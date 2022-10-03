Морпех Дианов о пытках в российском плену: "Обращались, как с животными. Били, применяли электрошокеры и втыкали иголки под ногти"

Российские захватчики очень жестоко обращаются с украинскими пленными.

Об этом рассказал освобожденный из плена в рамках обмена 21 сентября морпех, защитник Азовстали Михаил (Мишаня) Дианов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Они обращались с нами, как с животными. Есть было невозможно. На еду давали 30 секунд. За 30 секунд нужно было съесть все, что можно. Хлеб был умышленно очень черствый, ребята, которым выбили зубы, не успевали поесть. Это было 30 секунд, потом ты должен был остановиться, встать и бежать. Так было все время", – рассказал Дианов в интервью Sky News.

По его словам, некоторых пленных бросали в одиночную камеру и пытали за то, что они подняли ягоду с земли и съели. Их били палками, применяли электрошокеры и втыкали иголки под ногти. "Поверьте, после месяца голодания, когда закрываешь глаза, ты забываешь о семье, стране, обо всем. Единственное, о чем думаешь, - это о еде", - отметил Дианов.

Смотрите также: Освобожденные защитники "Азовстали" встретились с родными пленных бойцов. ФОТО

В тюрьме захватчики держали в разы больше людей, чем она может размещать. Вместо 150 в блоке – 800. Из-за постоянного пребывания в невероятной давке у Михаила начались проблемы с ногами – теперь ему тяжело ходить.

За четыре месяца пребывания в российском плену защитник похудел на 40 кг, а состояние его здоровья значительно ухудшилось. "Каждый травмирован. Я считаю себя психически сильным человеком, но для меня многие вещи потеряли свою ценность", - подчеркнул Дианов.

"В Оленовке ужас был, это концлагерь", – сказал Дианов в интервью ТСН.

Он сообщил, что до освобождения из Оленевки его вывозили только раз, чтобы снять аппарат внешней фиксации. "Мне аппарат снимали плоскогубцами, без наркоза. "Ты же морпех, давай, терпи", - один держал за плечо, а другой снимал мне аппарат. Терпел, куда я денусь. Рука была повреждена капитально, я гнил полностью", - сказал Дианов.

На его лице еще остались следы от скотча, его налепили еще в Оленовке, а сняли только тогда, когда он услышал: "Ребята, слава Украине! Был украинский флаг, хотел заплакать, но слез не было", - добавил морпех.

Он уверен, что ему обязательно восстановят руку, и он снова будет играть. В мирной жизни он был музыкантом, в Тернополе имел свою группу и больше всего любил играть на бас-гитаре.

Читайте также: На сегодняшний день уже проведено 24 обмена, 808 человек возвращены из российского плена, - Маляр

Военнослужащий поедет за границу на лечение, которое ему оплатили спонсоры. "Спонсоры, которые предложили мне помощь в лечении, сказали, что я поеду на лечение в США. Лечение будет долгим", - отметил он.

Когда морх полетит на лечение, пока еще неизвестно. 5 октября он должен получить восстановленные документы.