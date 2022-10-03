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Морпех Дианов о пытках в российском плену: "Обращались, как с животными. Били, применяли электрошокеры и втыкали иголки под ногти"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діанов

Российские захватчики очень жестоко обращаются с украинскими пленными.

Об этом рассказал освобожденный из плена в рамках обмена 21 сентября морпех, защитник Азовстали Михаил (Мишаня) Дианов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Они обращались с нами, как с животными. Есть было невозможно. На еду давали 30 секунд. За 30 секунд нужно было съесть все, что можно. Хлеб был умышленно очень черствый, ребята, которым выбили зубы, не успевали поесть. Это было 30 секунд, потом ты должен был остановиться, встать и бежать. Так было все время", – рассказал Дианов в интервью Sky News.

По его словам, некоторых пленных бросали в одиночную камеру и пытали за то, что они подняли ягоду с земли и съели. Их били палками, применяли электрошокеры и втыкали иголки под ногти. "Поверьте, после месяца голодания, когда закрываешь глаза, ты забываешь о семье, стране, обо всем. Единственное, о чем думаешь, - это о еде", - отметил Дианов.

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В тюрьме захватчики держали в разы больше людей, чем она может размещать. Вместо 150 в блоке – 800. Из-за постоянного пребывания в невероятной давке у Михаила начались проблемы с ногами – теперь ему тяжело ходить.

За четыре месяца пребывания в российском плену защитник похудел на 40 кг, а состояние его здоровья значительно ухудшилось. "Каждый травмирован. Я считаю себя психически сильным человеком, но для меня многие вещи потеряли свою ценность", - подчеркнул Дианов.

"В Оленовке ужас был, это концлагерь", – сказал Дианов в интервью ТСН.

Он сообщил, что до освобождения из Оленевки его вывозили только раз, чтобы снять аппарат внешней фиксации. "Мне аппарат снимали плоскогубцами, без наркоза. "Ты же морпех, давай, терпи", - один держал за плечо, а другой снимал мне аппарат. Терпел, куда я денусь. Рука была повреждена капитально, я гнил полностью", - сказал Дианов.

На его лице еще остались следы от скотча, его налепили еще в Оленовке, а сняли только тогда, когда он услышал: "Ребята, слава Украине! Был украинский флаг, хотел заплакать, но слез не было", - добавил морпех.

Он уверен, что ему обязательно восстановят руку, и он снова будет играть. В мирной жизни он был музыкантом, в Тернополе имел свою группу и больше всего любил играть на бас-гитаре.

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Военнослужащий поедет за границу на лечение, которое ему оплатили спонсоры. "Спонсоры, которые предложили мне помощь в лечении, сказали, что я поеду на лечение в США. Лечение будет долгим", - отметил он.

Когда морх полетит на лечение, пока еще неизвестно. 5 октября он должен получить восстановленные документы.
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Топ комментарии
+26
Ада Роговцева показала щемящее фото с Диановым

Миша. Михаил Дианов. Каким счастьем было обнять его! Какой честью! Я молюсь и мечтаю обнять каждого, кто сейчас в плену!

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03.10.2022 18:19
+18
Ну , і де "гамнестіінтернейшл"?!! Чого мовчить, чи "ета другоє, кацапам можна"?!!!
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03.10.2022 18:11
+14
Щось влада за таку " евакуацію" , складається враження, навіть незручностей ніяких не відчуває, ні провини, ні покаяння!...
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03.10.2022 18:18
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Ну , і де "гамнестіінтернейшл"?!! Чого мовчить, чи "ета другоє, кацапам можна"?!!!
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03.10.2022 18:11 Ответить
"Повірте, після місяця голодування, коли закриваєш очі, ти забуваєш про сім'ю, про країну, про все. Єдине, про що думаєш, - це про їжу", - зазначив Діанов.
Джерело: https://censor.net/ua/n3371240
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03.10.2022 18:13 Ответить
це так, пані Ксеніє.
із власного досвіду перших шести місяців служби в Кизил-орді (совєцькій армії) в Сибіру.
всі думки були:

1. наїстися,
2. спати,
3. не замерзнути в снігу

і це був мирний час, не тортури
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03.10.2022 18:25 Ответить
кацапи це кати на генетичному рівні !
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03.10.2022 18:30 Ответить
какя сибирь ,это Казахстан
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03.10.2022 18:49 Ответить
Южная Сибирь
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03.10.2022 21:49 Ответить
а Кизил-орда = Совєцька армія
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03.10.2022 21:50 Ответить
" Мені здається iм невигідно катувати полонених з "Азовсталі", бо це полонені публічні. За їх станом стежить вся світова спільнота ", - Володимир Зеленський

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03.10.2022 18:15 Ответить
Щось влада за таку " евакуацію" , складається враження, навіть незручностей ніяких не відчуває, ні провини, ні покаяння!...
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03.10.2022 18:18 Ответить
Сукі кацапські! Не дарма їм в Афгані, та Чечні голови відрізали!
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03.10.2022 18:16 Ответить
Українці катувать не вміють і не хотять.Але Українські воїни вміють краще за цивільне населення спілкуватися з кацапнєй: двохсоті-це той стан де виродки не можуть брехать,катувать,відбирать.Це саме те що вони заслуговують.
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03.10.2022 18:16 Ответить
Ада Роговцева показала щемящее фото с Диановым

Миша. Михаил Дианов. Каким счастьем было обнять его! Какой честью! Я молюсь и мечтаю обнять каждого, кто сейчас в плену!

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03.10.2022 18:19 Ответить
Еще одно психологическое оружие которое рашисты очень часто и успешно применяли против украинского народа, это - лесть.

Это оружие применял Петр 1 перед тем как вырезать козацкие полки он долгое время льстил и хвалил украинский народ втираясь в доверие, Ленин перед захватом УНР так же был щедр на лесть к украинскому народу.

Сегодня с экранов рос-пропагандисты начали слишком много поливать грязью русских тем самым льстить украинцам и к этому стоит отнестись очень серьезно. Волк надев овечью шкуру все равно останется волком. Не ведитесь на лесть рашистов - это обман
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03.10.2022 18:26 Ответить
Все верно. Кацапам более чем выгодно перемирие и затем Ермак будет пытаться захватить власть, к нему и против него еще ряд сосунков присоединятся, медийных людей просто убьют подрывом авто в тихую.

Уже было такое не раз. Есть победа в войне, а дальше грызня за власть, притом особенно ярые волки тут будут те подонки, на кого существует огромное количество компромата за их прошлые преступления, и поэтому они будут намертво стоять. Кацапы же планомерно восстановят вооружения, Европа только и мечтает о том, чтобы лечь под диктаторскую руку, которая даёт им взятки, и дальше нападут в наилучший для себя момент.

Чтобы этого не произошло, необходимо просто иметь оружие в руках народа. Только оружие, настоящее, не дерьмовое ружье бесполезное с дорогими патронами и невозможностью набить руку на нем в тире. Оружие изменит ситуацию на корню, но разумеется все подонки это понимают и будут сливать и закон об оружии, и еще всякую муть вставлять, заберут так или иначе субъективность целой нации. С оружием уже не будет как раньше возможности воровать у народа и внаглую делать такие просто плевки в лицо всей стране как сегодняшний слив голосования про кацапскую судеюшку.
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03.10.2022 19:04 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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03.10.2022 18:44 Ответить
ЗАВЖДИ! - ЧИМ ЗМОЖУ - ДОПОМОЖУ, Як лікар!
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03.10.2022 19:15 Ответить
Сколько кацапов выпустили с лимана по приказу земрази- предателя? Тишина кругом по этому поводу. Как и никого не волнует как чонгар разминировали,сдали всю херсонскую область и к Киеву коридор был. Чего молчим???!
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03.10.2022 19:16 Ответить
Спеціально калічать наших військових.
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03.10.2022 19:26 Ответить
Такий жах(((
а там ще тисячі наших залишаються(((
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03.10.2022 19:35 Ответить
 
 