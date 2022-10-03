Морпех Дианов о пытках в российском плену: "Обращались, как с животными. Били, применяли электрошокеры и втыкали иголки под ногти"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики очень жестоко обращаются с украинскими пленными.
Об этом рассказал освобожденный из плена в рамках обмена 21 сентября морпех, защитник Азовстали Михаил (Мишаня) Дианов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Они обращались с нами, как с животными. Есть было невозможно. На еду давали 30 секунд. За 30 секунд нужно было съесть все, что можно. Хлеб был умышленно очень черствый, ребята, которым выбили зубы, не успевали поесть. Это было 30 секунд, потом ты должен был остановиться, встать и бежать. Так было все время", – рассказал Дианов в интервью Sky News.
По его словам, некоторых пленных бросали в одиночную камеру и пытали за то, что они подняли ягоду с земли и съели. Их били палками, применяли электрошокеры и втыкали иголки под ногти. "Поверьте, после месяца голодания, когда закрываешь глаза, ты забываешь о семье, стране, обо всем. Единственное, о чем думаешь, - это о еде", - отметил Дианов.
В тюрьме захватчики держали в разы больше людей, чем она может размещать. Вместо 150 в блоке – 800. Из-за постоянного пребывания в невероятной давке у Михаила начались проблемы с ногами – теперь ему тяжело ходить.
За четыре месяца пребывания в российском плену защитник похудел на 40 кг, а состояние его здоровья значительно ухудшилось. "Каждый травмирован. Я считаю себя психически сильным человеком, но для меня многие вещи потеряли свою ценность", - подчеркнул Дианов.
"В Оленовке ужас был, это концлагерь", – сказал Дианов в интервью ТСН.
Он сообщил, что до освобождения из Оленевки его вывозили только раз, чтобы снять аппарат внешней фиксации. "Мне аппарат снимали плоскогубцами, без наркоза. "Ты же морпех, давай, терпи", - один держал за плечо, а другой снимал мне аппарат. Терпел, куда я денусь. Рука была повреждена капитально, я гнил полностью", - сказал Дианов.
На его лице еще остались следы от скотча, его налепили еще в Оленовке, а сняли только тогда, когда он услышал: "Ребята, слава Украине! Был украинский флаг, хотел заплакать, но слез не было", - добавил морпех.
Он уверен, что ему обязательно восстановят руку, и он снова будет играть. В мирной жизни он был музыкантом, в Тернополе имел свою группу и больше всего любил играть на бас-гитаре.
Военнослужащий поедет за границу на лечение, которое ему оплатили спонсоры. "Спонсоры, которые предложили мне помощь в лечении, сказали, что я поеду на лечение в США. Лечение будет долгим", - отметил он.
Когда морх полетит на лечение, пока еще неизвестно. 5 октября он должен получить восстановленные документы.
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Джерело: https://censor.net/ua/n3371240
із власного досвіду перших шести місяців служби в Кизил-орді (совєцькій армії) в Сибіру.
всі думки були:
1. наїстися,
2. спати,
3. не замерзнути в снігу
і це був мирний час, не тортури
Миша. Михаил Дианов. Каким счастьем было обнять его! Какой честью! Я молюсь и мечтаю обнять каждого, кто сейчас в плену!
Это оружие применял Петр 1 перед тем как вырезать козацкие полки он долгое время льстил и хвалил украинский народ втираясь в доверие, Ленин перед захватом УНР так же был щедр на лесть к украинскому народу.
Сегодня с экранов рос-пропагандисты начали слишком много поливать грязью русских тем самым льстить украинцам и к этому стоит отнестись очень серьезно. Волк надев овечью шкуру все равно останется волком. Не ведитесь на лесть рашистов - это обман
Уже было такое не раз. Есть победа в войне, а дальше грызня за власть, притом особенно ярые волки тут будут те подонки, на кого существует огромное количество компромата за их прошлые преступления, и поэтому они будут намертво стоять. Кацапы же планомерно восстановят вооружения, Европа только и мечтает о том, чтобы лечь под диктаторскую руку, которая даёт им взятки, и дальше нападут в наилучший для себя момент.
Чтобы этого не произошло, необходимо просто иметь оружие в руках народа. Только оружие, настоящее, не дерьмовое ружье бесполезное с дорогими патронами и невозможностью набить руку на нем в тире. Оружие изменит ситуацию на корню, но разумеется все подонки это понимают и будут сливать и закон об оружии, и еще всякую муть вставлять, заберут так или иначе субъективность целой нации. С оружием уже не будет как раньше возможности воровать у народа и внаглую делать такие просто плевки в лицо всей стране как сегодняшний слив голосования про кацапскую судеюшку.
а там ще тисячі наших залишаються(((