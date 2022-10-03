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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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Россия продает краденое украинское зерно и тратит деньги на войну, - The Associated Press

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно

Россия вывезла из оккупированных регионов Украины десятки судов с зерном. Вырученные от продажи средства были направлены на финансирование войны.

Об этом свидетельствует расследование The Associated Press, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно расследованию Россия украла украинского зерна на 530 млн долларов. Журналисты использовали спутниковые снимки и данные морской связи, чтобы отследить 30 судов, перевозивших зерно из оккупированных регионов Украины в порты Турции, Сирии, Ливана и других стран.

Также анализировались документы в открытом доступе, публикации в социальных сетях и комментарии фермеров, чтобы раскрыть детали массовой операции РФ по контрабанде украинского зерна.

Также смотрите: Пятое зафрахтованное ООН судно зашло под погрузку в Черноморск, еще 5 судов с агропродукцией отправились из портов Украины. ФОТО
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температура в палате №6 растет......
https://twitter.com/i/status/1576925724879224832
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03.10.2022 17:14 Ответить
2 ч И о хороших новостях. В Херсонской области ЗСУ задвухсотили медийного бурята, командира 108-го полка, полковник Виталий Сукуев с позывным «Легион». Кстати, там этих 200-ых бурятов реально легион, после ночных прилетов HIMARS.
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03.10.2022 17:17 Ответить
Нармас..ми їм теж продаємо своє зерно...і санкції не застосуєш..
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03.10.2022 17:21 Ответить
А чому саме не перекрили шлях через Босфорську протоку? Бо саме Туреччина зацікавлена у зміцненні зв'язків з путіним
І тих грошей надовго не вистачить для путіна . Україні США щотижня надсилають на війну один мільярд дол
А Росії з її мобілізацією звісно цих грошей не вистачить тільки це зашкодило економіці України.
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03.10.2022 17:21 Ответить
А кто попросил снять санкции с рашки на продажу зерна и удобрений а так же с некоторых росийских банков через которые проводились ети транши?
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03.10.2022 17:23 Ответить
красивое......
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03.10.2022 17:34 Ответить
 
 