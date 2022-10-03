Германия серьезно относится к ядерным угрозам Путина, он не гнушается самыми страшными военными преступлениями, - Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что "очень серьезно" относится к угрозам российского диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие, поскольку он не гнушается самыми страшными военными преступлениями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Мы очень серьезно относимся к его словам - другое было бы легкомысленно. За более чем 220 дней войны Владимир Путин неоднократно показывал, что не гнушается самыми страшными военными преступлениями", - отметила министр.

Она подчеркнула, что армия российского диктатора не останавливалась перед ударами по детям и больницам, и сам Путин "даже готов разрушить собственную страну".

Однако, отметила Бербок, Путин и раньше выступал с "безответственными угрозами".

"Мы не должны и не будем поддаваться на шантаж, Путин воспримет это как приглашение к дальнейшей эскалации", - сказала Бербок.

Она также заявила, что речь Путина 30 сентября, в которой он объявил "российскими" временно оккупированные территории Украины, "четко дала понять, что его имперская мания не ограничивается Украиной".

"Поэтому мы ответственно продолжаем оказывать поддержку Украине. Если России сойдет с рук захват земель и шантаж и она выиграет эту войну, то есть уничтожит Украину, то не только европейский мирный порядок окажется в руинах, но и ни одна маленькая страна больше не будет в безопасности", – сказала глава МИД Германии.

Бербок убеждена, что российский диктатор теряет международную поддержку и вряд ли какая-либо страна в мире до сих пор стоит за Путиным, а сотни тысяч молодых россиян бегут из страны. Она заявила, что Путин сейчас "более одинок и изолирован, чем когда-либо".

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