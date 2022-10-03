Россия продает краденое украинское зерно и тратит деньги на войну, - The Associated Press

Россия вывезла из оккупированных регионов Украины десятки судов с зерном. Вырученные от продажи средства были направлены на финансирование войны.

Об этом свидетельствует расследование The Associated Press, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно расследованию Россия украла украинского зерна на 530 млн долларов. Журналисты использовали спутниковые снимки и данные морской связи, чтобы отследить 30 судов, перевозивших зерно из оккупированных регионов Украины в порты Турции, Сирии, Ливана и других стран.

Также анализировались документы в открытом доступе, публикации в социальных сетях и комментарии фермеров, чтобы раскрыть детали массовой операции РФ по контрабанде украинского зерна.

Также смотрите: Пятое зафрахтованное ООН судно зашло под погрузку в Черноморск, еще 5 судов с агропродукцией отправились из портов Украины. ФОТО