Украинским военнослужащим предлагают разрешить выезд за границу во время военного положения, - проект закона

Парламентарии предлагают предоставить военнослужащим право выезда за границу с целью навестить родных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий проект закона №8090 зарегистрировали в парламенте.

"Целью законопроекта является законодательное урегулирование вопроса надлежащего чествования вклада защитников и защитниц Украины в обеспечение обороны Украины, защиту безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины. ...А для обеспечения сохранения целостности семей военнослужащих возникла потребность в предоставлении им права временного выезда за границу для того, чтобы они могли навестить своих родных", - говорится в пояснительной записке.

Так, предлагается предоставить военнослужащим право выезда за границу с целью навестить родных по крови или браку членов семьи за счет уже предусмотренного в действующем законодательстве дополнительного отпуска для военнослужащих во время военного положения. Также положениями законопроекта определен порядок предоставления военнослужащим таких отпусков.

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