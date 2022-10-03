Украина предлагает США согласовывать потенциальные цели в случае передачи ВСУ ракет ATACMS, - CNN
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По данным CNN, Украина предлагает администрации Байдена согласовывать потенциальные цели в случае передачи Вооруженным силам Украины ракет ATACMS.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
Американские чиновники заявляют, что в стремлении преодолеть сопротивление Белого дома относительно предоставления Украине ракет ATACMS, украинские власти теперь предлагают США полную и постоянную информацию о списке потенциальных российских целей.
Подобная прозрачность в сущности дает США "право вето" на действия Украины по отдельным видам вооружений от союзников и предназначена для того, чтобы убедить Вашингтон в том, что предоставление дальнобойных ракет не приведет к ударам по территории РФ, чего опасаются США.
Напомним, ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки М142 HIMARS и M270 MLRS. Различные модификации ракеты ATACMS имеют дальность стрельбы от 165 до 310 км. Пока что Украина получала в HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км используют для ударов по складам и штабам в тылу захватчиков.
Пожалуйста, подождите...
Наступними землями деокупації, дерусифікації та демілітаризації будуть Калінінградська та Карельська області котрі ніколи не були землями підоросії...!!!
А розмови про те, що ми ще отримаємо ATACMSи - це для нервів ворога. Нехай ще касапи попросинаються в жахах.
Скажете, що потужності замало?
А ви уявіть - такою по крем(б)лю...
Ось і в нашому випадку теж - узгодження після війни
(і так, дії генерала - це 5 балів. Справжній командир, а не якийсь Жуков-Навозний...)
Враховуючи всю проблематику цього питання - є тільки один вихід!
Україні, українцям треба молитися до Бога,- і ATACMS буде у нас, і ми розбомбимо всю мокшанську болотяну нечисть, і мокшанські болота знову стануть болатами, а Україна нарешті отримає свою омріяну заслужену справжню незалежність!!!