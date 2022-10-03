Каждое обращение студента о выезде за границу нужно рассматривать отдельно. МОН может предоставлять письма в Госпогранслужбу, - Шкарлетт

Каждый случай предоставления разрешений студентам-мужчинам на выезд из Украины на обучение в иностранный университет необходимо рассматривать отдельно.

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлетт в эфире телемарафона 3 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

В то же время он подчеркнул, что МОН "никаким образом не осуществляет пропуск через государственную границу".

"На сегодняшний день есть те, кто поступил и учится по международным договорам, те, за кого государство Украина заплатило те или иные средства, например, по обмену. Каждый вопрос нужно рассматривать отдельно", – сообщает глава МОН.

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По его словам, ведомство постоянно получает обращения от граждан, которые не могут уехать на обучение за границу во время действия военного положения. Шкарлет добавил, что МОН "старается рассматривать" эти обращения, хотя "наплыв большой". В настоящее время в министерство поступило более 300 таких обращений.

"Каждое обращение будет рассмотрено. В этом контексте мы можем предоставлять определенные письма в Государственную пограничную службу для принятия ею решений. Поскольку министерство четко знает, что это международный договор, что студент поступил на обучение, условно, задолго до начала войны", – рассказывает глава МОН.

Также Шкарлетт рассказал, что уже письменно обратился к своим коллегам-министрам из других стран мира, чтобы украинским студентам, поступившим в международные вузы, предоставили академический отпуск на год с сохранением всех финансовых обязательств.

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"Объективно каждая ситуация (по предоставлению разрешения на выезд за границу) является отдельной и уникальной", – подытожил Сергей Шкарлетт.

При этом у МОН нет информации о том, сколько украинских студентов, в частности мужского пола, в этом году поступили в международные университеты.

Напомним, как сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко, с 14 сентября выезд мужчин-студентов иностранных вузов за границу во время военного положения в Украине невозможен, в частности из-за "спекуляции и массовой подделки документов якобы об обучении в иностранных вузах".