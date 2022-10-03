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Украина предлагает США согласовывать потенциальные цели в случае передачи ВСУ ракет ATACMS, - CNN

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракети,atacms

По данным CNN, Украина предлагает администрации Байдена согласовывать потенциальные цели в случае передачи Вооруженным силам Украины ракет ATACMS.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Американские чиновники заявляют, что в стремлении преодолеть сопротивление Белого дома относительно предоставления Украине ракет ATACMS, украинские власти теперь предлагают США полную и постоянную информацию о списке потенциальных российских целей.

Подобная прозрачность в сущности дает США "право вето" на действия Украины по отдельным видам вооружений от союзников и предназначена для того, чтобы убедить Вашингтон в том, что предоставление дальнобойных ракет не приведет к ударам по территории РФ, чего опасаются США.

Напомним, ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки М142 HIMARS и M270 MLRS. Различные модификации ракеты ATACMS имеют дальность стрельбы от 165 до 310 км. Пока что Украина получала в HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км используют для ударов по складам и штабам в тылу захватчиков.

Также читайте: США готовы выделять Украине $1,5 млрд ежемесячно до конца войны, - Bloomberg
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Топ комментарии
+55
А були б свої ОТРК Грім2 (Сапсан) то не треба було б ні в кого питати дозволу чи бити по території москальської орди чи не бити... Але всі наші Громи-Сапсани блискавично закатані в асфальт ЗЕленими зрадниками... Була б у нас власна ракетна зброя, то скоріш за все такої широкомасштабної агресії не було б взагалі...
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03.10.2022 17:42
+23
Севастополю приготуватись
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03.10.2022 17:38
+23
тобто, по Білорашкє можна??? То ж тил раїсян-загарбників..аеродром, склади, залізниця
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03.10.2022 17:39
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Севастополю приготуватись
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03.10.2022 17:38 Ответить
там Крим у напрузі вже) І по мосту можна..будуть морем на своїх коритах тікати
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03.10.2022 17:41 Ответить
Нет. Станут святіми и побегут по воде).
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03.10.2022 19:59 Ответить
то наврядчи, на них всіх кров тисяч невинних душ - вбитих, закатованих..їм тепер довічно у пеклі..
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03.10.2022 20:01 Ответить
це українське місто, пуляємо - значить любимо
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03.10.2022 17:45 Ответить
Та давайте вже скорiше ,хоч з умовами...
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03.10.2022 17:38 Ответить
Ось чому важливо мати свої, і запитувати на дозвіл нікого не треба.
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03.10.2022 18:54 Ответить
Да свои-то в асфальт закатаны, клоуну важней были дороги, чем обороноспособность страны.
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03.10.2022 22:35 Ответить
тобто, по Білорашкє можна??? То ж тил раїсян-загарбників..аеродром, склади, залізниця
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03.10.2022 17:39 Ответить
Только по ней и Точкой-У можно...не бьют почему-то.
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03.10.2022 17:45 Ответить
Точність 150м. Для того, щоб робити живу силу неживою.
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03.10.2022 17:57 Ответить
Там же не одна батарея с-400 с большим числом радаров. Можно ударить, но надо 3-4 окурка-у с секундным пуском стрелять, иначе собьют конечно их. Но бить стоит, чтобы выбивать ракеты в первую очередь и высосать побольше ПВО как можно раньше. Засечь пуски, дальше дроны-камикадзе, которые запустить и управлять с местной радиоаппаратуры. Иначе когда они зимой будут нападать, все тоже самое придется делать уже в условиях войны, снежных полей и мороза, что намного сложнее, чем сейчас.
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03.10.2022 18:55 Ответить
Про Бєларрусію нічого не сказано, значить і хаймарсами можна. Чому не б'ють - питання.
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03.10.2022 17:52 Ответить
Певно, доки ЗСУ не дійдуть до Азовського моря, не передадуть
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03.10.2022 17:42 Ответить
А були б свої ОТРК Грім2 (Сапсан) то не треба було б ні в кого питати дозволу чи бити по території москальської орди чи не бити... Але всі наші Громи-Сапсани блискавично закатані в асфальт ЗЕленими зрадниками... Була б у нас власна ракетна зброя, то скоріш за все такої широкомасштабної агресії не було б взагалі...
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03.10.2022 17:42 Ответить
Золоті слова. Думаю Зешобла відповість за свої зрадницькі дії перед українськім народом. Якщо не стануть втіками.
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03.10.2022 17:46 Ответить
Ви ідеаліст ! Подивіться коментарі "ізбіратєлєй "! -" перший справжній президент " , жінка - "багиня на землі " , " ******* маладці " (( додайте промивку мізків єдиними новинами де командири з Маріуполя дякують сонцесяйному за звільнення - як думаєте - щось у головах зебаранів світлого добавилося ? (( Я особисто сумніваюся (( На цьому фоні судді з кацапськими паспортами , які окупували верховний суд , когось до відповідальності притягнуть ? (( Та точно так притягнуть як зараз любителів кацапського міра притягують ((
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03.10.2022 18:47 Ответить
де Ви таких знаходите??? Теж про 73 відсотки розповісте?
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03.10.2022 19:44 Ответить
я, наприклад, підписана на лєнку-зеленку на фб. там такого добра - сотні коментарів. ну, я їх розбавляю трохи)
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03.10.2022 19:54 Ответить
знімаю шляпу - у Вас сталеві нерви!
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03.10.2022 19:56 Ответить
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03.10.2022 19:58 Ответить
Там де ви байки про іранські безпілотники (( Не забули іще свої "перли" щодо даної теми ? ((
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03.10.2022 21:11 Ответить
Шустренький,так гарно почав,а в кінці забрехався.Ну не міг же найбільший реформатор в Україні,і тим більше реформатор всі судів,пропустити подвійне громадянство в якогось там голови КС.Не пиши дурниць...
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03.10.2022 22:35 Ответить
Емігрантику ! На чиїй ботофермі ішачиш ? Був би українцем розрізняв би КС та Верховний , це тобі не кацапія )) Так що не нявкай , нявчук ))
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03.10.2022 23:48 Ответить
Росія не дозволила би Україні створювати ОТРК ракети, успішна ракетна программа України пришвидшила би напад. Наші квасні патріоти живуть у ваукумі.
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03.10.2022 17:52 Ответить
Істину глаголите. Але тим часом розробка велася для іноземного замовника. І якби завершили вчасно, можна було б тихо і собі наштампувати. Та й Нептуни в нас в достатній кількості завелися б
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03.10.2022 18:04 Ответить
ОТРК были созданы и испытаны при украинском президенте Порошенко. Но увы, стадо идиотов выбрало блазня, стоящего в 19 году перед ****** в позе :чего изволите, хозяин. А хозяин велел блазню пересажать патриотов и свернуть все ракетные программы, а вместо них заняться ремонтом дорог, чтобы дикая лапотная орда захватила Украину. Блазень и ***** просчитались, они не знали, что ВСУ не сдасться.
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03.10.2022 18:07 Ответить
Ещё и дикая тро вылезет и окопается.
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03.10.2022 18:48 Ответить
уви..незнання української..і хтось розробив операцію про намальовані вибори..іі деяка частина свято віре в оту маячну про чесні вибори, про 73%..де Ви оту маячню знаходите??
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03.10.2022 19:47 Ответить
Та страшне.Поки довели до готового зразка не нападали...Як життя показало напали в любому випадку.
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03.10.2022 18:07 Ответить
Як це " не дозволила " кацапія якщо у нас їх вже розробили (( не дозволив яжневтік , коли за три роки на ракетну програму 0 грн виділили ((
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03.10.2022 18:50 Ответить
ЗЕлене, ти хоча б спочатку хоть щось почитало на цю тему, перед тим, як ганьбитися... Програма по ОТРК Грім2 з дальністю до 300 км, на експорт (Сапсан з дальністю 500 км для ЗСУ) була вже на заключному етапі вже за часів Порошенка, цей комплекс планували ставити на бойове чергування наприкинці 2021 (У квітні 2019 року стало відомо, що вже тоді було виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для ЗСУ). Але навесні 2019 обрали промоскальську ЗЕлену ляльку і ВСІ ракетні програми були згорнуті, а фінінсування по ним припинено, бо треба було закатувати мільярди в асфальт... Напевно щоб москалям було зручніше просуватися по обеззброєній Україні...
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03.10.2022 21:00 Ответить
І скільки таких систем було зроблено до 2019? Як послухати, якби не Зе у нас уже ядерна зброя була б
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03.10.2022 18:44 Ответить
Ядерної не було б , а системи ППО середньої і малої дальності власні були б , ОТРК були б , Нептунів було б чимало , а не ті 3 шт що волонтери 25 лютого вивезли із складу перед тим як кацапи його розбомбили . У якій кількості - та скільки б грошей виділили стільки б і виготовили , але у нас дороги будували , а на ракети - нічого ((
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03.10.2022 18:54 Ответить
Тільки у зебаранів чомусь Спартц у всьому винна.
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03.10.2022 22:11 Ответить
Если бы да кабы. У рашки были сотни ракет, тысячи, а теперь одни с300 да иранские беспилотники. Вы оперируете этими асфальтовыми деньгами будто их там триллионы долларов.
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04.10.2022 00:57 Ответить
"Дальність стрілянини" - це щось з поліцейських повідомлень. ))
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03.10.2022 17:48 Ответить
Дуже гідна пропозиція.
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03.10.2022 17:51 Ответить
НАТО та США мають усвідомити, що знищення чорноморського та азовського флотів підоросії на десятки років відкине рашку від ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ і призведе до патріотично-визвольного руху народів КАВКАЗУ своїх окупованих територій, що призведе до неменучого повного РОЗПАДУ підоросії...!!!
Наступними землями деокупації, дерусифікації та демілітаризації будуть Калінінградська та Карельська області котрі ніколи не були землями підоросії...!!!
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03.10.2022 17:52 Ответить
Іншими словами адміністрація Зє пропонує США взяти на себе повну відповідальність за кожний постріл ЗСУ цими ракетами і за знищення кацапських цілей. Це пряме втягнення США у війну. На місці США я б послав цього дегенерата Зє вслід за російським кораблем. Україна має сама обирати цілі на своїй землі і вражати ворога обираючи цілі самостійно.
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03.10.2022 17:52 Ответить
А Вы думаете, для чего такие заявы? Это такая же хня, як и внезапная заява Янэлоха про вступ у НАТО. США пошлёт в обоих случаях
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03.10.2022 20:14 Ответить
ATACMS і його аналоги з Європи в Україні вже давно є, і застосовуються, але не афішуються
А розмови про те, що ми ще отримаємо ATACMSи - це для нервів ворога. Нехай ще касапи попросинаються в жахах.
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03.10.2022 17:52 Ответить
а не простіше в такому випадку вже забрати наших і лишити амерів. Самі собі розберуться куди стріляти.
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03.10.2022 17:57 Ответить
До Белгорода от границы 40 км. По идее, можно уже было разнести его в щепки и тем, что есть. Но что-то всё не решаются...
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03.10.2022 17:57 Ответить
Украина в лице кого дополняйте милые. А то чорт гундосый вечером из табакерки выскочит с этой новостью
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03.10.2022 17:58 Ответить
Все те що могло бути спалене на аеродромах, базах, казармах вільно пре в Україну. Скільки життів цивільних, головне військових можна було б врятувати будь в ЗСУ можливість бити по глибокому тилу рашиста.
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03.10.2022 17:59 Ответить
интересно согласовавыли советы с вашингтоном какие цели оны поражали во время второй мировой чтобы не дай Бог не ударить по територии Германии американским оружием?
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03.10.2022 17:59 Ответить
США знаходились в стані війни з німцями тоді. Тому не потрібно було нічого погоджувати
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03.10.2022 18:05 Ответить
А как же законные цели на территории мордора, с которых они каждый день осбтреливают Украину, да и с Каспия и Черного моря, аэродром в энгельсе, саратовская область, с которого летят стервятники, пусковые установки искандер, С-300 у бульбо-фюрера, в белгородской и курской областях ?
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03.10.2022 18:05 Ответить
це буде етапом наступних переговорів. Хоча, я так собі чомусь думаю, вони вже йдуть...
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03.10.2022 18:06 Ответить
В принципі, нам би зараз гармату. Ось таку приблизно.
Скажете, що потужності замало?
А ви уявіть - такою по крем(б)лю...

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03.10.2022 18:11 Ответить
О! Я-я, гут, конешно мы будем узгоджувать... цели... Ну такое...
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03.10.2022 18:12 Ответить
та давайте уже, а то уже список на второй стороне листа некуда писать, столько всего кацапы навезли. Тогда хоть можно будет "точки" к Зябровке и Лунинцу подвезти.
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03.10.2022 18:22 Ответить
Ага, значить вони зі своєї території можуть лупашити, а ми туди ні-ні! З таким розкладом війна може на роки затягнутися. І жодні "мирні договорняки" нічого не дадуть, кацапи знаючи що ми не можемо стріляти у відповідь будуть безнаказано обстрілювати зі своєї території.
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03.10.2022 18:23 Ответить
А МОЖЕТ ПУСТЬ ЛУЧШЕ АМЕРИКА ТАЙНО ПОСТАВЛЯЕТ ОРУЖИЕ, И ДАЖЕ НЕ ГОВОРИТ, ЧТО НА ПОСТАВИЛА?
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03.10.2022 18:25 Ответить
Оспади!... да пусть они их сами вызначають!!!)))
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03.10.2022 18:38 Ответить
По плеши одного ублюдка, точечно - можно? И МОЖНО, И НУЖНО!!!
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03.10.2022 18:45 Ответить
Як казав пан Рокоссовський - "визы после войны!"
Ось і в нашому випадку теж - узгодження після війни

(і так, дії генерала - це 5 балів. Справжній командир, а не якийсь Жуков-Навозний...)
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03.10.2022 18:48 Ответить
Взагалі то це якась ганьба - країна, яка будувала МБР, тепер вимолює ракети малої дальності та ще й повинна узгоджувати, як їх використовувати.
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03.10.2022 19:22 Ответить
Зате дороги заасфальтовані.
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03.10.2022 19:41 Ответить
Дуже хитра пропозиція з нашого боку насправді. Бо таким чином ми не тільки даємо контроль над цілями, але ще й залучаємо союзника безпосередньо до дій.
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03.10.2022 19:24 Ответить
Это кстати чертовски умная мысль, условия вполне себе джентельмеские, но главное, как верно подметил Ник - это практически участие в военных действиях...
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03.10.2022 20:11 Ответить
Только неосуществимо. В США не дураки сидят, шоб напрямую влезать в войну
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03.10.2022 20:17 Ответить
Щодо ATACMS:
Враховуючи всю проблематику цього питання - є тільки один вихід!
Україні, українцям треба молитися до Бога,- і ATACMS буде у нас, і ми розбомбимо всю мокшанську болотяну нечисть, і мокшанські болота знову стануть болатами, а Україна нарешті отримає свою омріяну заслужену справжню незалежність!!!
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03.10.2022 22:02 Ответить
Мабуть ATACMS вже таки передали...
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03.10.2022 23:13 Ответить
 
 