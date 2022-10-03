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Новости Политика Украины
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увольнение (2508) Львов Богдан (28) Центр противодействия коррупции (217)

Заместителя председателя Верховного суда Львова, у которого обнаружили паспорт РФ, не уволили, - ЦПК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

львов,богдан

Богдана Львова, у которого нашли российский паспорт, не уволили с должности судьи

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"Богдана Львова не уволили с должности судьи. Только что Кассационный хозяйственный суд ВС определил свою судьбу, поставив окончательно крест на своей репутации. Это было голосование, которым они себя самоопределили. И которым бросили тень на весь Верховный Суд.

Приняли участие 39 человек из 40 присутствовавших. За увольнение проголосовал 21 человек, однако для решения нужен был еще один голос (поскольку решение считается принятым, когда голосует большинство работающих, а это 43 человека)", - говорится в сообщении.

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Голосование было тайным.

"Что касается Львова, то как раз его судьба уже решена: СБУ подтвердила наличие российского паспорта. Пока тонет только КГС, но весь ВС может последовать за этим кораблем, если не будет соответствующих шагов главы суда - Всеволода Князева", - добавили в ЦПК.

В Центре противодействия коррупции обратились ко всем гражданам Украины подписывать петицию по поводу Львова, которую инициировала воин Алина Михайлова.

Ранее СБУ подтвердила российское гражданство Львова.

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Напомним, 15.09.2022 журналисты проекта "Схемы" (Радио "Свобода") обнародовали информацию, свидетельствующую о наличии у председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью супруги).

Сам Львов наличие российского гражданства отрицает.

В Верховном Суде предлагают досрочно уволить Львова с должности председателя Кассационного хозяйственного суда. Также ему ограничили доступ к гостайне.

В то же время, НАБУ открыло дело по факту возможного недекларирования имущества в России заместителем председателя Верховного Суда Львовом.

Львов заявил, что справка о получении паспорта гражданина РФ - фальшивка.
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Топ комментарии
+71
Кто ж его «звільнить», если этот хряк среди своих хряков и подсвинов?
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03.10.2022 15:46
+54
Они безнадежны. Я, если шо, даже не про подонков, завербованных кацапами, а про этих ничтожных управленческих импотентов, полусонных тварей, которые месяцами тянут кота за хвост и ничего не могут сделать. У них прямо перед глазами харя предателя и подонка, а они ему ничего не могут сделать, ведь денежки капают за сливание в унитаз всех инициатив против коррупции и фсбшных консерв. Чувствую, кому-то надо взять в руки автомат и просто пристрелить этого судью, затем спокойно пойти в тюрьму, получив амнистию в будущем от нормальной власти. Заодно всякое дерьмо типа Ермака поймет, что они тоже под ударом.
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03.10.2022 15:49
+43
Це лише один з численних проявів того, що попри три десятки років незалежності влада в Україні досі окупаційна.
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03.10.2022 15:49
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********* можна, майже 10тис наших воїнів полягло від потвор кацапських, а чувак з паспортом москальським голова Суду...
Ганьбища спецслужбам!
А суд варто розформувати.
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03.10.2022 17:43 Ответить
стопудово у його колег, що голосувати, такі ж паспорти є. Їх всіх шерстити треба, там повально
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03.10.2022 17:44 Ответить
Ермак не разрешает уволить агента фсб
как же тогда давать Украине оружие?
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03.10.2022 17:51 Ответить
А, так это, оказывается, Ермак скомандовал 18 мудакам в мантиях проголосовать против увольнения гражданина кацапии? Не слишком всесильным вы считаете Ермака?
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03.10.2022 21:22 Ответить
если бы уволили, то тогда всех на детекторе проверять нужно было
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03.10.2022 18:12 Ответить
А никого не смущает, что само СБУ нарисовало паспорт и форму 1 на Львова?

При этом допустили ошибку в номере! Разница в одну цифру - это залет! СБУ )))
Кому интересно - пересмотрите ролик от "Схем" там все есть.

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03.10.2022 18:12 Ответить
Как в Украине попринимали эти все дурацкие законы про порядки в судах, кучи судебных реформ, в результате имеем кодексы, уничтожающие права граждан больше чем даже в ссср / одно отсутствие права обжаловать доказательств в верховном суде чего стоит/, судебная практика кричуще противоречит любым законам и сама себе и сумасшедшие зарплаты, пенсии и недоторканисть этих брахманов. А любое нормальное решение они по круговой поруке моментально саботируют, то болеют, то просто тупо не голосуют и т.д. В Украине разрыв по зарплатам между гражданами и судьями в 5 раз превышает тот же показатель в США.

Мне кажется без массовых отстрелов не обойдется, такая судебная система намного хуже чем шариат, инквизиция, савейский суд и суды до нашей эры. О римском суде и праве молчу.
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03.10.2022 18:17 Ответить
тю так давайте его просто пристрелим
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03.10.2022 18:57 Ответить
Российский спрут в Верховном суде Украины: Львов, Краснов и др.

Так исторически сложилось, что испытывающие любовь к «русскому миру» личности длительное время занимали в Украине высокие посты. Они избирались депутатами, возглавляли ведомства, суды и правоохранительные органы… Но главное, что десятками лет они растили себе подобных, устраивали их в тёплые кресла высших органов власти, образуя таким образом многорукий коррупционный российский спрут. Многим из представителей этого спрута сегодня по-прежнему удаётся оставаться при должностях. И хотя их вычислением особо активно заняты СБУ и СНБО, журналисты в этом деле все же пока более успешны.

Как известно, 15 сентября именно журналисты (программы «Схемы») обнародовали расследование о российском гражданстве главы Кассационного хозяйственного суда (КХС) в составе Верховного суда Богдана Львова. Были опубликованы подтверждающие документы, выданные ещё в 1999 году. В это время Львов уже работая судьей в Украине, а в 2012 году он ещё и обновил свой российский паспорт (после достижения 45-летия).

После огласки этих фактов, Львова сначала лишили права доступа к гостайне, а в ближайшее время Верховный суд проведёт собрание и рассмотрит вопрос его отставки. Первая попытка такого собрания 26.09, правда, так и не состоялась из-за саботажа отдельных судей. К ним относится, в частности, и одесский судья КХС Егор Краснов.

Не сложно предположить, что у Краснова были на то свои мотивы. О них мы и расскажем детально.

1). Краснов - человек, получивший должность судьи благодаря пророссийскому политику, бывшему депутату от Партии Регионов Сергею Кивалову.

2). Ровно, как и Львов, Краснов многим обязан Кивалову, а значит служит по необходимости его интересам либо интересам его друзей. В этом контексте важно понимать, что до назначения судьей Краснов всецело строил свою карьеру непосредственно в Одесской юр.академии под крылом Кивалова: работал ассистентом кафедры, в 2008 году защитил кандидатскую диссертацию, далее стал доцентом кафедры трудового права и права соцобеспечения, а с 2009 года по 2015 год вообще занимал пост замдекана социально-правового факультета.

3). Краснов (впрочем, как и Кивалов) поддерживает связь с беглыми украинскими политиками, оказывая им коррупционное содействие разной степени сложности. Среди таких «подопечных» Краснова - его земляк, одессит и ярый коллаборант Руслан Тарпан. Последний бежал из Украины в 2017 году, был оглашён в розыск по обвинению в хищении около 300 млн грн на проекте «Глубоководный выпуск». Сегодня Тарпан заочно арестован и прокуратура Одесской области активно занята вопросами его традиции из ОАЭ.

Тарпан изначально обратился к Краснову и его коллегам в Одессе с просьбой о сопровождении проекта «глубоководного выпуска» снятии арестов с ряда его активов. А сейчас Краснов уже взял на себя обещание «способствовать закрытию» дел в отношении беглеца и сопровождение его мутных дел в хозяйственных судах .

Несмотря на то, что Таран признан в Украине коллаборантом и внесен в базу «Миротворец», на то, что он активно посещает Москву, ведёт там бизнес и даже получал из рук Федеральной службы охраны РФ награды за прославление «российского государства» https://www.presscenter.company/vijna-vijnoyu-a-rosijskyj-biznes-za-rozkladom-yak-praczyuyut-kompaniyi-rozshukuvanogo-ruslana-tarpana-rozsliduvannya/, Краснов ведёт с Тарпаном и его представителями плотную коммуникацию. Конечно барыги посредники и тут при деле . Цена вопроса - заоблачно высока. Примерные цифры обещанного судье вознаграждения достигают 500 тыс.долларов. Никто не хочет это посчитать сколько это касок и бронежилетов ?!

Теперь понятно каким ресурсом пользуется беглец и кто ему системно помогает в избежании отвественности .

В период военных действий в Украине, российский спрут Верховного Суда, как видится, ведёт себя особенно безнаказанно и нагло. Конечно, тому способствуют и судейская неприкосновенность и многолетний «камуфляж» пророссийских агентов под мантиями украинских судей. Впрочем, как уже отмечалось, благодаря активной работе СМИ по вычислению таких «козачков» как Краснов и другие одесские коллеги, Службе безопасности Украины дан зелёный свет.

Осталось дождаться задержаний и приговоров. А что касается Верховного Суда Украины и местных коллаборантов в судах , то там еще есть к кому присмотреться, кто под мантией носит вместе с идеями русского мира $ и и другие украшения от беглеца-преступника.

Кто ещё из судей и силовиков помогает беглецу-мошеннику опустошать казну и как он связан с руководством местных хозяйственных и административных судов мы расскажем в следующем материале

ОРД
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03.10.2022 19:18 Ответить
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03.10.2022 19:39 Ответить
Це і є реальний захист владою Стефанчука-Зеленського інтересів України та Українців під час агресії московіі !!! Воно ще і заброньоване, скотиняка,тільки де, в Україні чи в московіі??
А судді хто??? Такі ж, як і мертвечук кулініч деркач бай та інші агенти ***** в Україні !!!
Харант Конституції «пильнує суворо» …..
Співпадіння, чи Суд Лінча??
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03.10.2022 19:56 Ответить
Та там на Банковой и в ВР через одного кацапский паспорт имеется, а у бывших ЗАЖОПников курка-мутант лежит прямо на груди и греет им сердце. Кто ж будет сам себя увольнять?
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03.10.2022 20:21 Ответить
Лице українського правосуддя
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03.10.2022 20:48 Ответить
Как ты его уволишь, если место куплено.
Деньги никто возвращать не хочет.
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03.10.2022 21:02 Ответить
Цікаво,з якого дива його мають звільняти ? Бо журнашльондрам заплатили за джинсу бажаючі сісти в тепле суддівське крісло ?
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03.10.2022 21:08 Ответить
З того дива, що ця шльондра у мантії - громадянин РФ і більш того - має у РФ нерухомість.
А судячи з того, що СБУ підтвердила кацапське громадянство цього мудака - журналісти не "джинсу" видали, а ПРАВДУ. І як би вам, мерзоті і погані суддівській, не хотілося б - доведеться порушувати вашу кримінальну "кругову поруку", бо інакше - всі відправитесь туди, де вам і місце - на смітник.
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03.10.2022 21:26 Ответить
Аякже,ніколи схеми не були рубльовими шльондрами,і от знову 😁
Єдине джерело СБУ ,-реєстри рф.В які може заглянути будь-хто.
РФ,нагадаю,-держава-агресор,з якою Україна (держава,в якій ти живеш),-в стані ВІЙНИ.
Якщо завтра в тих реєстрах випливе громадянство Зєлєнского,чи Залужного,теж верещати будеш ? На нари-повісити-конфіскувати ?
Я хочу,щоб в нашій державі панував закон,тому єдино правильним рішенням буде СУДОВЕ рішення .
І ще раз,-якщо в СБУ такі залізні докази,-чому не відкривається кримінальна справа ?
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03.10.2022 22:14 Ответить
Камоон, давай ще цю брехливу шльондру у мантії виставляти патріотом, під якого копають.
Ще раз для тих, до кого не дійшло - в СБУ повністю підтвердили всі звинувачення журналістів СХЕМ щодо російського громадянства цього судді-покидька!

"тому єдино правильним рішенням буде СУДОВЕ рішення ."
Нажаль, судді у нас - це злочинний синдикат з кримінальною круговою порукою, вони не закон захищають і не країну, а свою корпорацію!
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03.10.2022 22:49 Ответить
Він може бути громадянином РФ,може не бути,але "докази"СБУ,-лайно собаче.
І ще.Серед суддівської братії не менше чесних людей,ніж серед тих,хто називається "журналіст".
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03.10.2022 22:59 Ответить
Він є по факту громадянином РФ.
А ще - він є корумпованим покидьком, місце якого на нарах, а не у суді. А якби серед вашої суддівської братви було достатньо чесних людей - цього покидька Львова зняли би.
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05.10.2022 08:35 Ответить
В Зеленського може бути.
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04.10.2022 01:04 Ответить
Вся наша власть: судьи, ОП, министры, депутаты, олигархи, СБУ, МВД, чиновники - одна мафия, которая покрывает друг друга и обогащается на народе.
Потому на всех уровнях идет противодействие антикоррупционным органам, НАБУ, САП.
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03.10.2022 21:20 Ответить
Чому у більшості суддів свинячі пики??
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03.10.2022 21:29 Ответить
Жахливо те що в тому числі за цього кабана гинуть наші захистники на фронті.
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03.10.2022 21:41 Ответить
Москалі всіх країн, єднайтесь!
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03.10.2022 23:05 Ответить
Дійсно, чому в українських суддів такі пики? Це що, якесь особливе тавро?
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03.10.2022 23:08 Ответить
Це така хвороба, називається зажерливість. Це коли є квартира, а хочеться дві, три, чотири. Так же машини, вілли і гроші, гроші, і ще раз гроші. Потім приходить тітонька з косою і вже нічого не треба. Залишається тільки фото хряка на стенді суду і огида співгромадян.
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04.10.2022 00:56 Ответить
Українці ще раз переконались, що суди в Україні корумповані, антиукраїнські і що більшість суддів треба дискваліфікувати: хай йдуть торгувати шаурмою.
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04.10.2022 00:25 Ответить
Порядок звільнення суддів визначений законом. І це одна із найважливіших гарантій їх незалежності. Провокатори, які закликають до розстрілів без суду і слідства - за поребрик, і за руським кораблем. Ми це вже проходили в 1918 і 1937 (якщо хто забув). До чого це призвело - теж памятаємо.
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04.10.2022 08:26 Ответить
В 2016 году был совершен рейдерский захват отеля "Лыбидь" у украинского бизнесмена Мстислава Скоробогатова , а в 2020 году решением Хозяйственного суда ему запретили претендовать на свой же отель))
Знаете кто играл активную роль в этом деле? Судья Верховного Суда Украины - Богдан Львов. Знаете сколько денег ему занес уже бывший судья Самсин? 500 тысяч долларов США.
Короче эта мразь Богдан Львов через свою жену и ряд других особ связан с Лужниковской ОПГ и вором в законе Воеводиным.
Кстати наш РНБОУ(привет полудурку Данилову) и российскому агенту Ермаку не накладывает на Воеводина санкции, а наоборот прикрывают.
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04.10.2022 21:45 Ответить
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