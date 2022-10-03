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От поражения в Украине Путина не сможет спасти уже ничего, - экс-председатель ЦРУ Петреус

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

петреус

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что российский президент Владимир Путин загнал себя в тупик в Украине, выйти из которого ему не помогут никакие отчаянные шаги, включая ядерные угрозы.

Об этом он сказал в интервью ABC News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Путин проигрывает, несмотря на значительные, но отчаянные шаги. Президент Зеленский и Украина мобилизовались гораздо лучше, чем Россия", - сказал Петреус, добавив, что Украина набрала, научила, снарядила, организовала и применила войска "несравненно лучше России".

Несмотря на браваду Путина Петреус считает, что "никакие аннексии или даже скрытые ядерные угрозы не смогут вывести его из этой ситуации".

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Отвечая на вопрос ведущего, сможет ли Россия выиграть войну с Украиной, Петреус сказал, что не видит, как это возможно. "Они не могут. Он (Путин. – Ред.) ничего не может сделать на данный момент", - отметил он.

Бывший глава ЦРУ считает, что Путин будет "продолжать проигрывать на поле боя", а его энергетическая война против Европы не даст ожидаемых им результатов. "В Европе будет тяжелая зима. Будет очень сокращен поток природного газа, но они это переживут, и я не думаю, что они пойдут на сворачивание поддержки Украины", – отметил он.

Для самого же Путина и России ситуация может стать еще хуже, и "даже использование тактического ядерного оружия на поле боя этого ничуть не изменит", – сказал Петреус.

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Он также выразил уверенность в том, что использование Путиным ядерного оружия в войне против Украины вызовет жесткий ответ со стороны США.

"Это не может остаться без ответа. Это не означает, что ответ будет ядерным. Никому не нужна ядерная эскалация. Но мы должны показать, что это нельзя принять ни в коем случае", - заявил экс-глава ЦРУ.

Петреус сказал, что в ответ на применение Россией ядерного оружия США и их союзники по НАТО могут "уничтожить все российские обычные силы, которые мы сможем увидеть и идентифицировать на поле боя в Украине, в Крыму, который Россия аннексировала в 2014 году, и на кораблях в Черном море".
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Топ комментарии
+15
WARNING
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03.10.2022 17:41
+12
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03.10.2022 18:00
+7
Петреус фактичнон озвучив те що приватно попередив Байден путіна через закриті канали. Ходжес озвучив те ж саме раніше, але тоді це сприйняли як власну думку генерала. Після повторення цієї ж погрози росіі Петреусом, зрозуміло що це вірогідно і є відповідь США і НАТО на загрозу використання тактичної ядерної зброє проти України.
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03.10.2022 17:56
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03.10.2022 17:41 Ответить
Хіба що мокшанського чиновника, судячи зі свинособачої.
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03.10.2022 17:43 Ответить
А Ермак, Арахамия, Безмозглая?
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03.10.2022 22:21 Ответить
Слабенька спроба приховати ваше побивання за мовою окупанта.
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04.10.2022 14:29 Ответить
Когда не к чему придраться, придираются к "мове".
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04.10.2022 19:13 Ответить
Свинособачу не розумію, буряте.
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04.10.2022 20:32 Ответить
***** буде тягти величезну валізу з лайном.
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03.10.2022 18:24 Ответить
Не зможуть навіть Ватікан, Гуттеріш, Червоний хрест і Гавнесті інтернешнл.
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03.10.2022 17:41 Ответить
навіть ядерна зброя? перемога не перемога, а на нічию може вийти.
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03.10.2022 17:45 Ответить
кишка у твоего путлера тонка обсрется да и свои же не дадут
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03.10.2022 18:02 Ответить
У мого? Ти диви, кацапомовний 3,14дарок береги поплутав
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03.10.2022 18:09 Ответить
только кацапские боты пугают всех ядерным оружиеми и про "выход на ничью" - так что ты тут хоть обосрись через гугл переводчик всеравно украинцем не станешь
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03.10.2022 18:17 Ответить
Смердючий кацап Вячєслав, іді дамой, тут водкі нєт
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03.10.2022 18:36 Ответить
оп-па а чего у тебя прокси поменялся ? тебя бота что ядерным ударом накрыло
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03.10.2022 21:16 Ответить
Смердючий кацап Вячєслав, іді дамой, тут водкі нєт
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03.10.2022 22:14 Ответить
опять ты кацапский бот ip поменял - какого хрена у тебя имя на кацапском а не на мовi ? ты ботяра недорезнная
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03.10.2022 22:38 Ответить
Смердючий кацап Вячєслав, іді дамой, тут водкі нєт
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03.10.2022 22:39 Ответить
ну так написали ж, що тоді США зачистить всю Україну від кацапів, включаючи Крим, ще й як бонус потоплять всі кораблі в Чорному Морі - така собі нічия
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03.10.2022 18:28 Ответить
Я мав на увазі повномасштабний обмін ядерними привітаннями з США. Вони ж воюють з США і НАТО в своїх вологих фантазіях? Тоді буде нічия.
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03.10.2022 18:39 Ответить
Все одно не буде нічия, бо у США майже всі стратегічні, а у кацапів більшість - тактичні.

Але на таке ніхто не піде. Ті хто при владі та відповідає за ядерну зброю, надто гарно живуть, тому не будуть собі псувати панування на Землі.

А нам, простим смертним - яка різниця, най пуляють, все рівно помремо, від ядерки, чи від хвороби в ліжку.
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03.10.2022 18:49 Ответить
Я думаю в США є всякі. Які завгодно. А якшо нема - вони те зроблять. А шо там у кацапів - побачимо. МОже і нічого вже.
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03.10.2022 18:56 Ответить
что ты побачишь троль кацапский? какое отношение ты имеешь к ядерному оружию трепло диванное?
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03.10.2022 21:19 Ответить
чи від хвороби в ліжку.
від якої хвороби помремо?
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03.10.2022 20:12 Ответить
хм... мало хвороб від яких помирають? він укусу кліщя до раку.

чи ви будете жити вічно?
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04.10.2022 03:29 Ответить
Петреус фактичнон озвучив те що приватно попередив Байден путіна через закриті канали. Ходжес озвучив те ж саме раніше, але тоді це сприйняли як власну думку генерала. Після повторення цієї ж погрози росіі Петреусом, зрозуміло що це вірогідно і є відповідь США і НАТО на загрозу використання тактичної ядерної зброє проти України.
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03.10.2022 17:56 Ответить
Есть Британия. Трасс заявила, что применит ЯО по ********* без консультаций.
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03.10.2022 21:06 Ответить
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03.10.2022 18:00 Ответить
Баба Ванга мощно апплодирует, ЗСУ не понимают - о чем речь
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03.10.2022 18:09 Ответить
путин не смирится с поражением.

он пошлет 300 000 русских. их убьют.

потом он пошлет еще 300 000 русских.

и так дальше.

до последнего русского.

это русским пора понять, что нафиг им нужна эта *****.
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03.10.2022 18:24 Ответить
vriad-li riuzzge smiriatsia sami.

он пошлет 300 000 русских. их убьют.

потом он пошлет еще 300 000 русских.

и так дальше.

A baby budut narožatj i narožatj...

потом он пошлет еще 300 000 русских.

и так дальше.
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03.10.2022 22:27 Ответить
"уничтожить все российские обычные силы, которые мы сможем увидеть и идентифицировать на поле боя в Украине, в Крыму"
ОК, уничтожили вы все российские войска на территории Украины, что дальше?.. а путин и дальше уничтожает Украину с помощью тактического ЯО этого добра у него много, уничтожает войска, критическую инфраструктуру, города... что дальше?
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03.10.2022 18:26 Ответить
Якщо ***** не зрозуміє такого "натяку", то знищать самого *****.
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03.10.2022 18:32 Ответить
Як ви це уявляєте? Війська НАТО в Україні, але не постраждають від ядерки?
Ні, це буде вже зовсім інший конфлікт, і Україна буде грати другорядну роль.
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03.10.2022 18:58 Ответить
а где написано про "войска НАТО в Украине"?
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03.10.2022 22:23 Ответить
Заголовок: "Путина не сможет спасти уже ничего"
Текст: "Путин ничего не может сделать на данный момент"

То вже не зможе, чи зможе (не в даний момент)? Одним словом, черговий експерт-віщун {{вставити будь-яку солідну екс-посаду}}
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03.10.2022 18:41 Ответить
Стратегічно тупін програв ще до початку війни

Кто ещё досражения - побеждает предварительным расчётом, у того шансов много; кто- ещё до сражения- не побеждает расчетом, у того шансов мало."
- Сунь-Цзи
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03.10.2022 19:02 Ответить
Rusj cju poganj narodila, Rusi ee i otpevatj posle ubienija.
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03.10.2022 22:29 Ответить
Щось я не зрозумів - ну знищать кацапські війська в Україні та кораблі у Чорному морі, а кацапи і далі з Каспійського моря будуть шмалювати ракетами вже з ядерними боєголовками по Україні? США повинні розгорнути ядерний зонтик над Україною, як підписанти Будапештського меморандуму і прямо заявити про це!
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03.10.2022 19:04 Ответить
Уничтожат корабли в Каспийском море. Не поймут - уничтожат Кремль.
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03.10.2022 22:24 Ответить
A kto kazav šo v kremli korablej nemae...
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03.10.2022 22:30 Ответить
Де офіційна заява, чи я тобі повинен довіряти? Ти взагалі, хто такий, що тут за США розповідаєш?
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03.10.2022 22:44 Ответить
 
 