальності за свої злочини, ви якось не тут це пишете
показать весь комментарий
05.10.2022 12:04 Ответить
А за розблокування портів кацапи захочуть якихось преференцій!
А не пробували обмежити зарплати, суддям наприклад, собі коханим, припинити списувати борги різним "коломойшам"? Та зрештою припиніть красти !!!!
показать весь комментарий
03.10.2022 15:30 Ответить
Ну списывание долгов ничем не поможет, если мы говорим о восстановлении экспорта. Экспорт нам нужен и как деньги, и как рабочие места, и как валюта. Извините, но это правда
показать весь комментарий
05.10.2022 22:54 Ответить
И каким образом ты хочешь это реализовать? Куском асфальта или мясом с шампура защитить фарватер и порты? Пока Крым не возвращен назад это невозможно.

Правильное решение - это построить в Польше на границе с нами и рядом с жд дорогами 10-15 оружейных заводов, где более чем хватает работы с металлом, там просто непрерывная фрезеровка и токарные работы, что наши умеют делать, отправить туда работать этих самых рабочих, кто сейчас получает зарплату за сидение на жопе, так как работать негде, не на чем и нету заказов. Это сотни тысяч рабочих мест (в 4 смены по 6 часов ради максимальной концентрированной интенсивной работы) и большая помощь армии, а также защищенные заводы зонтиком НАТО, которая не сможет допустить претендента безответной атаки на себя, иначе Китай совсем иначе будет вести себя с Тайванем.
показать весь комментарий
03.10.2022 15:32 Ответить
Деньги откуда брать будем? Война это охренеть как недёшево, 10-15 оружейных заводов это вообще неподъёмная сумма, не говоря уже о том, что их построить это несколько лет
показать весь комментарий
04.10.2022 23:42 Ответить
якесь муса вилізло від опозиційного блоку
показать весь комментарий
03.10.2022 15:33 Ответить
Кожен день ця джинса.
А хто ж заблокував порти, може Україна чи наші партнери, а, Муса?
Може варто спросорам Муси надати допомогу ЗСУ для розблокування портів?
показать весь комментарий
03.10.2022 15:38 Ответить
В гугле забанили? Они и так помогают. Но если они тупо закроются, то помогать им будет нечем, это же очевидно
показать весь комментарий
04.10.2022 23:43 Ответить
Читала заголовок статті.. Ну ні хріна не зрозуміла сафсєм...
Гуглтранслейтер - ну сільна тупой пацан....
показать весь комментарий
03.10.2022 15:45 Ответить
Партия Оппозиционный блок

Можна листати далі...
показать весь комментарий
03.10.2022 15:48 Ответить
металурги покажуть одні збитки, як завжди... і бюджет отримає від них шляпу... лише олігархи витягнуть своє бабло, яке зараз зависло в них залишках металу...
ще й попросять уряд відшкодувати їм збитки...
показать весь комментарий
03.10.2022 15:54 Ответить
а ви не згодні, що зараз збитки? може ви не в курсі взагалі скільки підприємств закрилися й скільки працюють не на повну потужність, через проблеми з логістикою в тому числі!? чи ви хочете тримати економіку лише за рахунок зерна?!
показать весь комментарий
05.10.2022 12:05 Ответить
Поцiкавився, Муса Магомедов працював в Метiнвестi. Далi можна не продовжувати. До того ж вiн депутат вiд жОппоблоку. А те що вни працюють в збиток мене взагалi насмiшило, хтось може уявити Рудого працюючого собi в збиток?
показать весь комментарий
03.10.2022 16:04 Ответить
я дуже сподіваюся, що наша влада все розуміє й запустить експорт металургії вже скоро, хоча для мене й загадка чому цього не почали робити разом з експортом зерна
показать весь комментарий
04.10.2022 10:23 Ответить
мінус два металургійних заводи в Маріуполі, і ГЗК працюють ледь-ледь... не треба бути експертом, щоб розуміти, що становище кепське
показать весь комментарий
04.10.2022 12:28 Ответить
Во всяком случае, Кабмин обязан придумать способ как возобновить экспорт. И не только металла. Потому что 75 ярдов сами себя не прикроют, а будут зиять дырой в бюджете
показать весь комментарий
04.10.2022 23:40 Ответить
а чому, коли скорочено виробництво заводів, влада очікує від ренти отримати такі ж прибутки, як тоді, коли все працювало на повну потужність?
показать весь комментарий
05.10.2022 11:14 Ответить
Нужно поднимать экономику и думать наперед уже сегодня, а не надеяться на помощь от запада, которая бесконечная
показать весь комментарий
05.10.2022 19:03 Ответить
Раньше основной экспорт и шёл через порты, что логично как бы. Да и даже если бы восстановили речную инфраструктуру, это бы не помогло. Потому что-то нужно думать с портами
показать весь комментарий
05.10.2022 22:50 Ответить
не согласен. речная логистика удешевила бы внутренние перевозки. Вопрос в том, что для ее запуска нужно колоссальные средства, которых сейчас никто не даст
показать весь комментарий
10.10.2022 00:44 Ответить
 
 