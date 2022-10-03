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Каждое обращение студента о выезде за границу нужно рассматривать отдельно. МОН может предоставлять письма в Госпогранслужбу, - Шкарлетт

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

студент

Каждый случай предоставления разрешений студентам-мужчинам на выезд из Украины на обучение в иностранный университет необходимо рассматривать отдельно.

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлетт в эфире телемарафона 3 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

В то же время он подчеркнул, что МОН "никаким образом не осуществляет пропуск через государственную границу".

"На сегодняшний день есть те, кто поступил и учится по международным договорам, те, за кого государство Украина заплатило те или иные средства, например, по обмену. Каждый вопрос нужно рассматривать отдельно", – сообщает глава МОН.

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По его словам, ведомство постоянно получает обращения от граждан, которые не могут уехать на обучение за границу во время действия военного положения. Шкарлет добавил, что МОН "старается рассматривать" эти обращения, хотя "наплыв большой". В настоящее время в министерство поступило более 300 таких обращений.

"Каждое обращение будет рассмотрено. В этом контексте мы можем предоставлять определенные письма в Государственную пограничную службу для принятия ею решений. Поскольку министерство четко знает, что это международный договор, что студент поступил на обучение, условно, задолго до начала войны", – рассказывает глава МОН.

Также Шкарлетт рассказал, что уже письменно обратился к своим коллегам-министрам из других стран мира, чтобы украинским студентам, поступившим в международные вузы, предоставили академический отпуск на год с сохранением всех финансовых обязательств.

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"Объективно каждая ситуация (по предоставлению разрешения на выезд за границу) является отдельной и уникальной", – подытожил Сергей Шкарлетт.

При этом у МОН нет информации о том, сколько украинских студентов, в частности мужского пола, в этом году поступили в международные университеты.

Напомним, как сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко, с 14 сентября выезд мужчин-студентов иностранных вузов за границу во время военного положения в Украине невозможен, в частности из-за "спекуляции и массовой подделки документов якобы об обучении в иностранных вузах".
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Топ комментарии
+13
бабло мутится
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03.10.2022 16:21
+10
Золоте дно для днища Шкарлєта.
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03.10.2022 16:25
+10
Ми тут будуємо не разу не совок
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03.10.2022 16:26
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бабло мутится
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03.10.2022 16:21 Ответить
"Что не делает дурак, все он делает не так"(с),
Питання чому б не ввести віковий ценз для студентів , наприклад 18 -22 роки, це молоді люди і ясно що вони хочуть отримати освіту, а вже решту старших не випускати - бо скоріше за все це ті хто хочуть відкосити від мобілізації.
І взагалі молодь18 - 21р. за Зе не голосувала, чому вони мають страждати? А решта хоть поржалі?
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03.10.2022 16:23 Ответить
Це застаріле мислення, що студентами мають бути лише ті, кому 18-22 роки. В нормальних країнах студентом можно бути наприклад і в 60.

Крім того, 18-22 найкращий вік для служби в Збройних силах, сил і здоров'я у молодих зазвичай більше.
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03.10.2022 16:30 Ответить
Можуть бути, але не в нас. Ви багато знаєте українських студентів яким 60 років? Ці діти не винні що їх батьки-довбні наголосували і вибрали собі зелене посміховисько. Нехай мобілізують виборців Зе - їх дофіга, аж 73%!
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03.10.2022 16:53 Ответить
90 відсотків аспірантів це люди яким за 23. У Чехії можна користуватись студентськими пільгами до 26.

Куди правильніше було б налагодити прямий звʼязок між МОН та закордонними вишами, аби ті подавали раз на семестр список українських студентів. Але ж для цього треба мати хоч трохи мізків і, о Боже, знати англійську. Тому Mission Impossible
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03.10.2022 17:36 Ответить
Звичайно це питання можна було б вирішити якби був розум, але де розум, а де зелена влада!?Страждати будуть усі!
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03.10.2022 17:41 Ответить
Т,е пребывание "студента" в теплой маминой квартире с регулярным питанием и регулярными тусовками-це "страждання", а пребывание их же одногодков в окопах под дождем и скоро снегом-это наверное "туристический поход" за новыми впечатлениями.
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03.10.2022 19:18 Ответить
Золоте дно для днища Шкарлєта.
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03.10.2022 16:25 Ответить
Ми тут будуємо не разу не совок
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03.10.2022 16:26 Ответить
Блін, ну це ж не важко зробити. Студенти заносять документи у відділи освіти на місцях, там їх заносять в реєстр і видають довідку. Доступ до реєстру відкривають прикордонникам - і все! У нас не так багато студентів у іноземних вузах, тому це можна зробити дуже швидко! Міністри типу Вакарчука, Квіта, Брюховецького чи Гриневич це давно зробили б, але ж зелені плагіатори не хочуть!
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03.10.2022 16:42 Ответить
Продажа справок для "студентов" из польских вузов стоит на потоке. Причем так все схвачено что если обратится МОН с запросом в польский ВУЗ, то там подтвердят что 60-летний Вася Перебийнис учится у них на стационаре. Предприимчивые соотечественники нашли "концы" везде.
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03.10.2022 16:59 Ответить
За эти месяцы народные умельцы зарегистрировали в странах Европы несколько десятков "университетов" и на поток прставили клепание вполне официальных справок, что имярек Тарапунька, является самым шо ни на есть "студентом указанного университета". Это то же самое, что и бесплатная растаможка Лексусов и Ягуаров на "нужды ВСУ"
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03.10.2022 19:25 Ответить
Ви думаєте, у Європі так просто зареєструвати вуз? То не Україна, де Поплавський ПТУ перетворив у університет...
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03.10.2022 19:27 Ответить
Я не думаю, я знаю. Никто реальный вуз с получением лицензии и не регистрирует, дураков нет.Для этого особой изобретательности не надо. Регистрируется общественная организация или еще какое юрлицо имеющее "правильное громкое название". Никто же на пограничном переходе не проверит, даже если захочет, что это только название. Пограничник просто ксерит или оставляет у себя данные "оправдательные документы" Я знаю о нескольких особях, выехавших по такого рода справкам. Есть обратный опыт. Реальных студентов, реальных вузов, после долгого допроса, наоборот не выпускали. Это граница, там свои законы и обычаи.
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03.10.2022 19:42 Ответить
Ну Міносвіти легше виявити, де справжній вуз, а де фейковий, вони більш-менш знають основні універи, та й перевірити завжди можуть по своїх каналах. Саме тому і кажу - дозволи мають видавати там.
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03.10.2022 19:53 Ответить
100 процентов. Надо окрыть официальные коррупционные кормушки не только в Миносівти, но и в других ведомствах. И справки, вполне официальные будут клепаться на ура! Кэш будет течь рекой!
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03.10.2022 20:03 Ответить
Ок, ваш варіант? Як чесно виїхати тим, хто дійсно учиться у Ягелонці чи там Сорбонні? За бабки то завжди люди шлях знайдуть - заплатять прикордонникам/лікарям/підроблять документи. А чесно як їхати?
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03.10.2022 20:07 Ответить
Видалив текст. Напишу інше. Вірогідність, що МО відкриє "пункт сертифікації" досить високий. Але як і кожному випадку, усе буде за гроші. Навіть якщо син навчається у реальному вузі.
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03.10.2022 20:23 Ответить
"Жираф бальшооой, ему видней"

Это ужасный образ мышления

В министерстве сидят такие же люди из крови, мяса и говна, как и большинство избирателей Зеленского. Многие сидят просто потому что боятся идти на рынок работать, а тут место насиженое. Знаю не понаслышке, общался с держслужбовцями, знаю их мотивацию отлично
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03.10.2022 20:17 Ответить
Никак не нажрутся пи…‼️КАК БАТАЛЬОН "МОНАКО" и всех прихвостней Рашистов -Шуфрича , Суркисов с выводками ,Бойко ……… ВЫПУСКАЮТ АЖ БЕГОМ ‼️
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03.10.2022 16:47 Ответить
Шкарлет хоче зайти в схему. Наївна людина.
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03.10.2022 16:53 Ответить
"МОН може продавати листи"...
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03.10.2022 16:55 Ответить
А хто є МОН для прикордонників? Має бути прописана процедура.
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03.10.2022 17:13 Ответить
Это так, но схеме быстро приделают ножки. Поставят на поток. Быренько саморганизуется кодло, которое за н-нную сумму будет предоставлять услугу "под ключ". И справки все будут и пограничники не против...У нас все так делается.
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03.10.2022 19:29 Ответить
а батальон монако?? шкарлет- ти просто гнида зелена
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03.10.2022 17:20 Ответить
Все эти исключения - коррупционные схемы, как и в случае с моряками. Знакомый 3-й механик ушел в рейс , отдав 6000 долларов за разрешающий документ из военкомата Одессы ( его месячная зарплата 3500 долларов). Либо всем разрешить выезд ( но тогда кто будет менять раненных. убитых воинов? ) либо никому.
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03.10.2022 17:27 Ответить
Мне крюинги ( компании занимающиеся трудоустройством моряков) постоянно звонят и предлагают работу с оговоркой " если у вас есть возможность выезда за границу".
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03.10.2022 17:30 Ответить
А взагалі - це, звичайно, трохи тупо. По логіці - якщо людина не підпадає під мобілізацію, то її випускають за кордон за умови наявності необхідних довідок і документів. Багатодітних батьків, інвалідів, опікунів інвалідів - усіх випускають, лише студентів іноземних вузів - ні. Якби вони підпадали під мобілізацію - ОК, я б зрозумів, а так це бардак виходить...
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03.10.2022 17:50 Ответить
Золота мрія чиновника - отримати право щось дозволяти , а щось не дозволяти , і зарплата стає не актуальною.
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03.10.2022 18:02 Ответить
Сьогодні йде природній відбір, тобто економічний, діти вибирають якісні освіту за кордоном, а не плагіат в Україні. Кількість студентів зменшується, ті що платили за навчання, тому вузи не можуть далі функціонувати без коштів контрактних, а тому заборонили виїзд для хлопців, бо дівчат спинити не можуть. Але для чого платити тут за стаціонар і вчитися вдома по зуму, бо опалення немає, гуртожитків немає, тривоги по декілька разів на день, якість навчання сумнівна, якось так... Ректора мабуть замовили цю акцію, бо військовим такі салаги геть не потрібні, сам Залужний нібито буде просити внести зміни до законодавчих актів з цього питання.
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03.10.2022 18:17 Ответить
О-о-о, Міністерство освіти вирішило монополізувати годівничку!
А той же час, на західному кордоні, ридали прикордонники...
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03.10.2022 18:47 Ответить
 
 