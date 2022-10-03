Экспорт металла через порты необходим Украине, чтобы пережить тяжелый будущий год, - нардеп
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Разблокирование портов для экспорта металлопродукции необходимо Украине, чтобы пройти 2023 год, который будет очень тяжелым для экономики. Также в этом нуждаются металлурги, которые давно работают себе в убыток. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.
Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов, передает Цензор.НЕТ.
"До войны поступления от экспорта металлов составляло большую часть валютных поступлений, а сейчас ситуация для металлургии катастрофическая. Разблокирование портов смогло бы стать одним из способов спасти отечественную металлургию. Потому что предприятия давно работают в убыток. И если им не будет оказана государственная поддержка, страну ждут массовые сокращения", - пояснил нардеп.
Он подчеркнул: 2023 год будет очень тяжелым для экономики Украины, об этом свидетельствует в том числе проект бюджета, в который заложен рекордный размер дефицита. В такой ситуации страна как никогда нуждается в дополнительных валютных поступлениях – тем более, когда речь идет о десятках миллиардов, которые может обеспечить экспорт металла.
"Бюджет на 23 год крайне тяжелый. Нам очень нужен вклад металлургии – потому что он всегда был очень весомым, и мы должны сделать все, от нас зависящее, чтобы помочь отрасли. В противном случае мы потеряем миллиарды валютных поступлений в бюджет. А страну ждут сокращения – потому что предприятия, которые работают на минимальной мощности, не могут бесконечно поддерживать своих работников", - резюмировал Магомедов, высказав надежду, что международные партнеры поддержат Украину в инициативе по разблокированию портов.
Как известно, в проекте бюджета-2023 правительство заложило поступления от железорудной ренты в размере 7,7 млрд грн. Это почти равно сумме, которая была уплачена предприятиями до войны, в 2021 году (8 млрд), в то время как сейчас в стране работают на минимальной мощности всего несколько заводов, а ГОКи остановлены. В свою очередь президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил: чтобы получить от отрасли запланированную сумму, государство должно обеспечить отрасль поддержкой, а также обеспечить экспорт металлопродукции через морские порты. В противном случае власти не стоит даже рассчитывать на подобный уровень налоговых поступлений.
Пожалуйста, подождите...
Якщо почати "домовлятись", то росії буде більше користі ніж нам. Вона ніколи не погоджується на те, що їй невигідно, висуває максимальні умови.
А не пробували обмежити зарплати, суддям наприклад, собі коханим, припинити списувати борги різним "коломойшам"? Та зрештою припиніть красти !!!!
Правильное решение - это построить в Польше на границе с нами и рядом с жд дорогами 10-15 оружейных заводов, где более чем хватает работы с металлом, там просто непрерывная фрезеровка и токарные работы, что наши умеют делать, отправить туда работать этих самых рабочих, кто сейчас получает зарплату за сидение на жопе, так как работать негде, не на чем и нету заказов. Это сотни тысяч рабочих мест (в 4 смены по 6 часов ради максимальной концентрированной интенсивной работы) и большая помощь армии, а также защищенные заводы зонтиком НАТО, которая не сможет допустить претендента безответной атаки на себя, иначе Китай совсем иначе будет вести себя с Тайванем.
А хто ж заблокував порти, може Україна чи наші партнери, а, Муса?
Може варто спросорам Муси надати допомогу ЗСУ для розблокування портів?
Гуглтранслейтер - ну сільна тупой пацан....
Можна листати далі...
ще й попросять уряд відшкодувати їм збитки...