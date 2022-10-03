Германия серьезно относится к ядерным угрозам Путина, он не гнушается самыми страшными военными преступлениями, - Бербок
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что "очень серьезно" относится к угрозам российского диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие, поскольку он не гнушается самыми страшными военными преступлениями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
"Мы очень серьезно относимся к его словам - другое было бы легкомысленно. За более чем 220 дней войны Владимир Путин неоднократно показывал, что не гнушается самыми страшными военными преступлениями", - отметила министр.
Она подчеркнула, что армия российского диктатора не останавливалась перед ударами по детям и больницам, и сам Путин "даже готов разрушить собственную страну".
Однако, отметила Бербок, Путин и раньше выступал с "безответственными угрозами".
"Мы не должны и не будем поддаваться на шантаж, Путин воспримет это как приглашение к дальнейшей эскалации", - сказала Бербок.
Она также заявила, что речь Путина 30 сентября, в которой он объявил "российскими" временно оккупированные территории Украины, "четко дала понять, что его имперская мания не ограничивается Украиной".
"Поэтому мы ответственно продолжаем оказывать поддержку Украине. Если России сойдет с рук захват земель и шантаж и она выиграет эту войну, то есть уничтожит Украину, то не только европейский мирный порядок окажется в руинах, но и ни одна маленькая страна больше не будет в безопасности", – сказала глава МИД Германии.
Бербок убеждена, что российский диктатор теряет международную поддержку и вряд ли какая-либо страна в мире до сих пор стоит за Путиным, а сотни тысяч молодых россиян бегут из страны. Она заявила, что Путин сейчас "более одинок и изолирован, чем когда-либо".
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Остальное от военных зависит
То есть, официально заявить раше - что если раша применит ТЯО по неядерной Украине, то США также применят ТЯО по раше. И под этой гарантией могли бы подписаться другие ядерные страны, прежде всего Великобритания и Франция, а также, возможно, и Индия. И даже Китай - раз в Китае уже не Си командует армией.
Потому что Пу всем уже надоел.Если захочет Пу дальше воевать без ТЯО - своим миллионом пушечного мяса- пусть попробует. Тогда США нам еще "оборудования" подкинут в ускоренном и умноженном режиме.
Но скорее, после такого заявления -США - Пу быстро уберут свои же.
Это остановит Пу. Сейчас Пу уверен, что Запад утрется, когда раша применит ТЯО - см. первое сообщение из телеграмм-канала Генерал СВР от 30.09.2022. После военного поражения (фактического или потенциального - без ТЯО шансов мало) - смену власти в раше как минимум и отыгрыш всех принятых законов о принятии новых территорий взад.
А если (в том числе количеством трупов россиян) доведут до революции в раше - то и смену всего чекистского режима и даже возможный распад раши (плюс маячит полная денуклеаризация раши - если и Китай и Индия впишутся).
Никто в мире не хочет погибать в ядерной войне в 21 веке. А мир сейчас на пороге из-за одного смертельно больного царя-шизофреника.
Я не вижу новостей о неподдержке НАТО заявки Украины. Наоборот. В любом случае - главные там - США.
Процедура долгая. Все страны должны согласиться. Шведы и финны до сих пор ждут окончания оформления. В нашем случае процедура "поиска консенсуса" может длится и год, и больше. Не важно.
К концу окончания согласований со странами НАТО - Украина может и Крым отвоевать - и у нас не будет территориальных споров с соседями. Кстати, об этом и Подоляк написал. Я думаю - он что-то знает.
https://www.rbc.ua/ukr/news/viyna-mozhe-zakinchitisya-ranishe-prohodzhennya-1664551099.html
Если США решатся на то, что я написал - дать СЕЙЧАС гарантии Украине антиядерной безопасности - то все может выгореть.
У Украины раньше был юридически ни к чему не обязывающий (как оказалось) Будапештский меморандум. То другое.
А сейчас США за нас уже вписались. Но если они сейчас дадут заднюю из-за ядерного шантажа Пу - то все их предыдущие усилия по помощи Украине - фактически насмарку.
Второго поражения (после Афганистана) США не переживут. Избиратели не простят.
Поэтому, думаю, что США - не должны уступить Пу. США очень любят быть победителями. Им нужна победа над рашей. И она вполне достижима. Причем -(о чудо!) чужими руками и чужими (украинскими) жизнями. За зеленую бумагу.
Или США ждут, пока Пу ударит первый раз ТЯО по Украине, чтобы потом уже официально пригрозить ответными ударами ТЯО по раше (как реакция уже на возможные 2-й и следующие удары ТЯО)? А что с первым ударом ТЯО по нам и возможными украинскими жертвами? Украина в качестве мыши для удава в части ТЯО? Остается тогда небольшая надежда на то, что путинские военные не выполнят преступный приказ о применении ТЯО, а если выполнят, то жаль Украину.
P.S И плохо то, что возле уха Байдена есть русский агент Салливан.
А шо з Сі сталосі? Відтерли таки від влади?
В Інтернеті активно поширюються чутки про дострокову відставку та домашній арешт глави Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна, і що Китай на межі військового перевороту. Багато китайських користувачів соцмереж заявили, що це трапилося після того, як ветерани Комуністичної партії Китаю усунули Сі з посади голови Народно-визвольної армії.
Про це повідомляють у соціальних мережах на і різноманітних ЗМІ.
Зазначається, що також Китай скасував понад шість тисяч внутрішніх та міжнародних рейсів. Усі квитки, які продаються високошвидкісною залізницею, більше не діють, а рух залізниці повністю зупиняється. У Пекін масово перекидаються війська, було помічено колону 80 кілометрів завдовжки.
....
Такое впечатление, что 16 октября на съезде КПК товарищу Си не дадут быть главным третий срок подряд, а заменят на другого.
Если это так, то коллективное руководство Китая окажется умнее и последовательнее в реализации заветов Ден Сяопина, особенно посмотрев на итог 22 летнего царствования Пу.
Китайцы и сами знают, что такое культ личности.
Когда власть несменяема, она становится невменяемой.
https://telegraf.com.ua/ukr/politika/2022-09-24/5717379-si-tszinpina-povaleno-u-merezhi-chutki-pro-perevorot-u-kitai-shcho-pro-tse-spravdi-vidomo
Тому проблема тут виникає лише в тому, що Україні від цього не легше. якщо не дай бог по нам прилетить штук 15 тактичних ядерних боєголовок (тіпун мені на язик сто разів), а після цього США вдарять по чому завгодно (чм флоту, рос військам, бункеру), то погано буде НАМ.
Чому не можна придумати щось на випередження, я не знаю. От слухала сьогодні Романа Безсмертного. Каже, що путлер вже собі наговорив і наробив на довічне ув'язнення і треба терміново робити трибунал і видавати ордер на його арешт.
А найкраще було б жахнути по бункеру, це вже моя думка.
якщо вивільните годину після cчитання censoru подивитись на youtube, там дуже серйозні чоловіки швидко заспокоїть вас.
Мова не йде про навіть ядерний удар, а тільки про його спробу.
Як я вже писав сьогодні під іншою статтею, - було б достатньо з американського супутника побачити хоча б п'яний прапорщик, що йде до вали, одразу підніметься 300 «сокир» (Tomahawk, - engl.) від Середземного моря для всіх путінських валів та його бункерив.
Amen.
і слова американців - Байдена, Блінкена, Саллівана, Остіна і їх відставних генералів - всі говорять про Після, а не До. Що вони там говорили путлеру приватно - ми не знаємо. тільки знаємо, що грозили "катастрофічними наслідками". якось це не заспокоює теж.
бо їхні "санкції із ада", на які вони так розраховували, ще й досі рашистську економіку не розвалили і навіть більше того, рашисти продовжують клепати свої ракети. як писав той же Цензор із посиланням на Trap Advisor.
Тому що захід може думати, що путлер раціональний, а йому може бути наплювати на громадську думку, на економіку, на світову безпеку, на все. і може навіть на своє життя. але досі навіть його життю начого не загрожувало і не загрожує, от, що лякає.
https://statewatch.org.ua/publications/18-************-rosvpk-chyia-tekhnika-bere-uchast-u-viyni-proty-ukrainy-ne-perebuvaiut-pid-sanktsiiamy/?fbclid=IwAR1tEy7BHXBDIthqqaZPxlUCXzHcxySdH7UmR6UzppImmpDaoyB-1JDtz6w
Тому звісно Анна Бербок та Олаф Шольц починають розуміти хто такий путін .
Скільки "фаустів" сидить в Німеччині, не просто сидять, а говорят в ефірах та ЗМІ? А чубайс ще в Німеччині? А для чого путіну "фаусти" в Німеччині? Їх треба уважно послухати...вони "Ехо кремля".